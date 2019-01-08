Android Q, sistem genelinde karanlık mod özelliği ile gelecek

Son dönemin popüler özelliği karanlık mod gün geçtikçe firmaların ilgi odağı haline gelmeye başladı. Bu firmalardan biride Google. Gözleri daha az yorduğu ve pil tasarrufu sağladığı için Google da YouTube, Google Play Oyunlar, Mesajlar vb. uygulamalarına karanlık mod desteği sunmuştu. Ancak Android işletim sisteminin tamamında devreye girmesi hala sağlanamadı.

Google çalışanı sızdırdı

Android P ile birlikte gelmesi beklenen özellik ertelenmişti. Bazı akıllı telefon üreticileri özelleştirmeler ile bu desteği hali hazırda veriyorlar ama Android’in dahili özellikleri arasında karanlık mod maalesef bulunmuyor. Bir Google çalışanının yazısında bu durumun Android Q ile sonlandırılacağı öğrenildi. Chrome tarafında çalışan Lukas Zbylut’un yazısı şu şekilde;

“Q ekibi tüm ön yüklü uygulamaların karanlık modu desteklemesini istiyor. Karanlık modu başarılı bir şekilde piyasaya sürebilmemiz için arayüz elementlerini Mayıs 2019’a kadar koyu temalı hale getirmemiz gerek.”

Ayrıca Bkz.

"Bu telefon farklı | Gizlilik modu var"

Yazıdan anlaşılacağı üzere Android işletim sistemine ek olarak telefonlarda ön yüklü gelen uygulamaların tamamı karanlık modu destekleyecek. Böylece sistem genelinde etkinleştirilebilen daha kullanışlı bir özellik sunulmuş olacak. Mayıs 2019’a tarih verilmesi de Google I/O 2019 etkinliğinde Android Q sürümünü göreceğimizin sinyalleri olarak belirtilmiş.

https://www.gizmochina.com/2019/01/07/android-q-will-come-with-a-system-wide-dark-mode-says-googler/