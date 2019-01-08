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Android Q, sistem genelinde karanlık mod özelliği ile gelecek

Android’in Q kod adlı bir sonraki sürümünde sistem genelinde devreye giren karanlık mod özelliği bulunacak. Yeni Android versiyonunun Google I/O 2019’da tanıtılması bekleniyor.
4 ay
5,8b
1
8
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Android Q, sistem genelinde karanlık mod özelliği ile gelecek
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Son dönemin popüler özelliği karanlık mod gün geçtikçe firmaların ilgi odağı haline gelmeye başladı. Bu firmalardan biride Google. Gözleri daha az yorduğu ve pil tasarrufu sağladığı için Google da YouTube, Google Play Oyunlar, Mesajlar vb. uygulamalarına karanlık mod desteği sunmuştu. Ancak Android işletim sisteminin tamamında devreye girmesi hala sağlanamadı.

Google çalışanı sızdırdı

Android P ile birlikte gelmesi beklenen özellik ertelenmişti. Bazı akıllı telefon üreticileri özelleştirmeler ile bu desteği hali hazırda veriyorlar ama Android’in dahili özellikleri arasında karanlık mod maalesef bulunmuyor. Bir Google çalışanının yazısında bu durumun Android Q ile sonlandırılacağı öğrenildi. Chrome tarafında çalışan Lukas Zbylut’un yazısı şu şekilde;

“Q ekibi tüm ön yüklü uygulamaların karanlık modu desteklemesini istiyor. Karanlık modu başarılı bir şekilde piyasaya sürebilmemiz için arayüz elementlerini Mayıs 2019’a kadar koyu temalı hale getirmemiz gerek.”

Ayrıca Bkz. "Bu telefon farklı | Gizlilik modu var"

Yazıdan anlaşılacağı üzere Android işletim sistemine ek olarak telefonlarda ön yüklü gelen uygulamaların tamamı karanlık modu destekleyecek. Böylece sistem genelinde etkinleştirilebilen daha kullanışlı bir özellik sunulmuş olacak. Mayıs 2019’a tarih verilmesi de Google I/O 2019 etkinliğinde Android Q sürümünü göreceğimizin sinyalleri olarak belirtilmiş.


https://www.gizmochina.com/2019/01/07/android-q-will-come-with-a-system-wide-dark-mode-says-googler/ Yorum Yaz
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oguzhan diric 4 ay en beğenilen
Yeter be senelerdir dark mod haberi. Elimde ki lumia 540 da bile dark mod var.
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Darknesia 4 ay
Yani çok zor şeyler değil bunlar, isteseler P'ye de getirebilirler ama önümüzdeki sene androide ne özellik getirecekler onlarda haklı :)
Yanıtla +13
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gun 4 ay
Eğer işletim sistemi bize telefon gece modunda diye bilgi verirse bizde uygulamayı direkt gece modunda açarız.
DH uygulaması için konuşuyorum tabii.
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intel7mix 4 ay
Her yıl yeni işletim sistemi çıkması, daha beter oldu. Tamamlanmamış sistemleri her yıl piyasaya sürer oldular. Bu sene olmadı mı seneye süreriz diye firma içinde konuşuluyordur.
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expressimo 4 ay
Ics ye dönecek yani ???
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Celonfix 4 ay
Lineage OS'da zaten mevcut kaç sürümdür.
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Darknesia 4 ay
Yani çok zor şeyler değil bunlar, isteseler P'ye de getirebilirler ama önümüzdeki sene androide ne özellik getirecekler onlarda haklı :)
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oktayakgoz 4 ay
demek microsoftun yıllardır lider konumda olmasının sebepsiz değilmiş.
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gun 4 ay
Eğer işletim sistemi bize telefon gece modunda diye bilgi verirse bizde uygulamayı direkt gece modunda açarız.
DH uygulaması için konuşuyorum tabii.
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FRAPS_TR 4 ay
Windows phonede 2012de vardı ve harika görünüyordu estetikti. Android hala emekliyor.
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oguzhan diric 4 ay en beğenilen
Yeter be senelerdir dark mod haberi. Elimde ki lumia 540 da bile dark mod var.
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