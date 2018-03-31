Android Smart Launcher 5 çıktı!

Smart Launcher Team, Android kullanıcılarına güzel bir haber duyurdu. Sevilen arayüz uygulaması olan Smart Launcher'ın yeni versiyonu Smart Launcher 5 Google Play'de yayına girdi.

Smart Launcher 5 selefi uygulamasına göre çok daha kullanışlı, tasarım olarak da Akrilik Tasarım Sistemi adı verdiği şık bir tasarım kazandırılmış. Ayrıca tasarım içerisinde en çok beğendiğimiz özelliği Ambiyans Tema adında ki özellik. Ambiyans Tema, seçmiş olduğunuz duvar kağıdı ekranına göre temasını değiştire biliyor. Yani telefonun ambiyansı duvar kağıdınıza göre ayarlanabiliyor.

Standart boyutta bulunan kutu ikon boyutlarını Smart Launcher 5 sayesinde değiştirebiliyorsunuz. Ekranın altına yerleşirilen arama çubuğunu kullanarak uygulamaları aratabilir, herhangi bir hesaplamayı yapabilirsiniz. Henüz Android 8.0 Oreo güncellemesi almayan cihazlarda Oreo ikonlarını bu uygulama sayesinde kullanabilecekler.

buradan indirebilirsiniz. Ayrıca Google Play Store'da yazan 3 ibaresi de sizi yanıltmasın. Sevilen Launcher uygulamasının yeni versiyonunuindirebilirsiniz. Ayrıca Google Play Store'da yazan 3 ibaresi de sizi yanıltmasın.