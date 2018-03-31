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Android Smart Launcher 5 çıktı!

Android kullanıcılarının uygulama marketinde en çok aradıkları uygulama hiç kuşkusuz ki Launcher arayüz uygulamaları. Launcher'lar arasında en popüler olanı Smart Launcher da 5'inci versiyona yükseldi
1 yıl
6,1b
1
16
Mobil Uygulamalar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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Smart Launcher Team, Android kullanıcılarına güzel bir haber duyurdu. Sevilen arayüz uygulaması olan Smart Launcher'ın yeni versiyonu Smart Launcher 5 Google Play'de yayına girdi.
Smart Launcher 5 selefi uygulamasına göre çok daha kullanışlı, tasarım olarak da Akrilik Tasarım Sistemi adı verdiği şık bir tasarım kazandırılmış. Ayrıca tasarım içerisinde en çok beğendiğimiz özelliği Ambiyans Tema adında ki özellik. Ambiyans Tema, seçmiş olduğunuz duvar kağıdı ekranına göre temasını değiştire biliyor. Yani telefonun ambiyansı duvar kağıdınıza göre ayarlanabiliyor.
Android Smart Launcher 5 çıktı!
 
Standart boyutta bulunan kutu ikon boyutlarını Smart Launcher 5 sayesinde değiştirebiliyorsunuz. Ekranın altına yerleşirilen arama çubuğunu kullanarak uygulamaları aratabilir, herhangi bir hesaplamayı yapabilirsiniz. Henüz Android 8.0 Oreo güncellemesi almayan cihazlarda Oreo ikonlarını bu uygulama sayesinde kullanabilecekler.
Sevilen Launcher uygulamasının yeni versiyonunu buradan indirebilirsiniz. Ayrıca Google Play Store'da yazan 3 ibaresi de sizi yanıltmasın.

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Guhong01 1 yıl en beğenilen
"Android kullanıcılarının uygulama marketinde en çok aradıkları uygulama hiç kuşkusuz ki Launcher arayüz uygulamaları"
hic sanmiyorum, istatistikler boyle gostermiyor, bir editor bir sey soylerken dayanagi olmali, etkileyici olsun diye cumle sallamamali.
"Android kullanıcılarının uygulama marketinde en çok aradıkları uygulama hiç kuşkusuz ki Launcher arayüz uygulamaları"hic sanmiyorum, istatistikler boyle g...
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1 Yanıt Yanıtla +49
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BekirHan 1 yıl
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Fenomenon 1 yıl
tamam launcher en çok aranan uyg değil ama kimse kullanmıyor gibi göstermek de yanlış olur. bence android'in en güzel tarafı launcher, tema, ikon paketi gibi özelleştirilebiliyor olması. ben xperia p kullanırken sony arayüzünü çok sevsem de başka launcher kullanıyordum. çünkü bazı launcherlar gerçekten çok hızlı. zero launcher kullanıyordum. marketteki en hızlı launcherdı, sonrasında bozdu ve hantallaştı ama bende hala eski sürümü yüklü. xperia z3 compact kullanırken sony'nin kendi arayüzünü kullandım. şuan mi6 kullanıyorum. xiaomi'nin arayüzünü beğenmedim. o yüzden nova launcher kullanıyorum. çok memnunum. bu arada launcher kelimesi türkçe'de başlatıcı olarak geçiyor.
tamam launcher en çok aranan uyg değil ama kimse kullanmıyor gibi göstermek de yanlış olur. bence android'in en güzel tarafı launcher, tema, ikon paketi gibi öz...
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1 Avatar
redoano 1 yıl
tsf rulez
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esmerbuyucu 1 yıl
Launcherim pazardan, tema korusun nazardan...
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taha178 1 yıl
2 yıldan uzun süredir kullanıyordum, bu güncelleme olmamis. Nova launcher'a geçtim
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Eeltorm 1 yıl
En iyisi Nova Launcher hafif ve hızlı.
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Burccoskunkan 1 yıl Fenomenon
Sadece zero Launcher ve smart Launcher. indirme sayısı 150milyon+. Tek başına halı Launcher 100milyon+ Üstelik bir çok da Launcher mevcut olmasına rağmen.
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Fenomenon 1 yıl
tamam launcher en çok aranan uyg değil ama kimse kullanmıyor gibi göstermek de yanlış olur. bence android'in en güzel tarafı launcher, tema, ikon paketi gibi özelleştirilebiliyor olması. ben xperia p kullanırken sony arayüzünü çok sevsem de başka launcher kullanıyordum. çünkü bazı launcherlar gerçekten çok hızlı. zero launcher kullanıyordum. marketteki en hızlı launcherdı, sonrasında bozdu ve hantallaştı ama bende hala eski sürümü yüklü. xperia z3 compact kullanırken sony'nin kendi arayüzünü kullandım. şuan mi6 kullanıyorum. xiaomi'nin arayüzünü beğenmedim. o yüzden nova launcher kullanıyorum. çok memnunum. bu arada launcher kelimesi türkçe'de başlatıcı olarak geçiyor.
1 Yanıt Yanıtla +11
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Burccoskunkan 1 yıl Exterminio
Çevrenizde Android kullanıcıları var ise telefonlarına bakın, Microsoft, nova, buzz, yandex, smart v.b. Launcher mutlaka vardır. Orta segment telefon kullananlar ister istemez Launcher kullanma ihtiyacı duyuyor. Tema ve ikonlar arasında kendine en çok hitap edeni de kullanıyor. Kullanmasa deniyor. Amiral gemi modellerinden bahsetmiyorum.
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Exterminio 1 yıl Burccoskunkan
Dostum ben Android kullanıcısıyım ve ihtiyaç duymadım. Hayır sorun o değil, istatistik olmadan kitleler hakkında yargılarda bulunmak sorun.
Burası arkadaşların muhabbet ortamı değil. Bir haber sitesi. Bir haber de 3-5 kişinin yaptığına bakıp işkembeden sallayarak yazılmaz.
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Spider_hip 1 yıl
Launcher ne yahu. Android kullanıcısıyım, bir çok şeyi arattım ama launcher aratmadım, hatta ne olduğundan dahi haberim yok. Tema yapıcı falan mıymış?
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UnicornKnight 1 yıl
alabildiğine özelleştirilebilir ve sürekli gelişme halinde olan Nova varken kim ne yapsın bu gudikliği.
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mert1907 1 yıl
Denedim ve hiç hoşuma gitmedi.
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