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Android Tasker kullanıcılarına kötü haber

Mobil uygulama mağazaları, ne kadar popüler olursa olsun kuralları çiğneyen uygulamaları veya geliştiricileri affetmiyor. Bunun son kurbanı Android uygulaması Tasker oldu.
3 yıl
2,5b
1
2
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Android Tasker kullanıcılarına kötü haber


Android işletim sisteminin en beğenilen uygulamalarından birisi olan Tasker; zaman, konum, etkinlik veya sürükleme hareketlerine göre çeşitli uygulamalar çalıştırması ile biliniyordu. Ne yazık ki uygulama Google Play Store'dan kaldırıldı.

Android 6.0 işletim sisteminde Doze gibi batarya optimizasyon özelliklerine tüm üçüncü taraf uygulamaların dikkat etmesi ve kuralları ihlal etmemesi gerekiyor. Sadece sohbet ve ses uygulamaları güç tasarruf kurallarının dışına çıkabiliyor. Gelen bilgilere göre uygulama, hakkı olmadığı halde güç tasarruf kurallarının dışına çıkmaya çalıştı ve bu yüzden mağaza dışında kaldı.

Tasker uygulamasının geliştiricisi bir yanlış anlama olduğu kanaatinde ve durumun düzeleceğini umut ediyor. Uygulamayı indirmek isteyenler için kendi sitesinde Apk dosyaları hazırlanmış durumda. Tasker, görev başlatma haricinde uygulamaları şifreleyebilme, kamera ve Home butonuna farklı kısayollar atanabilmesi gibi farklı fonksiyonlar da sunmaktaydı.

http://tasker.dinglisch.net/download.html 

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LegendM 3 yıl en beğenilen
Yine geç alıntı yaptığınız için haber yanlış
Tasker haberden 1 gün önce yayından kalktı, haber yayınlandığı sırada tekrar yayınlandı program.
play.google.com/...
Yine geç alıntı yaptığınız için haber yanlışTasker haberden 1 gün önce yayından kalktı, haber yayınlandığı sırada tekrar yayınlandı program.play....
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Ersin ÇAKI 3 yıl
Koskoca donanım haber güncel haber yapmaktan aciz.
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LegendM 3 yıl en beğenilen
Yine geç alıntı yaptığınız için haber yanlış
Tasker haberden 1 gün önce yayından kalktı, haber yayınlandığı sırada tekrar yayınlandı program.
play.google.com/...
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