Android Tasker kullanıcılarına kötü haber





Android işletim sisteminin en beğenilen uygulamalarından birisi olan Tasker; zaman, konum, etkinlik veya sürükleme hareketlerine göre çeşitli uygulamalar çalıştırması ile biliniyordu. Ne yazık ki uygulama Google Play Store'dan kaldırıldı.





Android 6.0 işletim sisteminde Doze gibi batarya optimizasyon özelliklerine tüm üçüncü taraf uygulamaların dikkat etmesi ve kuralları ihlal etmemesi gerekiyor. Sadece sohbet ve ses uygulamaları güç tasarruf kurallarının dışına çıkabiliyor. Gelen bilgilere göre uygulama, hakkı olmadığı halde güç tasarruf kurallarının dışına çıkmaya çalıştı ve bu yüzden mağaza dışında kaldı.





Tasker uygulamasının geliştiricisi bir yanlış anlama olduğu kanaatinde ve durumun düzeleceğini umut ediyor. Uygulamayı indirmek isteyenler için kendi sitesinde Apk dosyaları hazırlanmış durumda. Tasker, görev başlatma haricinde uygulamaları şifreleyebilme, kamera ve Home butonuna farklı kısayollar atanabilmesi gibi farklı fonksiyonlar da sunmaktaydı.





http://tasker.dinglisch.net/download.html