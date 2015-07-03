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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android Wear akıllı saatler için YouTube odaklı video uygulaması geldi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,7b
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1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Android Wear akıllı saatler için YouTube odaklı video uygulaması geldi
Google'ın Android Wear işletim akıllı saat modelleri için video odaklı yeni bir uygulama yayınladı.
YouTube odağında Video for Android Wear&YouTube isimiyle kullanıma sunulan uygulama, kişilerin Android Wear işletim sistemli akıllı saatleri içerisinde YouTube'da yer alan videoları izlemesine imkan tanıyor. Sesli arama özelliğiyle kullanışlı bir yapısı bulunan uygulama, Samsung Gear Live, LG G Watch, Motorola Moto 360, LG G Watch R, Sony Smartwatch 3, ASUS ZenWatch ve LG Watch Urbane destekleriyle geliyor.
Uygulamaya buradan ulaşabilir, tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appfour.weartube&referrer=utm_source%3D42matters.com%26utm_medium%3DWidgetWeb Yorum Yaz
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Virinom 4 yıl
Akıllı saatler amacından sapmaya başladı. Video izlemek ne ya saat o adı üstünde saat.
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