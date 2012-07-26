Android ICS'li ve QWERTY klavyeli Motorola Photon Q 4G LTE resmiyet kazandı

Motorola'nın Android mobil işletim sistemi ile beş satır kızaklı QWERTY klavye donanımını bir arada toplayan modeli Photon Q 4G LTE, bugün itibarıyla resmiyet kazandı.



Hızlı internet bağlantısına olanak tanıyan LTE (Long-Term Evolution) alt yapısını destekleyen Photon Q 4G LTE'ye, 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci (işlemci türü belirtilmemiş) ve 1 GB RAM'in güç vermekte. Android 4.0.4 ''Ice Cream Sandwich'' mobil işletim sistemini kullanan akıllı telefonda, 4.3-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana yer verilmiş. Akıllı telefonun 8 GB'lık dahili depolama kapasitesi yetersiz kaldığı durumlarda, microSD kartlar (32 GB'a kadar) ile arttırılabiliyor.



Ön yüzünde HD kamera, arka yüzünde ise 1080p video kaydı yapabilen 8 megapiksel kamera konumlandırılan akıllı telefon, yakın alan iletişim (NFC) teknolojisine, Bluetooth 4.0 bağlantısına ve 1785 mAh'lik çıkarılamayan bataryaya ev sahipliği yapmakta. Akıllı telefonun menü tuşları ise ekran üzerinde bulunmakta.

Motorola Photon Q 4G LTE'nin çok yakında ABD'deki mağazalarda yerini alması bekleniyor.

