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Android ICS'li ve QWERTY klavyeli Motorola Photon Q 4G LTE resmiyet kazandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
14,4b
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27
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Android ICS'li ve QWERTY klavyeli Motorola Photon Q 4G LTE resmiyet kazandı
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Motorola'nın Android mobil işletim sistemi ile beş satır kızaklı QWERTY klavye donanımını bir arada toplayan modeli Photon Q 4G LTE, bugün itibarıyla resmiyet kazandı.
Hızlı internet bağlantısına olanak tanıyan LTE (Long-Term Evolution) alt yapısını destekleyen Photon Q 4G LTE'ye, 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci (işlemci türü belirtilmemiş) ve 1 GB RAM'in güç vermekte. Android 4.0.4 ''Ice Cream Sandwich'' mobil işletim sistemini kullanan akıllı telefonda, 4.3-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana yer verilmiş. Akıllı telefonun 8 GB'lık dahili depolama kapasitesi yetersiz kaldığı durumlarda, microSD kartlar (32 GB'a kadar) ile arttırılabiliyor.
Ön yüzünde HD kamera, arka yüzünde ise 1080p video kaydı yapabilen 8 megapiksel kamera konumlandırılan akıllı telefon, yakın alan iletişim (NFC) teknolojisine, Bluetooth 4.0 bağlantısına ve 1785 mAh'lik çıkarılamayan bataryaya ev sahipliği yapmakta. Akıllı telefonun menü tuşları ise ekran üzerinde bulunmakta.
Motorola Photon Q 4G LTE'nin çok yakında ABD'deki mağazalarda yerini alması bekleniyor.
Android ICS'li ve QWERTY klavyeli Motorola Photon Q 4G LTE resmiyet kazandı
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Android ICS'li ve QWERTY klavyeli Motorola Photon Q 4G LTE resmiyet kazandı
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burak3408 6 yıl
bu telefon piyasaya daha çıkmadı ya ? videoları falan var youtube da ??
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Skyfall44 7 yıl
Bende bir suredir droid3 kullaniyorum.Klavyeli telefonun rahatligi bir baskadir.Dokunmatik bazen iskenceye donusebiliyor :)Ayrica yukardaki yorumdaki Htc touch pro 2 ile Motorolayi bir tutmayin.Tabiki o Htc klavyesinin bi zaman sonra kayip sarkmasi normaldir :D
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mbirol 6 yıl
Bu seri telefonların kullanıcısıda özel bence,klavyeli telefon dışında bir ürün düşünemiyorum bile.P990i den sonra ,x10 mini pro kullanıyorum, ilk dokunmaktik telefonum Motorolla a 08 di,şimdi klavyeli telefon olarak Motorollayı sabırsızlıkla bekliyorum.

Bu arada Motorlla A08 hala çalışır durumda,Motorola nın sağlamlığı tartışılmaz.
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kursadlolw 7 yıl
ciksin her seyimi satip alicam :D
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szr1907 7 yıl
gerçeğini ele almak lazım ama en şık ,en değişik ve sağlam modellerin markasıdır motorola
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Schwartzenius 7 yıl
Motorola tasarımın babası .
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ucanbaklava 7 yıl
Tasarımı hoşuma gitti(özellikle klavyenin tasarımı)Ama motorolanın telefonları ya gelmiyo türkiyeye yada çok geç geliyo
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magicboyguccino 7 yıl
sonunda nfc yerleştirmeye başladılar.
ülkemizde de kullanımı yaygınlaşsa güzel bir teknoloji.
motorolanın klavyelerinin 10 numara olduğu söylenir hep. açıkcası test etmek isterdim.
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FreeRun 7 yıl
bu klavyeleli telefonlar yakında patlama yapacak, dokunmatikte mesaj falan yazılmıyorki ..
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VenomS 7 yıl
bence telefonda fiziksel tuş olmassa olmaz ama bunu için illaki yana kaydırma gerekmıyor. bence artık lazer ışınları ile oluşturulan sanal klavye gibi bir sisteme geçilmesi gerekir. böylece daha ince ve sağlam yekpare yapılı telefonlar oluşturulabilir benim gibi pc klavyesiyle kullanmaya alışmış birisi olarak klavye şart iyi günler
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mert1907 7 yıl
Tipi gerçekten çok hoşuma gitti.
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Bamya Avcisi 7 yıl
Elmas gibi telefon.
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SystemApps 7 yıl
Nokia gibi açılı koysa şu ekranı ya...
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Lepanto 7 yıl SystemApps
SystemApps

Nokia gibi açılı koysa şu ekranı ya...


Katılıyorum, yandan açılan klavyeli telefonlar arasında E7 gibi Nokia modellerinin ekranlarının klavyeden açılı şekilde ayrılması onlara ayrı bir kullanışlılık ve şıklık katıyor.
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