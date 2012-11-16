Android için Box, dosya önizleme özelliğiyle güncellendi





Bulut depolama hizmetleri arasında önemli bir konuma sahip olan Box, bir süre önce Windows 8 uygulamasını yayınlamış ve altyapısında hız anlamında iyileştirmeler yapmıştı. Firma, Android uygulamasını da elden geçirdi.





Yeni güncelleme ile uygulamanın sürümü 2.0'a yükseltildi. Güncellemede ilk dikkat çeken özellik dosya önizlemesi oldu. Bu özellik ile dosyaları açmadan önizlemesini görmek mümkün oluyor. Önizleme 75 farklı dosya türü için kullanılabiliyor.





Diğer yenilik ise çevrimdışı dosya desteği. İsterseniz bir klasörü, isterseniz bir dosyayı internete bağlı değilken de kullanmak için çevrimdışı kaydedebilirsiniz. Ayrıca dosyanın ne zaman çevrimdışı olduğu bilgisine de erişebilirsiniz.





Bunun yanında daha çok kontrol sunan indirme yöneticisi, eposta ile gönderilen linklerden doğrudan uygulamaya geçebilme, dosyalara açıklama ekleyebilme yenilikleri de güncelleme ile sunuluyor.









https://play.google.com/store/apps/details?id=com.box.android&hl=en