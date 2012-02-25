Android için Chrome tarayıcısı güncellendi

Google'ın Android işletim sistemi konusunda en büyük eleştirilerden birisini aldığı Chrome tarayıcısının eksikliği, bir süre önce yayınlanan Android için Chrome beta sürümü ile giderilmişti.

Chrome bölümünün kıdemli başkan yardımcısı Sundar Pichai'nin Android için önemli gelişmelerin sözünü vermesinin ardından Chrome tarayıcısına ilk güncelleme geldi. Güncelleme kullanım açısından optimizasyonlar içeriyor.

Bunlardan bazıları daha hızlı tepki veren arayüz, daha hızlı yüklenen sayfalar olarak belirtiliyor.

Ayrıca Android için Chrome tarayıcısının en önemli fonksiyonlarından birisi olacak uygulamalara verilen linklerin tanınması da güncellemede yerini almış. Bu fonksiyon ile arama yaptığınız sonuçlarda cihazda yüklü uygulamalardan alınmış sonuçlar da bulunuyor ve linke tıkladığınızda ilgili uygulamaya gidiliyor. Ancak şu an için sadece web tabanlı uygulamalarına yönlendirdiği belirtiliyor.

Android için Chrome tarayıcısı Android 4.0 sürümündeki gömülü tarayıcının yerini alacak. Bu bakımdan Google işletim sistemi ile entegrasyonu konusunda çalışmalarını hızlandırmış durumda.

Uygulamanın sunduğu diğer bir fonksiyon ise NFC tabanlı veri paylaşım sistemi Android Beam'e de destek vermesi.

Güncellemenin bazı root edilmiş cihazlarda Chrome uygulamasını bozduğu da gelen bilgiler arasında. Güncelleme hali hazırda indirilebilir ancak ülkemizden henüz erişim yok.