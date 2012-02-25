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Android için Chrome tarayıcısı güncellendi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın Android işletim sistemi konusunda en büyük eleştirilerden birisini aldığı Chrome tarayıcısının eksikliği, bir süre önce yayınlanan Android için Chrome beta sürümü ile giderilmişti.
Chrome bölümünün kıdemli başkan yardımcısı Sundar Pichai'nin Android için önemli gelişmelerin sözünü vermesinin ardından Chrome tarayıcısına ilk güncelleme geldi. Güncelleme kullanım açısından optimizasyonlar içeriyor.
Bunlardan bazıları daha hızlı tepki veren arayüz, daha hızlı yüklenen sayfalar olarak belirtiliyor.
Ayrıca Android için Chrome tarayıcısının en önemli fonksiyonlarından birisi olacak uygulamalara verilen linklerin tanınması da güncellemede yerini almış. Bu fonksiyon ile arama yaptığınız sonuçlarda cihazda yüklü uygulamalardan alınmış sonuçlar da bulunuyor ve linke tıkladığınızda ilgili uygulamaya gidiliyor. Ancak şu an için sadece web tabanlı uygulamalarına yönlendirdiği belirtiliyor.
Android için Chrome tarayıcısı Android 4.0 sürümündeki gömülü tarayıcının yerini alacak. Bu bakımdan Google işletim sistemi ile entegrasyonu konusunda çalışmalarını hızlandırmış durumda.
Uygulamanın sunduğu diğer bir fonksiyon ise NFC tabanlı veri paylaşım sistemi Android Beam'e de destek vermesi.
Güncellemenin bazı root edilmiş cihazlarda Chrome uygulamasını bozduğu da gelen bilgiler arasında. Güncelleme hali hazırda indirilebilir ancak ülkemizden henüz erişim yok.

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ekduyan 7 yıl en beğenilen
ekrem çukurca.. android..
başımıza ipad yağacak :D
1 Yanıt Yanıtla +16
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emregök 7 yıl
hotspot ve chorome özgürlüğe daha cok var ama belli yol katedilmiş.
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formula01 7 yıl
verilen lnklerden ve farklı sitelerden indirdim paket ayrıştırmada sorun var diyor
tablet p1000 e yüklemeye çalştım sorun ne olabilir
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E_Aydin35 7 yıl
Bu eksikliğinide kapatarak bir adım daha öne geçmiş durumda Chrome, zaten şu sıralarda nerden baksanız büyük bir yüzdelik Pclerinde Chorome kullanıyor..
Android içinde bunun olması Google ve kullanıcı lehine.:)
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DH Misafiri 7 yıl
Yorumları okuyunca insanların ne kadar flash bagımlısı olduğunu gördüm. Arkadaşım telefonunda flash olmayınca video izleyemicen diye birsey yok ki? Bu kadar kötü performansla calısan birseye nasıl tapıyorsunuz anlamıyorum. dizimag'de html5 desteği ile hiç bi kasıntı olmadan HD dizi izliyorum T20 ile. Farkında olmasanızda youtube'da flash kullanmıyor artık. Sahibi Adobe bile yeni versiyonlarını cıkartmıcagını duyurdu siz vazgeçemediniz.
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aziz77 7 yıl
Flah player kendisi desteğini çekti mobilden anlayın artık.Steve amca doğru söylemiş,yaşasın html5.
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smart1978 7 yıl
Versiyon 0.16.4215.215
Direk beklemeden indirme adresi d1.apktops.com/...
Harici tarayıcılarla flash uygulamasına devam edileceği kesin.
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simaros 7 yıl
bunu gingerbread de çalıştırmanın bir yolunu bilen var mı?
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CooL_ROMEO 7 yıl
Bir safari değil ..... Thebombhasbeenplanted
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boaa 7 yıl
bi dolphin değil..
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Makaroncu 7 yıl
Arkadaşlar cihazınızı rootlayıp market access programıyla tam market erişimi sağlayabilirsiniz
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