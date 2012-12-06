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Android için Dropbox, dosya yönetimi özelliğiyle güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
254
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bulut depolama uygulamaları arasında en popülerlerinden birisi olan Dropbox, Android sürümünü bazı yeniliklerle güncelledi.

Güncellemeyle birlikte 2.2.2 sürümüne ulaşan uygulama, bu sürümde dosya ve klasör yönetimini sunmaya başlıyor. Kullanıcılar dosya ve klasörleri istedikleri konuma taşıyabilecekler. Özellikle çok sayıda fotoğraf ekleyen kullanıcılar için önemli olan dosya yönetimi ayrıca istene klasöre otomatik fotoğraf yükleme se.eneği de sunuyor.

Bu yeniliğin yanında bazı hataların giderilmesi ve stabilite iyileştirmeleri, güncellemede yer alıyor.


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dropbox.android&hl=en

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