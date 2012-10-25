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Android için Foursquare güncellendi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Lokasyon paylaşım servislerinin en popülerlerinden olan Foursquare, Android için olan uygulamasını güncelledi.

Son güncelleme ile Overshare madalyasını ekleyen uygulama, yeni güncelleme ile iOS benzeri bir arayüze kavuşuyor.

Yeni güncellemede check-in yapılan ekran daha genel bir görünüme kavuşurken, Facebook ve Twitter üzerinden paylaşmak ve arkadaşları yorumlamak kolaylaşıyor. Bunun haricinde bazı hatalar gideriliyor ve stabilite artırılıyor.


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.joelapenna.foursquared

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clubber42 7 yıl
iyi hoş olmuş da benim profilimde sadece son check-in yaptığım yeri gösteriyor güncellemeden sonra sizde de böylemi ?
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