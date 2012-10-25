Android için Foursquare güncellendi

Haber Editörü
Lokasyon paylaşım servislerinin en popülerlerinden olan Foursquare, Android için olan uygulamasını güncelledi.
Son güncelleme ile Overshare madalyasını ekleyen uygulama, yeni güncelleme ile iOS benzeri bir arayüze kavuşuyor.
Yeni güncellemede check-in yapılan ekran daha genel bir görünüme kavuşurken, Facebook ve Twitter üzerinden paylaşmak ve arkadaşları yorumlamak kolaylaşıyor. Bunun haricinde bazı hatalar gideriliyor ve stabilite artırılıyor.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.joelapenna.foursquared
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