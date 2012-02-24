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Android için Google Docs güncellendi, eş zamanlı düzenleme özelliği eklendi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın çevrimiçi döküman düzenleme hizmeti Google Docs uzun bir süredir Android telefonlar için kullanımdaydı. Bugüne kadar çeşitli güncellemeler alan Docs uygulaması son olarak çevrimdışı desteği elde etmişti. Şimdi eş zamanlı düzenleme yapabilme özelliği ekleyen yeni bir güncellemeye daha kavuştu.
Eş zamanlı düzenleme özelliği ile paylaştığınız bir dökümanda diğer kullanıcının yaptığı değişiklikleri anlık olarak akıllı telefon ve tabletinizde izleyebilmeniz mümkün. Aynı şekilde paylaştığınız kullanıcı da sizin değişikliklerinizi anlık olarak takip edebiliyor.
Eş zamanlı düzenleme haricinde arayüzde yapılan iyileştirmeler, yeni bir pinch-to-zoom fonksiyonu ve zengin metin formatlama seçenekleri de eklendi. Android için Docs uygulamasını an itibariyle indirebilirsiniz.
 

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E_Aydin35 7 yıl
Android çeşitllik açısından her an zeginlşiyor ve Microsot gibin vzgeçlmez olucak çok ykında..)
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