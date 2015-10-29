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Android için Google Fotoğraflar, kişi gizleme desteği kazandı

Android için Google Fotoğraflar, istemediğiniz kişilerin fotoğraflarını gizlemeyi kolaylaştıran yeni bir süreci devreye soktu. Artık fotoğrafları tek tek silmeye gerek yok.
3 yıl
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1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Geçtiğimiz hafta içerisinde aylık 100 milyon aktif kullanıcı sayısı olduğunu öğrendiğimiz Google Fotoğraflar, Android tarafında güncellendi. 
Belirli çözünürlük limitileriyle sınırsız depolama alanı veren ve fotoğraf için toplu bir merkez oluşturan Google Fotoğraflar, Android platformunda yükseltildiği 1.8 sürümüyle artık belirli kişilerin gizlenebilmesi desteğini vermeye başladı. Bu sayede örneğin eski sevgilinizin olduğu fotoğrafları silmeden onu kişiler sekmesi altında gizleyebilir ya da bu gizleme sürecini yüz tanıma teknolojisiyle onun olduğu tüm fotoğraflara genişletebilirsiniz.
Ücretsiz olarak sunulan Google Fotoğraflar'a aşağıdan ulaşabilirsiniz. Yeni özellikler web ve iOS tarafına ise yakın zamanda geleceği belirtiliyor.
 

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apokhan 3 yıl
Insan eski sevgilisinin fotolarini niye saklasin ki??? Bu nasil fantezidir
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