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Android için Google Fotoğraflar video kırpma özelliği kazandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5b
1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Android için Google Fotoğraflar video kırpma özelliği kazandı

Google'ın çiçeği burnunda galeri uygulaması Fotoğraflar, kullanıcılardan gelen geribildirimler doğrultusunda önemli yenilikler kazanmaya devam ediyor. Android için 1.3 sürümü ile uygulamaya yeni özellikler eklendi. 

Güncelleme ile uygulama artık Google Kamera ile oluşturulan kolajları ve animasyonları tanıyabiliyor. Ayrıca videoların kırpılabilmesi, albümlerdeki içeriğin yeniden sıralanabilmesi ve Google+ sayfası olarak uygulamaya giriş yapabilme şeklinde yenilikler mevcut. 

Bunun dışında albümlerin kapak fotoğraflarının değiştirilebilmesi, fotoğraflara açıklama eklenmesi ve düzenlenmesi, hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri mevcut. 



 

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