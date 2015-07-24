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Android için Google Photos güncellendi

3 yıl
2,1b
1
2
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Android için Google Photos güncellendi
 
Google'ın geçtiğimiz dönemde sosyal ağından ayırarak kullanıma sunduğu yeni Photos yani Fotoğraf uygulaması, Android tarafında yeni özelliklerle güncelledi.
Tüm detaylarına burada yer verdiğimiz Google Photos, Android platformunda yayınlanan 1.2 sürümüyle ise kullanıcılarına ilk olarak albümlerin kapak fotoğrafını değiştirme desteğini vermeye başladı. Bunu tercih edilen fotoğraflar detayları üzerinden gerçekleştirebilen ve albüm kapağı silme işlemini de burada sunan uygulama, ayrıca koleksiyon içerisinde yer alan her fotoğrafa alt açıklama desteğini de getirdi. Aynı zamanda navigasyon ve organizasyon odaklı ayarlamalar da yapıldı.
Birçok performans geliştirmesi ve hata çözümü de alan Google Photos uygulamasına aşağıdan ulaşabilirsiniz.


http://www.androidauthority.com/google-photos-new-album-tools-628221/ Yorum Yaz
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berkans 3 yıl
Google Fotoğraflar Uygulaması


Eski fotoğraf albümlerimizin yerine geçecek, dijital çağın en başarılı uygulamalarından biri olan ve sınırsız depolama alanı sunan Google Photos ile ilgili tüm detaylar videomuzda.

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Captain_Ivy 3 yıl
Bilgilendirme için teşekkürler. Bu arada bu hizmet kaç gb'lık yer tanıyor bizlere?
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