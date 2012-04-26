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Android için Max Payne ertelendi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3b
1
13
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Dün Google Play üzerinden yayınlanmasını merakla beklediğimiz Android için Max Payne Mobile oyunu ne yazık ki ani bir kararla ertelendi.

Rockstar Games resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda oyunun mümkün olan tüm cihazlarda çalışabilmesini sağlamak amacıyla testlerin devam ettiği ve bu nedenle ertelendiği kaydedildi.

Yapımın yayınlanma tarihi olarak önümüzdeki hafta veya daha sonrası işaret ediliyor ancak kesin bir tarih henüz verilmiş değil. Oyunun iOS versiyonu ise geçen hafta App Store üzerinde yerini almıştı.

https://twitter.com/#!/RockstarGames/status/195308700678893568 Yorum Yaz
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Berbat Ferhat 7 yıl en beğenilen
Android cihazlardaki donanım varyasyonlarının bolluğunu düşünürsek çok da garipsemiyorum bunu.
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krebjing 7 yıl
kaç senelik mobil oyun piyasasında doğru düzgün oyun yok adamlar gta3 ve max payne çıkardı mobil platformlara
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Cool Boy 7 yıl
Arkadaşlar lütfen abartmayın kullanıcıyı memnun etmek adına ertelenmiş ve bunu duyurmuşlar işte duyurmaya bilirlerdi hatta ve hatta android için Max Payne adlı oyunu çıkartmaya da bilirlerdi..
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E_Aydin35 7 yıl
Sonuçta ertelemenin bir sebebi var ve kullanıcılar ve oyuncular için yapılan çalışma doğrultusuyl aksamış.
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Winter_Kamıttır 7 yıl
Büyütülecek bişey değil
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Dexter61 7 yıl
:(
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napolyon94 7 yıl
gta 3 ün optimizasyonu çok kötüydü
qualcomm 8260 1.2 ghz dual core
1 gb ddr2 533 mhz
Adreno220
1280*720
bu sistem ile 20-25 fps alıyorum
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rainblackk 7 yıl
assasin44
Rockstar kadar rezil firma görmedim pc ye yaptiginin aynisini simdi de androide yapiyor.

rockstar kadar iyi, ayrıntılı, amacı sadece para kazanmak olmayan bir firma görmedim
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teramit 7 yıl
her androildli cihazı test edeceklerse baya bekler millet :)
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acmtncy 7 yıl
assasin44
Rockstar kadar rezil firma görmedim pc ye yaptiginin aynisini simdi de androide yapiyor.

yahu adamlar çıkarıyor daha ne istiyorsun? kaç senelik mobil oyun piyasasında doğru düzgün oyun yok adamlar gta3 ve max payne çıkardı mobil platformlara
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UnInvited_Guest 7 yıl acmtncy
acmtncy
assasin44
Rockstar kadar rezil firma görmedim pc ye yaptiginin aynisini simdi de androide yapiyor.

yahu adamlar çıkarıyor daha ne istiyorsun? kaç senelik mobil oyun piyasasında doğru düzgün oyun yok adamlar gta3 ve max payne çıkardı mobil platformlara

Sitesine bir ugrayin rockstar in bence pc ye kac tane cikmis oyun bir de yillanmis max payne android e ciksa ne olacak kaldi ki gta 4 ün pc ye uyumsuzlugu da ortada adamlar yapamiyor iste.
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Berbat Ferhat 7 yıl en beğenilen
Android cihazlardaki donanım varyasyonlarının bolluğunu düşünürsek çok da garipsemiyorum bunu.
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Frobisher 7 yıl
Pcdeki gibi gta iv'e çikan patch'ler,max payne'ye çikarsa sasirmayin.
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