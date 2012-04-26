Android için Max Payne ertelendi

Haber Editörü
Dün Google Play üzerinden yayınlanmasını merakla beklediğimiz Android için Max Payne Mobile oyunu ne yazık ki ani bir kararla ertelendi.
Rockstar Games resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda oyunun mümkün olan tüm cihazlarda çalışabilmesini sağlamak amacıyla testlerin devam ettiği ve bu nedenle ertelendiği kaydedildi.
Yapımın yayınlanma tarihi olarak önümüzdeki hafta veya daha sonrası işaret ediliyor ancak kesin bir tarih henüz verilmiş değil. Oyunun iOS versiyonu ise geçen hafta App Store üzerinde yerini almıştı.
https://twitter.com/#!/RockstarGames/status/195308700678893568 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
qualcomm 8260 1.2 ghz dual core
1 gb ddr2 533 mhz
Adreno220
1280*720
bu sistem ile 20-25 fps alıyorum
rockstar kadar iyi, ayrıntılı, amacı sadece para kazanmak olmayan bir firma görmedim
yahu adamlar çıkarıyor daha ne istiyorsun? kaç senelik mobil oyun piyasasında doğru düzgün oyun yok adamlar gta3 ve max payne çıkardı mobil platformlara
Sitesine bir ugrayin rockstar in bence pc ye kac tane cikmis oyun bir de yillanmis max payne android e ciksa ne olacak kaldi ki gta 4 ün pc ye uyumsuzlugu da ortada adamlar yapamiyor iste.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
2972 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, uygulama haber ve rockstar games