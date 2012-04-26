Android için Max Payne ertelendi

Dün Google Play üzerinden yayınlanmasını merakla beklediğimiz Android için Max Payne Mobile oyunu ne yazık ki ani bir kararla ertelendi.





Rockstar Games resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda oyunun mümkün olan tüm cihazlarda çalışabilmesini sağlamak amacıyla testlerin devam ettiği ve bu nedenle ertelendiği kaydedildi.





Yapımın yayınlanma tarihi olarak önümüzdeki hafta veya daha sonrası işaret ediliyor ancak kesin bir tarih henüz verilmiş değil. Oyunun iOS versiyonu ise geçen hafta App Store üzerinde yerini almıştı.