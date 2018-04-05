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Android için Microsoft Launcher güncellendi

Microsoft tarafından Android işletim sistemi için geliştirilen başlatıcı arayüz uygulaması Microsoft Launcher yeni bir güncelleme aldı. Uygulamanın BETA özellikleri kararlı sürüme eklenmiş oldu.
1 yıl
4,2b
1
14
Mobil Uygulamalar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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Geçen ay yayınlanan BETA sürümünde kazandırılan çeşitli özellikler kararlı sürüm olarak yayınladı. Daha önce kararlı sürümü kullananlar da artık BETA için sunulan özelliklere sahip olabilecekler.

 Microsoft Launcher

Başlatıcı uygulamasının asıl hedefi bilgisayar ve mobil cihaz arasında bir köprü kurmak. Microsoft Launcher ile yaptığınız çalışmaları bilgisayar ekranından da görebiliyorsunuz. Bunun için yapmanız gerekenler bir Microsoft hesabı ile başlatıcı uygulamayı eşitleyip, Windows 10 yüklü bilgisayarda aynı hesabı senkronize etmek. Bu işlemleri yaptıktan sonra mobil üzerinden çektiğiniz fotoğrafları, üzerinde çalıştığınız ofis programlarını aynı anda bilgisayardan Microsoft hesabınızla görebiliyorsunuz. Bu durum canlı masa üstü gibi algılanmasın. Mobil cihazınızda kayıtlı olan, kişileriniz, fotoğraf ve videolar, ofis programlarıyla yapılan işlemler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri v.b. verileri One Drive Cloud sayesinde anlık görüyorsunuz. Varsayılan arama motoru olarak Bing tercih edilmiş olsa da, kullanıcı Google da dahil olmak üzere başka arama motorunu seçebiliyor.
Microsoft tarafından başlatılan BETA programına dilerseniz uygulama  merketinde Microsoft Launcher'ı bulup en alta inerek BETA programına katılabilirsiniz.
Güncelleştirilmiş sürüm ile;
  • Uygulamada meydana gelen "uygulama yanıt vermiyor" hatası düzeltildi.
  • Uygulamalar için ikon değiştirebilme özelliği geldi.
  • Duvar kağıdı ayarları ile ilgili değişiklik yapıldı. Duvar kağıtları artık daha çok kişiselleştirilebilir.
  • Bildirim paneliyle ilgili bir hata düzeltildi.
  • Performans, bellek ve işlemci tüketimi gibi konularda iyileştirmeler yapıldı.
Uygulamayı indirmek veya güncellemek için buraya tıklayabilirsiniz.

http://www.arrowlauncher.com/ Yorum Yaz
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Whippoorwill 1 yıl en beğenilen
Microsoft'un son dönemlerde yaptığı en başarılı işlerden.
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culcu82 1 yıl
Arkadaşlar merhaba bende 2 gündür kullanıyorum ancak bildirim geldiği zaman ikonların üstünde numara olmuyor örneğin 2 mail geldiği zaman ikon üzerinde 2 yazması gerekiyor.
Bunun bir ayarı varmıdır
Tesekkurler
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qeceninprensi 1 yıl
Bu launcher benim çok hoşuma gitti. Tam dört aydır telefonumda kullanıyorum, bıkmadım. Launcher dediğin böyle olmalı. Herkese tavsiye ediyorum. Pişman olmazsınız.
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drkengin 1 yıl
Müthiş launcher hafif ve kullanışlı hava surumu var haber var daha ne olsun
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a_y_k_u_t 1 yıl
Hiç fena bir launcher değil. Kullanılabilr ama nova prime olduğu için başka launcherları pek kullanasım gelmiyor. Evie de iyi mesela ama güncelleme sonrası soldan gelen uygulama menüsü yerine normal menü yaptılar orjinallikleri kalmadı aynı smart launcherın 3. sürümde yaptığı hata gibi.
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Mianfei 1 yıl
Custom Rom yükledim Lenovo P70'ime baya oluyor hatta bir android telefonda ilk kez 1 seneyi geçik bir custom rom kullnadım. Adamlar harika yapmış. Genelde samsung htc kullandığımdan ne biliyim üstten saatin yerinimi değiştin işe telefonun bilmem ne menüsünde puntosunu renginimi değiştin genelde resten sonra aktif olur. Bu romda her şey anlık hiç res atmaya gerek yok . Androidde çıkıp çıkabilecek her türlü özelliştirmeyi roma entegre etmişler. Donate butonu olsa atacağım o derece. Neyse özet olarak bu adamların launchernı kullanıyorum. Doğal olarak çok sade ama aşırı hızlı ve istediğimi yapabiliyorm. Dün bu launcherı denedim hoş olmuş ama uygulamalar için 2. bir menüye kayan arayüzleri sevmiyorum
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sniper23 1 yıl Mianfei
ROM ismi?
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splinterfalcon4798 1 yıl Mianfei
custom rom için root şart mı?
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darkmehmet 1 yıl
Microsoft launcher gerçekten başarılı. Evie launcher'ı da kullanmayan arkadaşlara öneririm. Bu ikisi gerçekten denemeye değer.
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Angel of the Lord 1 yıl
İlk defa insanlar bir launcher konusunda "Nova daha iyi " yazmak yerine övmüşler. Sanırım bir şans verebilirim. Ama Nova'nın sevdiğim yanı olan özelleştirme ve sadelik kısmı Microsoft Launcher'da o kadar da iyi değil.
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bkaakco 1 yıl
Xperia Z2'de aylardır kullanıyorum, kullanışlı ve sorunsuz bir yazılım, tavsiye ederim.
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exoss 1 yıl
eskimeye yüz tutmuş telefonumu bu luncher ve custom romlar ile yaşatmaya çalışıyorum :) çok başarılı gerçekten
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Whippoorwill 1 yıl en beğenilen
Microsoft'un son dönemlerde yaptığı en başarılı işlerden.
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