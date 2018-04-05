Android için Microsoft Launcher güncellendi

Geçen ay yayınlanan BETA sürümünde kazandırılan çeşitli özellikler kararlı sürüm olarak yayınladı. Daha önce kararlı sürümü kullananlar da artık BETA için sunulan özelliklere sahip olabilecekler.

Microsoft Launcher

Başlatıcı uygulamasının asıl hedefi bilgisayar ve mobil cihaz arasında bir köprü kurmak. Microsoft Launcher ile yaptığınız çalışmaları bilgisayar ekranından da görebiliyorsunuz. Bunun için yapmanız gerekenler bir Microsoft hesabı ile başlatıcı uygulamayı eşitleyip, Windows 10 yüklü bilgisayarda aynı hesabı senkronize etmek. Bu işlemleri yaptıktan sonra mobil üzerinden çektiğiniz fotoğrafları, üzerinde çalıştığınız ofis programlarını aynı anda bilgisayardan Microsoft hesabınızla görebiliyorsunuz. Bu durum canlı masa üstü gibi algılanmasın. Mobil cihazınızda kayıtlı olan, kişileriniz, fotoğraf ve videolar, ofis programlarıyla yapılan işlemler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri v.b. verileri One Drive Cloud sayesinde anlık görüyorsunuz. Varsayılan arama motoru olarak Bing tercih edilmiş olsa da, kullanıcı Google da dahil olmak üzere başka arama motorunu seçebiliyor.

Microsoft tarafından başlatılan BETA programına dilerseniz uygulama merketinde Microsoft Launcher'ı bulup en alta inerek BETA programına katılabilirsiniz.

Güncelleştirilmiş sürüm ile;

Uygulamada meydana gelen "uygulama yanıt vermiyor" hatası düzeltildi.

Uygulamalar için ikon değiştirebilme özelliği geldi.

Duvar kağıdı ayarları ile ilgili değişiklik yapıldı. Duvar kağıtları artık daha çok kişiselleştirilebilir.

Bildirim paneliyle ilgili bir hata düzeltildi.

Performans, bellek ve işlemci tüketimi gibi konularda iyileştirmeler yapıldı. Uygulamayı indirmek veya güncellemek için Uygulamayı indirmek veya güncellemek için buraya tıklayabilirsiniz.

http://www.arrowlauncher.com/