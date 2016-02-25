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Android için enerji tüketimini optimize eden yeni bir uygulama

Battery Time Saver & Optimizer isimli uygulama Android cihazların en büyük sorunlarından biri olan güç tüketimine çözüm getirerek, tek dokunuşla batarya ömrü ve kullanım süresini uzatabiliyor.
3 yıl
7,9b
1
46
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Android için enerji tüketimini optimize eden yeni bir uygulama
Pil tüketimi yıllardır birçok Android cihazın başına bela olmuş durumda. İşletim sistemi her sürümü ile daha iyi bir hal almaya çalışsa da ne yazık ki tek bir şarjla ancak tüm gün idare edebiliyoruz. Çoğu kullanıcının da akıllı telefonuna bir pil optimizasyon uygulaması yüklemesi de bundan kaynaklanıyor.
Batarya kullanımını izleyerek ayarları optimize etmek ve güç tüketen uygulamaları kapatmak mümkün. Ancak çoğu kullanıcı için bu yönetilmesi zor bir durum. Liquidum tarafından sunulan Battery Time Saver & Optimizer isimli uygulama sadece tek bir dokunuşla pil ömrü optimizasyonunu gerçekleştirebiliyor.
Kullanımı son derece basit yardımcı bir araç olan Battery Time Saver & Optimizer, Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor. Uygulamayı çalıştırdığınızda ilk olarak cihazınızın kalan pil süresi gösteriliyor. Aşağıyı gösteren ok simgesine dokunarak kalan çağrı süresi, Wi-Fi kullanımı, video, ses ve oyun sürelerini gösteren özet görünümü açabilirsiniz.
Ekranın orta kısmında ise bu kullanım sürelerini uzatmanızı sağlayacak ‘Extend Time’ butonu yer alıyor. Buna dokunduğunuzda güç tüketimi yapan tüm uygulamalar kapatılır, ekran ayarları optimize edilir, eğer istereniz Bluetooth ve Wi-Fi kapalı duruma getirilir ve otomatik senkronizasyon kapatılır. Uygulamanın da en güzel yanı tüm bu optimizasyon işlemlerini sadece tek bir dokunuşla yaparak ekstra kullanım süresi kazandırabilmesi.
Extend Time butonun altında yer alan simgeleri kullanarak da yukarıda bahsedilen ayarları elle yönetebilir ve değişikliklerin pil ömrü üzerindeki etkisini hemen üst kısımda yer alan süre kısmından takip edebilirsiniz. Eğer cihazınızın pil ömrünün beklentinizin altında kaldığını düşünüyor ve bunu yönetmek için basit bir çözüm arıyorsanız Battery Time uygulaması denemeye değer bir seçim olacaktır. Uygulama, daha uzun ömürlü bir akıllı telefon deneyimi için size yardımcı olabilir.

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Ersin ÇAKI 3 yıl en beğenilen
Reklamın alası. Takipçilerinize gereksiz bir uygulamayı yüklemeye zorlamak da nerden çıktı.
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strathmorea 3 yıl
Yani Androidin ilk yıllarında olsa neyse diyeceğim de, şu zamanda, hele ki sistem artık bu işleri kendi yapıyorken ve internette azıcık araştırmayla bu tür programların telefona hiç bir katkısının olmadığı, aksine sisteme daha çok yük bindirdiğini sağır sultan bile biliyor. Ve Türkiyenin en çok girilen teknoloji sitesindeki habere bakın. Bu tür uygulamalar androidin şu anki güncel sürümlerinde hiç bir extra yarar sağlamıyor. Ram boşaltma, ön yükleme boşaltma, işlemci hızlandırma vs vs, bunlar taa gingerbread zamanlarındaydı.
Yani Androidin ilk yıllarında olsa neyse diyeceğim de, şu zamanda, hele ki sistem artık bu işleri kendi yapıyorken ve internette azıcık araştırmayla bu tür prog...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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kucukyenici 3 yıl
"Reklamdır" yazmayı unutmuşsunuz!
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j&j 3 yıl
Başlığı niye değiştirdiniz hınzır şeyler sizi
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-ORKA- 3 yıl
program kendi aniasyonlarıyla arka planda bataryayı zaten sömürüyor görselleriyle bi iş yapıyomuş gibi görünen çöp programlardandır kendileri reklam amaçlı ve üyelerini yanlış bilgilendiren kişileri kınıyorum
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umtkrhn 3 yıl
Gergedan boynuzu reklamına kadar düşmez inşallah donanımhaber,
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C.CEMİL 3 yıl
hiçbir etkisi olmayan yakıt tasarruf cihazları misali :)
bazı uygulamaları kapatınca tasarruf olacağını bilmeyen yoktur ,lakin çözüm bu olamaz
batarya üzerinde çok çalışılması gerekiyor ,her gün şarj işi sakat
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ne diyorum 3 yıl
Reklam yemedik beyefendi yeni şeyler deneyin..
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GenkaNuank 3 yıl
Gayet de reklam hatta uygulama haberler kismindaki haberlerin %70i reklam
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L.o.T.u.S 3 yıl
Malesef yeni nesil bunu yemez
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ahmet. 3 yıl
Selamlar arkadaşlar,

Reklam değil, uygulama haber kapsamında yazılımış basit bir uygulama sadece. Başlıktaki iddialı söylemler sizlere böyle düşündürmüş olabilir, katılıyorum. Yazar arkadaşımız da bir güncelleme yaptı zaten. Bu tür yazılımların aşağı yukarı neler yapabildiğini artık hepimiz biliyoruz. Bu uygulama da başarılı görsel arayüzü dışında türevlerinden çok farklı bir iş yapmıyor zaten.
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sarı arıza lambası 3 yıl
Yükledim. Cpu z de bataryam 3100 mah gösteriyor artık. Teşekkür domalımhaber



Not: z3 compact sporluyum.
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Virinom 3 yıl
Haberin her tarafını okudum acaba nerede reklam yazıyor diye hiç bir yerine reklam yazmamışlar hiç olmazsa ben yazayım. Bu bir reklamdır.
Bu işlerden az çok anlayan herkes bilir ki bunun gibi uygulamaların hepsi çöptür.
Gerçekten işime yarayan bir şey kullanmak istiyorum diyorsanız Greenify kullanın.
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myhotyro 3 yıl
Vay arkadaş, donanımhaber üçkağıtçıların parmağında oyuncak olmuş.
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Red_devil33 3 yıl
Samsung s3 ün hergün 2 defa şarja takıyordum bu uygulama sayesinde 3 aydır telefonu hiç şarj etmedim google bu uygulamayı 1 milyar euro ya almadan ben alıp zengin olmalıyım.













Şaka bir yana bu tür yazılımlar google play da yüzlerce var. Hiç birisi şarjını uzatmaz aksine azda olsa şarjını daha çok yer.
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uygulama, batarya ve
7 etiket daha pil ömrü optimizasyon battery time saver Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Onur Seven Popüler
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