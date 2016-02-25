Android için enerji tüketimini optimize eden yeni bir uygulama

Pil tüketimi yıllardır birçok Android cihazın başına bela olmuş durumda. İşletim sistemi her sürümü ile daha iyi bir hal almaya çalışsa da ne yazık ki tek bir şarjla ancak tüm gün idare edebiliyoruz. Çoğu kullanıcının da akıllı telefonuna bir pil optimizasyon uygulaması yüklemesi de bundan kaynaklanıyor.

Batarya kullanımını izleyerek ayarları optimize etmek ve güç tüketen uygulamaları kapatmak mümkün. Ancak çoğu kullanıcı için bu yönetilmesi zor bir durum. Liquidum tarafından sunulan Battery Time Saver & Optimizer isimli uygulama sadece tek bir dokunuşla pil ömrü optimizasyonunu gerçekleştirebiliyor.

Kullanımı son derece basit yardımcı bir araç olan Battery Time Saver & Optimizer, Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor. Uygulamayı çalıştırdığınızda ilk olarak cihazınızın kalan pil süresi gösteriliyor. Aşağıyı gösteren ok simgesine dokunarak kalan çağrı süresi, Wi-Fi kullanımı, video, ses ve oyun sürelerini gösteren özet görünümü açabilirsiniz.

Ekranın orta kısmında ise bu kullanım sürelerini uzatmanızı sağlayacak ‘Extend Time’ butonu yer alıyor. Buna dokunduğunuzda güç tüketimi yapan tüm uygulamalar kapatılır, ekran ayarları optimize edilir, eğer istereniz Bluetooth ve Wi-Fi kapalı duruma getirilir ve otomatik senkronizasyon kapatılır. Uygulamanın da en güzel yanı tüm bu optimizasyon işlemlerini sadece tek bir dokunuşla yaparak ekstra kullanım süresi kazandırabilmesi.

Extend Time butonun altında yer alan simgeleri kullanarak da yukarıda bahsedilen ayarları elle yönetebilir ve değişikliklerin pil ömrü üzerindeki etkisini hemen üst kısımda yer alan süre kısmından takip edebilirsiniz. Eğer cihazınızın pil ömrünün beklentinizin altında kaldığını düşünüyor ve bunu yönetmek için basit bir çözüm arıyorsanız Battery Time uygulaması denemeye değer bir seçim olacaktır. Uygulama, daha uzun ömürlü bir akıllı telefon deneyimi için size yardımcı olabilir.