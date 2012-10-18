Android için Instagram 50 milyon indirme barajını aştı





Popüler fotoğraf filtreleme ve paylaşma uygulaması Instagram'ın Android platformu için yayınlanan sürümü 50 milyon kez indirildi. Bu önemli barajı kullanıma sunulduktan 197 gün sonra aşan sosyal ağ, 3 Nisan'da Play Store'daki yerini almış ve ilk gününde 1 milyona ulaşmayı başarmıştı. Google'ın açık kaynak kodlu ekosistemindeki ilk haftasını tamamlamadan 1 milyar dolara Facebook tarafından satın alınmış ve altıncı gününde 5 milyon indirme rakamını görmüştü.

Oldukça hızlı bir şekilde Android ekosistemindeki kullanım oranı artış gösteren Instagram, geçen ay toplam kullanıcı sayısının 100 milyonu geride bıraktığını açıklamıştı. comScore'un paylaştığı istatistiklere göre Instagram'ın Amerika'da günlük ziyaretçi ve kullanım süresi bakımından çok daha büyük bir sosyal platform olan Twitter'ı geride bıraktığı ortaya çıkmıştı. Şimdi de Play Store'da 50 milyon barajını deviren uygulamanın oldukça yüksek indirme rakamlarına rağmen kullanıcılarından ortalama 4.6/5 inceleme notu alması dağıtılan güncellemelerin isabetli olduğunu ve Android için Instagram'ın sıradan bir iOS portundan daha fazlasını sunduğunu gösteriyor.

Google Play mağazasındaki her gününde ortalama 250,000 kez indirilen Instagram, yakında Windows Phone ve BlackBerry 10 işletim sistemlerinden de erişilebilecek. 100 milyon kullanıcıya en kısa sürede ulaşan sosyal ağlardan biri olarak gösterilen fotoğraf odaklı platformun yeni mobil ekosistemlere açılmasıyla kullanım oranı katlanacak. Bazı söylentilere göre; Instagram'ın şuan için paylaşımla pek alakası olmayan resmi internet sitesi de büyümeden nasibini alarak daha farklı bir yapıya bürünecek. Şimdilik gelecek planları kesinleşmemiş olan uygulamanın Facebook tarafından nasıl idare edileceği ve hangi alanlara yatırım yapılacağı önümüzdeki aylarda netleşecektir.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android