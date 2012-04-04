Android için Instagram uygulaması 1 gün içinde 1 milyon indirme barajını aştı

Apple'ın iOS platformunda 27 milyondan fazla indirilerek önemli başarının altına imza atan Instagram uygulaması, Android platformu kullanıcıları tarafından da büyük bir ilgiyle karşılandı.

Yaklaşık 430.000 kişinin ön kayıt yaptırdığı Instagram, Google Play üzerinden ücretsiz olarak yayınlandı ve uygulama 1 gün içinde 1 milyon indirme barajını aştı. Akıllı telefonunuzla çektiğiniz fotoğraflara çeşitli efektler uygulayabilmeniz olanağını tanıyan Instagram ile fotoğraflarınızı Facebook, Twitter, Foursquare veya Tumblr gibi ağlarda paylaşabiliyorsunuz.

