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Android için Instagram uygulaması 1 gün içinde 1 milyon indirme barajını aştı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
13,8b
1
30
Mobil Uygulamalar
knight
Haber Editörü
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Android için Instagram uygulaması 1 gün içinde 1 milyon indirme barajını aştı
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Apple'ın iOS platformunda 27 milyondan fazla indirilerek önemli başarının altına imza atan Instagram uygulaması, Android platformu kullanıcıları tarafından da büyük bir ilgiyle karşılandı.
Yaklaşık 430.000 kişinin ön kayıt yaptırdığı Instagram, Google Play üzerinden ücretsiz olarak yayınlandı ve uygulama 1 gün içinde 1 milyon indirme barajını aştı. Akıllı telefonunuzla çektiğiniz fotoğraflara çeşitli efektler uygulayabilmeniz olanağını tanıyan Instagram ile fotoğraflarınızı Facebook, Twitter, Foursquare veya Tumblr gibi ağlarda paylaşabiliyorsunuz.
Android için Instagram uygulaması 1 gün içinde 1 milyon indirme barajını aştı
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bozok_53_45 7 yıl en beğenilen
haQQo
Keşke Android desteği çıkmasaydı. iPhone ve İnstagram gayet güzel ikiliydi.

senin gibi ıphone ile hava atmaya çalışan zavallı insanlar KEŞKE olmasaydı..
haQQoKeşke Android desteği çıkmasaydı. iPhone ve İnstagram gayet güzel ikiliydi.senin gibi ıphone ile hava atmaya çalışan zavallı ins...
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manyakurt 7 yıl
Lise-1 zamanlarımda sanırım hatırlıyorum nokia 6600 mı ne vardı. O kadar popüler olmuştu ki artık lisemizin etrafında ki inşaat binalarda çalışan işcilerde geziyordu. Asla telefonu onlara çok görmüyorum tabikide, ama aç gezip parak biriktirip önemli ihtiyaçlarından kısıp sırf popüler diye böyle telefonları alıyorlardı o dönemlerde. Şimdi de iphone aynı mantıkla hizmet etmekte. Bilkent'te öğrenciyim şu bi gerçekki bilkente bir adet vardır masaya iphone araba anahtarı cüzdan sigara bi koyulur önce. Lan arkadaş neyin havasını atıyorsun. Parayla alınan şeyin havası mı olur. Ama öyle bir yerleşmiş ki belirli bir grubları var bunların, o gruplara girebilmek için bir iphone şart. Bilkentte bunu görmek rahatlıkla mümkün. Kasa yapısı olarak iphone'u çok seviyorum, ama gel gör ki o zaman nasıl nokia degilde sony-ericcsson aldıysam bu zamanda iphone degil galaxy s2 aldım. Allah halkımızı paraya dayalı özentilikten, ve toplumsal çöküşten korusun. Ne diyelim en azından bizde ipad almak için böbreğini satanlar yok mesala, gene iyiyiz hadi...
Lise-1 zamanlarımda sanırım hatırlıyorum nokia 6600 mı ne vardı. O kadar popüler olmuştu ki artık lisemizin etrafında ki inşaat binalarda çalışan işcilerde gezi...
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Pardus Linux 7 yıl
Arkadaş gelde Apple'ı böyle malların olduğu bir ülkede sev, lan ne gerizekalı adamlar var resmen Apple ürünlerini bir statü göstergesi falan sanıyorlar. Ben şunu anladım Apple'dan böyle mallar yüzünden nefret ediyorum Apple ürünü almadım almamda şu Apple olmasa bunca beyinsiz ifan ne yapacak cidden merak ediyorum. Kazık yemeyi sonrada Android'li F/P ürünleri alıp parasını abuk sabuk yerlere kaptırmayıp birde üstüne aynı hizmeti alan normal bir insan evladını görünce resmen kuduruyorlar siz durun daha bu başlangıç fazla sürmez Mac OS'un Windows karşısında yaşadığı çöküşü iOS'ta Android karşısında yaşar hiç merak etmeyin, baksanıza zaten milyonlarcası sırf Instagram için Apple'a servet ödüyormuş demek uygulamalar Android'e çıktıkça -ki artık çıkmayan uygulama oyun kalmadı- ifanlarda kudurup bırakacak demekki , Allah'ım neler var ya...
Arkadaş gelde Apple'ı böyle malların olduğu bir ülkede sev, lan ne gerizekalı adamlar var resmen Apple ürünlerini bir statü göstergesi falan sanıyorlar. Ben şun...
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DH Misafiri 7 yıl
Aklıma ne geldi biliyormusunuz arkadaşlar hani şu titan saadet zinciri kalpazanları umut tacirleri vardıya beyinlerini yıkıyordu milletin ve sen ne söylersen söyle ne ıspatlarsan ıspatla beyninin yıkandığına inanmayıp ölümüne savunuyordu bende bu elmacı zihniyetleri bunlara benzetiyorum aldğı cihazı masaya koyup hava atan ama hiçbir özelliğini kullanmayan alo demek için almış ezikleri yani yoksa kimse burda bütün özelliklerini kullanan artı ve eksilerinin olduğunu bilen kabullenen kişilere zaten birşey dediği yok nefret duyulmasının sebebide budur aldığı cihazı bulunmaz hint kumaşı zannedip ölümüne savunanlara ve almayanlarıda zaten sen alamassın diyip aşağılık kompleksine girenlere serzenişimiz
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-Pisagor- 7 yıl
Güzel uygulama indirdim bende.
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fatihcanery 7 yıl
olay olay diye sunulan uygulamanın çok daha iyi uygulamaları markette mevcut,kısacası ben beğenmedim kimseye de önermem..
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FuruKasulye 7 yıl
bozok_53_45
haQQoKeşke Android desteği çıkmasaydı. iPhone ve İnstagram gayet güzel ikiliydi.
senin gibi ıphone ile hava atmaya çalışan zavallı insanlar KEŞKE olmasaydı..

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northernlights 7 yıl
Gelmesi güzel oldu, daha da artacaktır bu rakam.
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manyakurt 7 yıl
lordrdley
Ne diyelim en azından bizde ipad almak için böbreğini satanlar yok mesala, gene iyiyiz hadi...bu cümleden kastediyorum.abartıyor yani.o herif böbreğini feda edecek kadar seviyorsa zaten aptaldır. ipad alan galaxy tablet te alır yani. ne alaka ipad ile.

Yaz google'a bulursun adam böbregini satmış ben nesini abartayım. Burda senin olaydan çok toplumların nereye geldiğini yorumlaman lazımdı.

Ki ipad alan galaxy tablet de alır da, burdan bana laf atman için galaxy tablet alan ipad de alır demen lazım, temel türkçe.
Hadi hepsini geçtim sen ordan bir tablet kıyaslamasını çıkardıysan, zaten eyvallah bastım artıyı, helal.
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manyakurt 7 yıl
outside
lordrdley @manyakurt gördüğüm en büyük failsin usta. iPad ve Android tabletleri kıyaslama ! hadi telefonu anlarım ama tablet işine hiiiiç girme.Gördüğüm üzere anlamıyorsun bu işlerden.Android destek sağlasın ilk önce sahip olduğu markalarda.
Nerede tablet kıyaslaması yapmış, gösterir misin bi ?

Üstüne gitme hocam, bilinçlenmek için okumuyor ki adam tarıyor gözleri ile yorumları, aradan iphone ipad apple kelimelerini gördüğü yorumları seçiyor ve saldırıyor.
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lordrdley 7 yıl
Ne diyelim en azından bizde ipad almak için böbreğini satanlar yok mesala, gene iyiyiz hadi...
bu cümleden kastediyorum.abartıyor yani.o herif böbreğini feda edecek kadar seviyorsa zaten aptaldır. ipad alan galaxy tablet te alır yani. ne alaka ipad ile.
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Frobisher 7 yıl
Rekabet olduğu zaman bu uygulama bütün platformlara çıkar,baktı firma İOS'ta gördü kullanıcı sayısını "ben neden androide bu uygulamayayıda çıkarmayayım?" demiştir.Symbian'ada çıkarabilir.
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lordrdley 7 yıl
bir an kendini zengin ve lüks rezidanslarda kapıcılık yapan adamın oğlu olarak gördüm seni. ne bu eziklik hissiyatı.abartma lütfen :)
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lordrdley 7 yıl
@manyakurt
gördüğüm en büyük failsin usta. iPad ve Android tabletleri kıyaslama ! hadi telefonu anlarım ama tablet işine hiiiiç girme.Gördüğüm üzere anlamıyorsun bu işlerden.Android destek sağlasın ilk önce sahip olduğu markalarda.
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outside 7 yıl lordrdley
lordrdley

@manyakurt


gördüğüm en büyük failsin usta. iPad ve Android tabletleri kıyaslama ! hadi telefonu anlarım ama tablet işine hiiiiç girme.Gördüğüm üzere anlamıyorsun bu işlerden.Android destek sağlasın ilk önce sahip olduğu markalarda.

Nerede tablet kıyaslaması yapmış, gösterir misin bi ?
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4Crumby 7 yıl lordrdley
lordrdley
@manyakurt
gördüğüm en büyük failsin usta. iPad ve Android tabletleri kıyaslama ! hadi telefonu anlarım ama tablet işine hiiiiç girme.Gördüğüm üzere anlamıyorsun bu işlerden.Android destek sağlasın ilk önce sahip olduğu markalarda.

En buyuk fail sen olmussun ipad kelimesini gorup atlamissin ama adam tabletlerle ilgili hicbiseyden bahsetmiyo zaten.
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lordrdley 7 yıl
bir statü olarak değil de bir yaşam tarzı olarak görmekte fayda var. Sizin nasıl ben Android kullanırım arkadaş !! tarzı cümleler kullanarak o markaya sadakatiniz varsa ios' ta Apple' cılar için vazgeçilmezdir. Her iki platformun kendine göre artı ve eksileri tabii ki var. Ben inkar etmiyorum fakat Apple ürünlerini kullanmaktan da keyif alıyorum. Android' e b.k atıyormuyum hayır :) Herkes mutlu olduğu platformu kullandığı sürece sorunda kalmayacaktır. Android kullananların çoğunluğu htc,samsung tarzı telefonlar kullanıyorlar. Bence Htc ve Samsung ucuz telefon üretmiyorlar. Yani ortaya çıkan 300-400 tl kadar fark.O da insanı bir üst statüde görmek için komik rakamlar. ip4s için 2.500 tl olduğunu söyleyen arkadaş, lütfen aç araştır arkadaşım. Aptal mısın sen de gidip oparatörlerden kontratlı alıyorsun. :)
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