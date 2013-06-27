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Android işletim sistemi için ücretsiz fotoğraf montaj uygulaması: Made by Montage

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
20,4b
1
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Android işletim sistemi için ücretsiz fotoğraf montaj uygulaması: Made by Montage
Android işletim sistemine sahip akıllı cep telefonları üzerinde farklı fotoğraf montaj işlemleri yapmak isteyen kullanıcılar için hazırlanan Made by Montage uygulaması, ücretsiz olarak sunuluyor.
Farklı fotoğrafların birleştirilmesine, fotoğraflar üzerinde yer alan objelerin otomatik olarak kesilmesine, kesilen objelerin başka fotoğraflar üzerine aktarılmasına ve katmanlar üzerinde çalışılmasına imkan sağlayan Made by Montage uygulaması, içerisinde yer alan araçlar sayesinde ince düzenlemelerin yapılmasına da izin verebiliyor. Hazırlanan projelerin ya da montajların daha sonra tekrardan düzenlenmesine ve Facebook ya da Twitter gibi sosyal ağlar üzerine aktarılmasına izin veren uygulama, Android 2.2 ve üzeri sistemler ile çalışabiliyor.
Oldukça yaratıcı ve eğlenceli sonuçların ortaya çıkartılabildiği Made by Montage uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilir, tanıtım videosonu aşağıda izleyebilirsiniz.


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.madebymontage Yorum Yaz
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