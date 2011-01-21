Android işletim sistemine sahip LG P350 Optimus Me internette boy gösterdi

Google'ın en yakın partnerlerinden Güney Koreli cep telefonu üreticisi LG Mobile, Android işletim sistemli Optimus ailesini genişletmeye kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Facebook'da, LG Mobile'ın P350 Optimus Me modelinin fotoğrafları teknoloji severlerle paylaşıldı.

LG Mobile'ın alt segmentteki boşluğunu dolduracağı düşünülen Optimus Me, 113.5 x 59 x 13.3 mm ebatlarında ve 130 gram ağırlığında monoblok formda tasarlanmış. Kırmızı, gümüş, mavi, pembe ve siyah olmak üzere beş farklı renk alternatifine sahip akıllı telefon, belirtilenlere göre Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemini kullanacak ve 140 MB dahili flash bellekle gelecek. Kapasitenin yetersiz kaldığı durumlarda ise tahmin edersiniz ki microSD kartlar devreye giriyor. Wi-Fi, aGPS, Bluetooth üçlüsünü bünyesinde barındıracağı söylenen telefon, 3 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor.

Optimus Me'nin ön yüzüne baktığımızda boyutu belirtilmeyen dokunmatik ekran (ekran boyutunun fotoğraflardan yola çıkarak 3 inç veya daha küçük olabileceğini düşünüyoruz, çözünürlüğün ise yine fotoğraflara bakarak 320x480 piksel olabileceği söylenebilir) ve dokunmaya duyarlı kısayol tuşları göze çarpıyor. Son olarak 1500 mAh bataryaya sahip telefonun ne zaman satışa sunulacağı ve fiyatı belirsizliğini korurken, telefonun Mobil Dünya Kongresi'nde sergileneceği öngörülmekte. Böylece Optimus Me ile ilgili daha detaylı, kesin bilgilere (işlemci hızı, RAM vs) erişebiliriz.

http://www.fonearena.com/blog/29380/lg-optimus-me-p350-leaked.html