Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android işletim sistemine sahip LG P350 Optimus Me internette boy gösterdi

8 yıl
21,6b
1
11
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Android işletim sistemine sahip LG P350 Optimus Me internette boy gösterdi
Tam Boyutta Gör

Google'ın en yakın partnerlerinden Güney Koreli cep telefonu üreticisi LG Mobile, Android işletim sistemli Optimus ailesini genişletmeye kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Facebook'da, LG Mobile'ın P350 Optimus Me modelinin fotoğrafları teknoloji severlerle paylaşıldı.

LG Mobile'ın alt segmentteki boşluğunu dolduracağı düşünülen Optimus Me, 113.5 x 59 x 13.3 mm ebatlarında ve 130 gram ağırlığında monoblok formda tasarlanmış. Kırmızı, gümüş, mavi, pembe ve siyah olmak üzere beş farklı renk alternatifine sahip akıllı telefon, belirtilenlere göre Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemini kullanacak ve 140 MB dahili flash bellekle gelecek. Kapasitenin yetersiz kaldığı durumlarda ise tahmin edersiniz ki microSD kartlar devreye giriyor. Wi-Fi, aGPS, Bluetooth üçlüsünü bünyesinde barındıracağı söylenen telefon, 3 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor.

Optimus Me'nin ön yüzüne baktığımızda boyutu belirtilmeyen dokunmatik ekran (ekran boyutunun fotoğraflardan yola çıkarak 3 inç veya daha küçük olabileceğini düşünüyoruz, çözünürlüğün ise yine fotoğraflara bakarak 320x480 piksel olabileceği söylenebilir) ve dokunmaya duyarlı kısayol tuşları göze çarpıyor. Son olarak 1500 mAh bataryaya sahip telefonun ne zaman satışa sunulacağı ve fiyatı belirsizliğini korurken, telefonun Mobil Dünya Kongresi'nde sergileneceği öngörülmekte. Böylece Optimus Me ile ilgili daha detaylı, kesin bilgilere (işlemci hızı, RAM vs) erişebiliriz.

Android işletim sistemine sahip LG P350 Optimus Me internette boy gösterdi
Tam Boyutta Gör
Android işletim sistemine sahip LG P350 Optimus Me internette boy gösterdi
Tam Boyutta Gör

http://www.fonearena.com/blog/29380/lg-optimus-me-p350-leaked.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
bu telefonu kullanan arkadaşlar sms yazarken klavye mi var yoksa normal telefonlarda olduğu gibi rakamların üstünde 3 harf mi var ? bilgilendiren olursa sevinirim:)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
marine-gear 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
bu telefonu kullanan arkadaşlar sms yazarken klavye mi var yoksa normal telefonlarda olduğu gibi rakamların üstünde 3 harf mi var ? bilgilendiren olursa sevinirim:)

her ikiside var ister q klavye seklinde tum harfler ayri istersen sayilar uzerindeki harfler seklinde kullanabilirsin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar bende kullanıyorum veri alırken bluetooth ayarlarından bulunabilir yazısını açmanız gerek yoksa sizi bulamazlar.benim telefonumda navigasona giremiyorum .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Bende de bu telefondan var ben hiç sıkıntı yaşamadım bluetooth u açmak için ekranı en üstünden tutarak kaydırın bir menü gelicek omenüde beş farklı loho bulunuyor onlardan ikincisinine basınca bluetooth açılır şimdi geldi veri göndermeye göndereceğin verinin üstüne bir kaç samiye basılı tutun sonra bir liste çıkıyor o listenin altlarında gönder e basınca neyle sorusuna bluetooth ta basın sonra göndereceğiniz aygıtı seçin ve gönderilsin NOT ALİNAN VERİLER SD KARTİN İÇİNDE BULUNAN BLUETOOTH DOSYASİNDADİR.....
EN AZİNDAN BİR TEŞEKKÜRÜ HAK ETMİŞİMDİR...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
optimus me de bir türlü bluetoot u bulamadım arkadaslarıma sarkı atamıyorum bir kac kisi yardımcı olabilirmi acaba...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sound_of_silence! 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

optimus me de bir türlü bluetoot u bulamadım arkadaslarıma sarkı atamıyorum bir kac kisi yardımcı olabilirmi acaba...

şarkı yollamak için bluetooth transfer programlarından birini yüklemen lazım teliflerden dolayı şarkılar atılmıyor başka türlü fakat video fotograf atabiliyosun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
buraoca2 8 yıl
Özelliklerine bakarak fiyatının diğer modellerden uygun olacağını düşünüyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lj94 8 yıl
ka-las 13.3 mm ne ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orjSin 8 yıl
lg sevdi bu androidi .
cihaz güzelde s.e. yeni xperia mini yi çıkarınca söner bunun havası .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
die_caprio 8 yıl
2.8' inc olabilir ekranı.LG optimus serisiyle Androidden satış patlaması yaptı herhalde.Adamlar paso model çıkartıyor.Gözlerini karartmış adamlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ern_qfb 8 yıl
adamlar sadece optimustan kazanıyor heralde :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
21614 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, wifi ve
3 etiket daha bluetooth lg gps
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl [eksperyans] BlackBerry Torch 9800 video inceleme 8 yıl [Güncel] Nintendo'nun 3 boyutlu konsolu 3DS'i denedik! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim