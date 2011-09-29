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Android işletim sistemli HTC Explorer'ın resmi tanıtımı gerçekleştirildi

7 yıl
78,6b
1
64
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Android işletim sistemli HTC Explorer'ın resmi tanıtımı gerçekleştirildi
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Tayvan merkezli akıllı telefon ve tablet üreticisi HTC, birbirinden yeni modelleri üzerindeki örtüleri kaldırmayı tüm hızıyla sürdürüyor. Bugün firma, Explorer'ın (nam-ı diğer Pico) resmi tanıtımını gerçekleştirdi.
Gelen bilgilere göre 102.8 mm uzunluğunda, 57.2 mm genişliğinde, 12.9 mm kalınlığında ve 108 gram ağırlığında sade tasarımıyla ön plana çıkan Explorer'ın, bünyesinde barındırdığı teknik özellikler bakımından alt ve orta segment arasında konumlandırıldığını söylemek mümkün. 600 MHz saat hızında çalışan tek çekirdekli işlemci ile 512 MB ROM'a sahip Explorer, Google'ın popülerliği gün geçtikçe artan mobil işletim sistemi Android'in 2.3.5 sürümünü ve yenilenen Sense 3.5 arayüzünü kullanıyor.
3.2-inç (~8.1 cm) boyutunda ve 320 x 480 piksel (HVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana, ek depolama alanı için 32 GB'a kadar microSD bellek kartı desteğine yer verilen akıllı telefon, Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS ve Bluetooth 3.0 gibi güncel bağlantı seçenekleriyle donatılmış durumda.
Sahip olduğu kamerasıyla 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabilen akıllı telefon, 1230 mAh'lik bataryayla geliyor. HTC Explorer'ın, dördüncü çeyrekten itibaren Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Asya ülkelerinde boy göstermesi beklenmekte. Fiyatın ise bütçeleri zorlamayacağı düşünülüyor.
Android işletim sistemli HTC Explorer'ın resmi tanıtımı gerçekleştirildi
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Android işletim sistemli HTC Explorer'ın resmi tanıtımı gerçekleştirildi
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ChemicalEng 7 yıl en beğenilen
HTCnin bu haftaki telefonuda buymus demekki
2 Yanıt Yanıtla +46
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ALBAY 7 yıl
bi flaş koyamamışlar mı? 10 lira lan bi flaş Allahsızlar
1 Yanıt Yanıtla +14
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Ekrem71.5 7 ay
Anılar şimdi gözümde canlandılar :)
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Blood Money 5 yıl
Zamanında Htc'de Samsung gibi pompalıyordu.
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bkaakco 5 yıl
Yine mi hort
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DH Misafiri 5 yıl
Ben aldım pek güzel değil hafıza,kamera,android düşük almayın ama htc desire c çok güzel bir telefon bence alın almayı düşünüyorum
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desert101 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Ben aldım pek güzel değil hafıza,kamera,android düşük almayın ama htc desire c çok güzel bir telefon bence alın almayı düşünüyorum

Telefon zaten 3 yıl önce çıkmış sen gidipte 2013 te alıyosan


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DH Misafiri 5 yıl
merhaba ben bu telefonu alalı yaklaşık tahminem 6 aydan fazla oldu bu telefondan oldukça memnunum bu telefona rahatlıkla oyun indirebiliyorsunuz mesela ben telefonuma submay surf ve angy bırds gibi oyunları rahatlıkla indirdim bitek telefonun kamerası kötü ama powercam diye bir uygulama var onda yalnız video kamera yok gündüzleyin hele hele dışarda çekerseniz son derece güzel fotoğraflar çekiyor ama akşam iyi çekim yapamıyor inşallah size fayda olmuşumdur iyi günler
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forever58 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
merhaba ben bu telefonu alalı yaklaşık tahminem 6 aydan fazla oldu bu telefondan oldukça memnunum bu telefona rahatlıkla oyun indirebiliyorsunuz mesela ben telefonuma submay surf ve angy bırds gibi oyunları rahatlıkla indirdim bitek telefonun kamerası kötü ama powercam diye bir uygulama var onda yalnız video kamera yok gündüzleyin hele hele dışarda çekerseniz son derece güzel fotoğraflar çekiyor ama akşam iyi çekim yapamıyor inşallah size fayda olmuşumdur iyi günler

Sizofrenmisin dostum 3 yil önceki haber
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Columbia 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
merhaba ben bu telefonu alalı yaklaşık tahminem 6 aydan fazla oldu bu telefondan oldukça memnunum bu telefona rahatlıkla oyun indirebiliyorsunuz mesela ben telefonuma submay surf ve angy bırds gibi oyunları rahatlıkla indirdim bitek telefonun kamerası kötü ama powercam diye bir uygulama var onda yalnız video kamera yok gündüzleyin hele hele dışarda çekerseniz son derece güzel fotoğraflar çekiyor ama akşam iyi çekim yapamıyor inşallah size fayda olmuşumdur iyi günler

Yapma bunu.....
3 yıl olmuş ne tavsiyesi!
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soylureklam 6 yıl
6 aydır kullanıyorum flash player desteği de var internette tüm sitelerde video oynatabiliyor.işlemci hızı 1 ghz olsaymış birde rom hafızası tadından yenmezmiş yetinene ve ucuza gayet iyi
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
HTC One X çok iyiydi bu ne ya oyuncak telefon gibi.
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mamyreis 6 yıl
kullanımı kolay bir telefon. android telefonlar genelde biraz zor kullanılıyor.
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barikat 6 yıl
Bende gecen ay garantili sifir jelatini acilmamis cihazi 400 e aldim suer cihaz sensation xl vardi ondan bi farki yok bi tek ekran ufak o da olmasi gerektigi boyda ufak bir canavar hatta su an ondan yaziyorum
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VALİ VLAD 6 yıl
telefon piyasada neden bu kadar pahalı arkadaşlar
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ucabilenkanguru 6 yıl
beyler geçen hafta vodafone kampanyası ile bu telefonu aldım kısaca bahsedersek grafik performansı iyi işlemci iyi hi takılma yok ayrıca kendi tarayıcısında flash desteği var kamerası kötü ki benim zaten kamerayla işim yok pili çok kurcalarsan 1 gün kurcalamassan 2-3 gün gibi gidiyor eğer kampanyadan alıcaksanız hiç düşünmeden alın derim
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DH Misafiri 6 yıl
Telefon harika arm7 oldugundan çok mukemmel çalışıyo 1ghz lik telefonlardan daha hızlı bir aydır kullanıyorum bir yorumda yazdıgı gibi degil flash pleyer sorunsuz çalışıyor son derece akıcı Alan hiç Kumar pişman olmayacaktır inanın
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