Android işletim sistemli HTC Explorer'ın resmi tanıtımı gerçekleştirildi

Tayvan merkezli akıllı telefon ve tablet üreticisi HTC, birbirinden yeni modelleri üzerindeki örtüleri kaldırmayı tüm hızıyla sürdürüyor. Bugün firma, Explorer'ın (nam-ı diğer Pico) resmi tanıtımını gerçekleştirdi.



Gelen bilgilere göre 102.8 mm uzunluğunda, 57.2 mm genişliğinde, 12.9 mm kalınlığında ve 108 gram ağırlığında sade tasarımıyla ön plana çıkan Explorer'ın, bünyesinde barındırdığı teknik özellikler bakımından alt ve orta segment arasında konumlandırıldığını söylemek mümkün. 600 MHz saat hızında çalışan tek çekirdekli işlemci ile 512 MB ROM'a sahip Explorer, Google'ın popülerliği gün geçtikçe artan mobil işletim sistemi Android'in 2.3.5 sürümünü ve yenilenen Sense 3.5 arayüzünü kullanıyor.



3.2-inç (~8.1 cm) boyutunda ve 320 x 480 piksel (HVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana, ek depolama alanı için 32 GB'a kadar microSD bellek kartı desteğine yer verilen akıllı telefon, Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS ve Bluetooth 3.0 gibi güncel bağlantı seçenekleriyle donatılmış durumda.

Sahip olduğu kamerasıyla 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabilen akıllı telefon, 1230 mAh'lik bataryayla geliyor. HTC Explorer'ın, dördüncü çeyrekten itibaren Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Asya ülkelerinde boy göstermesi beklenmekte. Fiyatın ise bütçeleri zorlamayacağı düşünülüyor.

