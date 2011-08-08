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Android işletim sistemli HTC Ruby yayınlanan yeni fotoğrafıyla tekrar gündeme geldi

7 yıl
11,6b
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12
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Android işletim sistemli HTC Ruby yayınlanan yeni fotoğrafıyla tekrar gündeme geldi
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Temmuz ayında, bir önceki yıla kıyasla %83.3 daha fazla (1.56 milyar dolar) gelir elde ederek kendi rekorunu tazeleyen Tayvan merkezli HTC firmasının Ruby kod adlı yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı konuşuluyor.
23 Temmuz tarihinde Ruby, HTC'nin Android işletim sistemli tablet bilgisayarı Flyer'ın ekran yansımasıyla ilk kez internette boy göstermişti. Beyaz renge sahip arka kapağıyla, 3.5 mm kulaklık girişiyle ve loş mekanlarda fotoğraf çekimi için çift led flaşıyla dikkat çeken Ruby'nin, Microsoft'un Windows Phone 7 veya Google'ın Android 2.3 işletim sistemiyle geleceği düşünülüyordu ta ki bugüne dek.
Pocketnow, bugün Ruby'nin ön yüzünün fotoğrafını internete sızdırdı. Sade tasarımlı ve T-Mobile logolu akıllı telefonun kısayol tuşlarına baktığımızda Android işletim sisteminin kullanıldığı kesinlik kazanmış oldu.

HTC'nin Ruby'i ne zaman resmi olarak tanıtılacağı henüz belirsizliğini koruyor.

Android işletim sistemli HTC Ruby yayınlanan yeni fotoğrafıyla tekrar gündeme geldi
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Janissary- 7 yıl
H1dd3n
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fazla mı benziyor bana mı öyle geldi

Bayağı benziyor.
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DH Misafiri 7 yıl
djisis
playXr
ColDasHeLLhtc güzel donanımlı telefon yapıyor ama şu tasarim sorununu cözemiyor cok kaba telefonları

HTC telefonlar kaba değil kullanmayanlar o telefonlara kaba gözüyle bakıyor fakat ince olduklarından diğer telefonlara nazaran daha kolay hareket ediyorsunuz ve çoğu zaman hissetmiyorsunuz bile! Kullanmadan cebinizde taşımadan yorum yapıp milleti kandırmayın.
HTC nin eksikleri klasikleşmiş tasarımdan kurtulması, Farklı tasarımlara yön vermesi desire s ile sensation nerdeyse aynı yani dışardan çoğu kimse farkı anlayamıyor. Diğer eksikleri ise bataryası (çok düşük mah sunuyorlar 1 gün bile gitmiyor!) son sorunu ise dış ses seviyesi çok ama çok düşük.
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Bl00dyHell 7 yıl
HTC yeni bir telefon üzerinde çalışıyor anlaşılan, telefon çıksın o zaman yorum yaparız
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djisis 7 yıl
playXr
ColDasHeLLhtc güzel donanımlı telefon yapıyor ama şu tasarim sorununu cözemiyor cok kaba telefonları
aslında kendine özgü bir tasarımı var, farklı biraz

Katılıyorum,
Sırf HTC'nin tasarımını beğendiği için alan insan çok,
Mesela BEN :)
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Mühendis Kafası 7 yıl
ColDasHeLL
htc güzel donanımlı telefon yapıyor ama şu tasarim sorununu cözemiyor cok kaba telefonları

aslında kendine özgü bir tasarımı var, farklı biraz
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sertacarslan 7 yıl
WP yerine Android seçilmekle hatadan dönülmüş.
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ColDasHeLL 7 yıl
htc güzel donanımlı telefon yapıyor ama şu tasarim sorununu cözemiyor cok kaba telefonları
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Volkanbaba 7 yıl
Android telefonların fiziksel (gerçi onlarda dokunmatik oldu) tuş takımları standart olduğu için alt tarafları benzeyebiliyor telefonların üst sınıf modeller dışında onlar daha değişik oluyor.
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uLtRaTRim 7 yıl
H1dd3n
[image]http://www.google.com.tr/imgres?q=huawei+vision&um=1&hl=tr&safe=off&sa=N&rlz=1C1GGGE_trTR439TR439&tbm=isch&tbnid=u5d3guB5fE9RIM:&imgrefurl=http://www.scroll.com.tr/43703/uygun-fiyatli-huawei-sahne-aldi/&docid=LMbXmqtPvuDv8M&w=234&h=312&ei=7cc_TvnfJsi88gPdt7mDAw&zoom=1&iact=hc&vpx=1379&vpy=55&dur=1348&hovh=249&hovw=187&tx=107&ty=148&page=1&tbnh=138&tbnw=104&start=0&ndsp=73&ved=1t:429,r:8,s:0&biw=1920&bih=989[/image]

dikkatli bakarsan düğmeleri falan farklı, ama yinede baya benziyor.
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.mert 7 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
fazla mı benziyor bana mı öyle geldi
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