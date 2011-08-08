Android işletim sistemli HTC Ruby yayınlanan yeni fotoğrafıyla tekrar gündeme geldi

Temmuz ayında, bir önceki yıla kıyasla %83.3 daha fazla (1.56 milyar dolar) gelir elde ederek kendi rekorunu tazeleyen Tayvan merkezli HTC firmasının Ruby kod adlı yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı konuşuluyor.

23 Temmuz tarihinde Ruby, HTC'nin Android işletim sistemli tablet bilgisayarı Flyer'ın ekran yansımasıyla ilk kez internette boy göstermişti. Beyaz renge sahip arka kapağıyla, 3.5 mm kulaklık girişiyle ve loş mekanlarda fotoğraf çekimi için çift led flaşıyla dikkat çeken Ruby'nin, Microsoft'un Windows Phone 7 veya Google'ın Android 2.3 işletim sistemiyle geleceği düşünülüyordu ta ki bugüne dek.



Pocketnow, bugün Ruby'nin ön yüzünün fotoğrafını internete sızdırdı. Sade tasarımlı ve T-Mobile logolu akıllı telefonun kısayol tuşlarına baktığımızda Android işletim sisteminin kullanıldığı kesinlik kazanmış oldu.







HTC'nin Ruby'i ne zaman resmi olarak tanıtılacağı henüz belirsizliğini koruyor.



