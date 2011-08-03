Android işletim sistemli Motorola Droid Bionic'in bazı teknik özellikleri detaylandı

Haber Editörü
Motorola'nın ilk kez 2011 yılı başında boy gösteren ve hala satışa sunulması merakla beklenen akıllı telefonu Droid Bionic'in bazı teknik özellikleri detaylandı.
Developers.motorola.com adresinde yayınlanan ve bir süre sonra kaldırılan özellik listesinde;
- 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli TI OMAP 4430 işlemci (Daha önceden işlemcinin Nvidia Tegra 2 olacağı düşünülüyordu)
- 1 GB RAM
- 4.3-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel çözünürlüğünde (qHD) dokunmatik ekran
- 4G (LTE) desteği
- 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera
- Full HD video kaydı
- Görüntülü konuşma için VGA kamera
- Android 2.3.4 ''Gingerbread'' işletim sistemi
- HDMI 1.4 portu
göze çarpmaktaydı. Motorola Droid Bionic'in eylül ayına doğru satışına başlanması bekleniyor.
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Gelmez gelse bile düşeceğini tahmin etmiyorum 5 6 altı ay sonra küçük bir miktar düşer oda tatmin edici olurmu bilmem
teknik olarak turkiyede calisir ama kastiniz yurtdisindan almaksa sakin internetten siparis etmeyin. gumrukde takilir kalir. ancak yurtdisindan gelen birine getirtebilirsiniz ama turkiyede kullanabilmeniz icin yurtdisina cikis yapmis bir pasaportla sisteme kaydedilmesi gerekiyor. kendi pasaportunuz olmak zorunda degil ama bir pasaportla telefon kaydettikden sonra 2 sene yeni kayit yapilamiyor.
nvidia sipariş yetiştirmekte sorun yaşıyor olabilir.
Evet ben de anlayamadım. Tegra 2'nin yarattığı heyecan birden kayboldu sanki.