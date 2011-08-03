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Android işletim sistemli Motorola Droid Bionic'in bazı teknik özellikleri detaylandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,9b
1
10
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Android işletim sistemli Motorola Droid Bionic'in bazı teknik özellikleri detaylandı
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Motorola'nın ilk kez 2011 yılı başında boy gösteren ve hala satışa sunulması merakla beklenen akıllı telefonu Droid Bionic'in bazı teknik özellikleri detaylandı.
Developers.motorola.com adresinde yayınlanan ve bir süre sonra kaldırılan özellik listesinde;
  • 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli TI OMAP 4430 işlemci (Daha önceden işlemcinin Nvidia Tegra 2 olacağı düşünülüyordu)
  • 1 GB RAM
  • 4.3-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel çözünürlüğünde (qHD) dokunmatik ekran
  • 4G (LTE) desteği
  • 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera
  • Full HD video kaydı
  • Görüntülü konuşma için VGA kamera
  • Android 2.3.4 ''Gingerbread'' işletim sistemi
  • HDMI 1.4 portu
göze çarpmaktaydı. Motorola Droid Bionic'in eylül ayına doğru satışına başlanması bekleniyor.

Android işletim sistemli Motorola Droid Bionic'in bazı teknik özellikleri detaylandı
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Silver Eagle 8 yıl
İşlemcisi 1ghz değilde 1.2Ghz olsa daha iyi olurmuş
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DH Misafiri 8 yıl
bu yeni telefonların gelmesiyle s2 sensation gibi telefonların fiyatları düşermi biri cevaplaya bilirmi yada tahmin de bulunabilrimi tşkler.
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Deníz 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
bu yeni telefonların gelmesiyle s2 sensation gibi telefonların fiyatları düşermi biri cevaplaya bilirmi yada tahmin de bulunabilrimi tşkler.

Gelmez gelse bile düşeceğini tahmin etmiyorum 5 6 altı ay sonra küçük bir miktar düşer oda tatmin edici olurmu bilmem
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Deníz 8 yıl
2000 mah pil 8 yada 16 gb dahili hafıza ile çok iyi olur ama türkiyeye gelmez
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darkaura 8 yıl
pustherif
bu telefonları Türkiyede kullanmak mümkün mü? mümkünse nerden temin ediliyor? illa internetten sipariş mi vermek gerekiyor?

teknik olarak turkiyede calisir ama kastiniz yurtdisindan almaksa sakin internetten siparis etmeyin. gumrukde takilir kalir. ancak yurtdisindan gelen birine getirtebilirsiniz ama turkiyede kullanabilmeniz icin yurtdisina cikis yapmis bir pasaportla sisteme kaydedilmesi gerekiyor. kendi pasaportunuz olmak zorunda degil ama bir pasaportla telefon kaydettikden sonra 2 sene yeni kayit yapilamiyor.
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sadtneverdie 8 yıl
Bl00dyHell
Muse00 Tüm fırımalar neden bırden Nvidia Tegra 2 den vazgectı gıbı oldu anlam veremedım
Evet ben de anlayamadım. Tegra 2nin yarattığı heyecan birden kayboldu sanki.

nvidia sipariş yetiştirmekte sorun yaşıyor olabilir.
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Thailano 8 yıl
bu telefonları Türkiyede kullanmak mümkün mü? mümkünse nerden temin ediliyor? illa internetten sipariş mi vermek gerekiyor?
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Castiel 8 yıl
Tüm fırımalar neden bırden Nvidia Tegra 2 den vazgectı gıbı oldu anlam veremedım
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Bl00dyHell 8 yıl Castiel
Muse00

Tüm fırımalar neden bırden Nvidia Tegra 2 den vazgectı gıbı oldu anlam veremedım


Evet ben de anlayamadım. Tegra 2'nin yarattığı heyecan birden kayboldu sanki.
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