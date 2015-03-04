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Android işletim sistemli Nokia 1100 benchmark skorlarında göründü

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Android işletim sistemli Nokia 1100 benchmark skorlarında göründü

Mobil cihaz bölümünü ve ayrıca isim hakkını Microsoft'a satan Finlandiyalı Nokia'nın en erken 2017 başına kadar Nokia markalı bir akıllı telefon piyasaya sürmesi yapılan anlaşmalar neticesinde imkansız durumda ancak firma göründüğü kadarıyla boş durmuyor.
Daha önce de Nokia ismi altında firmanın Android işletim sistemli cihazlar üreteceği gündeme gelmiş ancak firma bunu yalanlamıştı. Şimdi ise Nokia 1100 isimli bir Android cihaz benchmark skorlarında görünmeye başladı.
Cihazda Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli MT6582 yongaseti yer alırken, RAM seviyesi de 466MB olarka görünüyor. İşletim sistemi de Android 5.0 olarak belirlenmiş. Bunun haricinde bir bilgi bulunmuyor.
Nokia 1100 modelinin orta seviyeye hitap edeceği muhakkak. Bu bakımdan 720p çözünürlüğünde ekran, 8MP çözünürlüğünde bir kamera şimdilik akla gelen ilk tahminler arasında.
Gerçekten Nokia'nın bir hazırlık içerisinde olup olmadığı net olarak bilinmiyor. Ancak en azından 2017 başlarına kadar bunu kesin olarak öğrenemeyeceğiz. Nokia'nın bir dönem kült haline gelmiş telefonlarını Android işletim sistemi ve alt seviye donanımlar ile bezeyip tüketiciye sunması nasıl bir tepki görecek merakla bekleniyor.



http://browser.primatelabs.com/geekbench3/1947019 Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
O ram ne öyle ya
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OverClocK1ng 4 yıl
Yavaş çalışsın diye ellerinden geleni yapmışlar.
Koysana ucuzundan Mediatek MT6595, canavar gibi uçsun.
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-BraveHeart- 4 yıl
Nokia küllerinden tekrardan doğuyor
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ALBAY 4 yıl
ohaa ramsiz telefona 5.0 lollipop yüklemişler
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Glorfindel1907 4 yıl
Böyle bir habere ihtimal vermiyorum zaten nokia ismi 2016'ya kadar kullanılamaz o zamana kadar 5.0 mı kalır en basitinden.
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Windows NT 4 yıl
Nokia Geri dönmeli dönecek.Telefon dediğin nokia olur.Geri dönsün bi samsunguda apple'da tarihden silecektir eminim.Akıllı Telefonda kullandıgımız temel özelliklerin yarısından fazlası nokia'ya aittir.Belki Nokia denilen bir marka olmasa idi şuanda akıllı telefonlar,tabletler bu kadar gelişmeyecekti belki.Her modelinde ayrı bir çığır açtı ayrı bir moda yaratttı.3310'u 6600'ı N95'i unutmayın bir zamanlar bunlara sahip olmak için neler denemiştik.Nokia bir kaç hata yapmasaydı şuan biz plastik yığını samsunglara boyun eğmeyecektik.
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dedektif_dh 4 yıl
Sahte haber , böyle bir telefon çıkacağını sanmıyorum. N1 tablet ile zirveye oynayan marka , telefon kısmında 512 mb ramli android telefon çıkartmaz. Çinliler yine bir işler çeviriyor olabilir.
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0MG90 4 yıl
Fake bence
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sercandk 4 yıl
Mt6582'nin neresi orta seviye. Neyse nokia şöyle yavaş yavaş Android işletim sistemiyle ağırlığını koysa da efsaneleri yeniden görsek.
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osman347 4 yıl
Efsane geri dönecek inşallah.Çıktığı gibi alırım
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zdniz 4 yıl
Nokia nın artık bu pazarda işi yok olsa bile cok zor eskiden olduğu gibi dışını degiştirip içine aynı bırakıp sadece model ismii değiştirme politikası öldü artık zamanında bu taktikle milleti enayi yerine koydular ve haketikleri gibi battılar.
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fenakesim 4 yıl
nokia totem yapıyor galiba. eski telefonların isimleriyle yeni telefonlar,belki çok satar
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