Android işletim sistemli Nokia 1100 benchmark skorlarında göründü





Mobil cihaz bölümünü ve ayrıca isim hakkını Microsoft'a satan Finlandiyalı Nokia'nın en erken 2017 başına kadar Nokia markalı bir akıllı telefon piyasaya sürmesi yapılan anlaşmalar neticesinde imkansız durumda ancak firma göründüğü kadarıyla boş durmuyor.

Daha önce de Nokia ismi altında firmanın Android işletim sistemli cihazlar üreteceği gündeme gelmiş ancak firma bunu yalanlamıştı. Şimdi ise Nokia 1100 isimli bir Android cihaz benchmark skorlarında görünmeye başladı.

Cihazda Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli MT6582 yongaseti yer alırken, RAM seviyesi de 466MB olarka görünüyor. İşletim sistemi de Android 5.0 olarak belirlenmiş. Bunun haricinde bir bilgi bulunmuyor.

Nokia 1100 modelinin orta seviyeye hitap edeceği muhakkak. Bu bakımdan 720p çözünürlüğünde ekran, 8MP çözünürlüğünde bir kamera şimdilik akla gelen ilk tahminler arasında.

Gerçekten Nokia'nın bir hazırlık içerisinde olup olmadığı net olarak bilinmiyor. Ancak en azından 2017 başlarına kadar bunu kesin olarak öğrenemeyeceğiz. Nokia'nın bir dönem kült haline gelmiş telefonlarını Android işletim sistemi ve alt seviye donanımlar ile bezeyip tüketiciye sunması nasıl bir tepki görecek merakla bekleniyor.









http://browser.primatelabs.com/geekbench3/1947019