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Android işletim sistemli Nokia akıllı telefonunun ekran görüntüleri ortaya çıktı

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Android işletim sistemli Nokia akıllı telefonunun ekran görüntüleri ortaya çıktı

Rafa kalktığı iddia edilen ancak son günlerde yoğun bir şekilde sızıntılarına şahit olduğumuz Android işletim sistemli Nokia Normandy veya A110 modelinin bu kez ekran görüntüleri ortaya çıktı.

Evleaks tarafından sızdırılan görseller modelin üzerinde çalışan modifiye edilmiş bir Android arayüzünü gösteriyor. Görsellerde bir bildirim merkezi, çağrı ekranı ve Skype uygulaması göze çarpıyor. 

Cihazda kullanılan işletim sisteminin gayri resmi olduğu belirtiliyor. Yani Google Play erişimi yok ve Haritalar, Gmail, Chrome gibi uygulamalar da ön yüklü gelmiyor. Ancak üçüncü taraf uygulamalara erişimin oldukça kolay olduğu dile getiriliyor. Benchmark skorlarına yansıyan Normandy modelinde Android 4.4.1 sürümünün kullanıldığı görülmüştü.

Nokia'nın bu cihazı satışa sunup sunmayacağı konusunda halen net bir bilgi yok. Ancak bazı kaynaklar bu cihazın Asha serisine ait güncellenmiş bir arayüz kullanan yeni bir model olacağını ifade ediyor. 

http://www.technobuffalo.com/2014/01/08/nokias-modified-android-ui-leaked-in-new-photos/ Yorum Yaz
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General. 5 yıl en beğenilen
MS cihazlar bölümünü satın aldı Nokia hangi iradeyle androidli cihaz yapacak gerçekleşmesi mümkün değil MS izin vermez.
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Zenci Forvet 5 yıl
Eski günlerine geri dönse bari.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
Nokia androide estetik katmış
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XavierPedro 5 yıl
Bir arkadaş Asha modellere android üst modellere WP gelecek demiş neremle güleceğimi bilemedim, ramsever android hangi asha cihazında çalışabilecek aklı selim arkadaşım?
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Kitmaker 5 yıl
Hayır photoshop değil paintte yapılmış.
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The-Engineer 5 yıl
Bildiğin Asha 501-503 olmuş bu!
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Guest-323E4D72D 5 yıl
Nokia yaparsa en kralını yapar.Samsung ve sony şu arayüz ve tasarımı yapabilse biz samsungta alırız sonyde.Sıkıntı değil.Ama androide geçmem için nokianın telefon yapması gerek yoksa iş yok diğerlerinde.
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JoeyBane 5 yıl
Bu Nokia satılmadı mı? MS ismin devam etmesini mi istiyor?
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webdh 5 yıl
Nokia yaparsa en iyisini yapar
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pro-üye 5 yıl
Nokia senin androidli telefonuna gurbannnn
Yapta alakk
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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hitaf1453 5 yıl
sanki yazılım windows temalı duruyor nokia duruşunu bozmamış anlaşılan ama yeni giriyor bu pazara hataları olacaktır nokia güvenim tam en son kullandığım tel
c6-01 telefonu allah bilir onlarca defa yere düşürdüm tel tık bile demedi ekranda koruyucu olmamasına ragmen bi çizik bile yok adamlar sağlam yapıyor telefonu
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