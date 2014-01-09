Android işletim sistemli Nokia akıllı telefonunun ekran görüntüleri ortaya çıktı





Rafa kalktığı iddia edilen ancak son günlerde yoğun bir şekilde sızıntılarına şahit olduğumuz Android işletim sistemli Nokia Normandy veya A110 modelinin bu kez ekran görüntüleri ortaya çıktı.





Evleaks tarafından sızdırılan görseller modelin üzerinde çalışan modifiye edilmiş bir Android arayüzünü gösteriyor. Görsellerde bir bildirim merkezi, çağrı ekranı ve Skype uygulaması göze çarpıyor.





Cihazda kullanılan işletim sisteminin gayri resmi olduğu belirtiliyor. Yani Google Play erişimi yok ve Haritalar, Gmail, Chrome gibi uygulamalar da ön yüklü gelmiyor. Ancak üçüncü taraf uygulamalara erişimin oldukça kolay olduğu dile getiriliyor. Benchmark skorlarına yansıyan Normandy modelinde Android 4.4.1 sürümünün kullanıldığı görülmüştü.





Nokia'nın bu cihazı satışa sunup sunmayacağı konusunda halen net bir bilgi yok. Ancak bazı kaynaklar bu cihazın Asha serisine ait güncellenmiş bir arayüz kullanan yeni bir model olacağını ifade ediyor.

http://www.technobuffalo.com/2014/01/08/nokias-modified-android-ui-leaked-in-new-photos/