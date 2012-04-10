Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android işletim sistemli akıllı telefonlar, Çin pazarında %68.4'lük paya sahip

7 yıl
9,3b
1
12
Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Pekin merkezli araştıma firması Analysys International, 2011 yılı sonu itibarıyla Android, iOS ve Symbian mobil platformunu kullanan akıllı telefonların Çin'deki pazar paylarına ilişkin bir araştıma yürütmüş.
Yürütülen araştımadan elde edilen sonuçlara göre Android işletim sistemli akıllı telefonlar %68.4'lük pazar payıyla Çin pazarını domine ediyor. 2011 yılının ilk çeyreğinde ise Android'li modellerin pazar payının %33.6 seviyesinde olduğu ifade ediliyor. Android'li modellerin ardından ikinci sırayı %18.7'lik payla Symbian'lı modeller, üçüncü sırayı ise %5.7'lik payla iPhone (iOS) almış durumda. 2011 yılının ilk çeyreğinde iPhone'un (iOS) pazar payı %4.1 seviyesindeydi, Symbian'lı modellerin payı ise %50'nin üzerindeydi. Symbian cephesinde ciddi bir kan kaybı söz konusu.
Android'in Çin'deki hızlı yükselişi ZTE ve Huawei gibi üreticilerin sundukları ucuz modellere bağlanmakta. Çin'deki cep telefonu kullanıcılarının toplam sayısı 988 milyon olarak tahmin ediliyor.

http://news.yahoo.com/android-beats-apple-china-mobile-platform-race-report-085626787.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
gfbekir 7 yıl en beğenilen
988 milyon
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
android güzel bir uygulama oldu ve eminimki dünyada devrim yarattı bu konuda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpa07 7 yıl
Hani la apple mağazasını yumurta fırlattıydı hani stok sıkıntısı vardı Bak şimndi ne oldu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cumhurkey 7 yıl
çindeki satış fiyatları ne ki?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
omeryasin 7 yıl
"Beijing" nedir arkadaş neden "Pekin" yazmadınız, insanlar anlamasın diye mi?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vidoko 7 yıl
android geleceğn yazılımı hiç kuşkum yok.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 7 yıl vidoko
vidoko
android geleceğn yazılımı hiç kuşkum yok.

Bu daha baslangic. Ucuzlayan ve guclenen islemcilerle mikrokontrol her alana girecek. Akilli ev sistemleri yolda. Evler arabalar hatta elbiseler internete baglanabilcek, kontrol edilebilcek.. Bunlari girmek zor degil. Soru bunlari calistircak birbirine bagliyacak platform hangisi olcak. Su an en yakin platform hatta tek platform android gibi duruyor. Akilli televizyonlar ve video oynaticilarla bu surec basladi bile.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Symbian hali fena :( Android, hızına her geçen gün hız katıyor, sadece hız değil kontrollü hız..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gfbekir 7 yıl en beğenilen
988 milyon
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tevhidedavet 7 yıl
Huawei!!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mysterious8 7 yıl
android forever
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Beijing yerine Pekin yazsaydınız daha iyi olurdu.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9277 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, android ve
3 etiket daha symbian araştırma ios
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Uygulama Haber 1: "Mobil Dünyadaki Gelişmelerle Karşınızdayız" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim