Android işletim sistemli akıllı telefonlar, Çin pazarında %68.4'lük paya sahip

Pekin merkezli araştıma firması Analysys International, 2011 yılı sonu itibarıyla Android, iOS ve Symbian mobil platformunu kullanan akıllı telefonların Çin'deki pazar paylarına ilişkin bir araştıma yürütmüş.

Yürütülen araştımadan elde edilen sonuçlara göre Android işletim sistemli akıllı telefonlar %68.4'lük pazar payıyla Çin pazarını domine ediyor. 2011 yılının ilk çeyreğinde ise Android'li modellerin pazar payının %33.6 seviyesinde olduğu ifade ediliyor. Android'li modellerin ardından ikinci sırayı %18.7'lik payla Symbian'lı modeller, üçüncü sırayı ise %5.7'lik payla iPhone (iOS) almış durumda. 2011 yılının ilk çeyreğinde iPhone'un (iOS) pazar payı %4.1 seviyesindeydi, Symbian'lı modellerin payı ise %50'nin üzerindeydi. Symbian cephesinde ciddi bir kan kaybı söz konusu.

Android'in Çin'deki hızlı yükselişi ZTE ve Huawei gibi üreticilerin sundukları ucuz modellere bağlanmakta. Çin'deki cep telefonu kullanıcılarının toplam sayısı 988 milyon olarak tahmin ediliyor.

http://news.yahoo.com/android-beats-apple-china-mobile-platform-race-report-085626787.html