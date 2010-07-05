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Android işletim sistemli ve QWERTY klavyeli HTC Vision tekrar kameralar karşısında

8 yıl
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Google'ın mobil işletim sistemi Android'in yanısıra ve güçlü donanımsal özellikleriyle teknoloji meraklılarının dikkat çeken HTC Desire'ın QWERTY klavyeli versiyonu olacağı iddia edilen HTC Vision yeniden kameralar karşısına çıktı.

HTC tarafından ne zaman resmi olarak tanıtılacağı kesinlik kazanmayan HTC Vision ile ilgili internetteki rivayetler doğru çıkarsa kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı sağlayan HSDPA şebekesi desteği, 1 GHz frekansında çalışan işlemci (Qualcomm Snapdragon), 3.7 inç boyutunda 480x800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 576 MB RAM, WI-FI bağlantısı, Bluetooth, microSD kart girişi, 3.5 mm kulaklık girişi, 5 megapiksellik kamera, RDS'li FM radyo ve GPS gibi özelliklerle karşılaşabiliriz. Tanıtım gününü merakla bekliyoruz.


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santanio 8 yıl
htc türkiye temsilcisi yarım saat röportaj yapmıştı. türkiye ye ürün getirmenin 2 önemli zorluğunu belirtti kanunlar sıkıntı yaratıyor. ürünlerin romunda direk türkçe menü ve klavye olma zorunluluğu ki ekrana extra tuş koymak gerekiyor. ozaman herşey küçülüyor. yazı yazmak zorlaşıyor. birde htc türkiyenin yazılım konusunda çok yavaş kalması cabası. ürün gelemeden yeni model çıkıyor ne yazıkki...
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DH Misafiri 8 yıl
nokia kiler olmuş resmen fm radyo rdsli hemde 40 kanal hafızada varsa süper işte ewde istersen nete gir wifi de var oh
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legendaddy 8 yıl
1-bunda görüntülü görüşme olur mu acaba?
2-tahminen kaç ay sonra tanıtılır ve satışa çıkar?
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KayhanKaan 8 yıl
Bu telefon tutar

HTC gerçekten iyi cihazlar çıkarmaya başladı.
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