Android işletim sistemli ve QWERTY klavyeli HTC Vision tekrar kameralar karşısında

Google'ın mobil işletim sistemi Android'in yanısıra ve güçlü donanımsal özellikleriyle teknoloji meraklılarının dikkat çeken HTC Desire'ın QWERTY klavyeli versiyonu olacağı iddia edilen HTC Vision yeniden kameralar karşısına çıktı.

HTC tarafından ne zaman resmi olarak tanıtılacağı kesinlik kazanmayan HTC Vision ile ilgili internetteki rivayetler doğru çıkarsa kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı sağlayan HSDPA şebekesi desteği, 1 GHz frekansında çalışan işlemci (Qualcomm Snapdragon), 3.7 inç boyutunda 480x800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 576 MB RAM, WI-FI bağlantısı, Bluetooth, microSD kart girişi, 3.5 mm kulaklık girişi, 5 megapiksellik kamera, RDS'li FM radyo ve GPS gibi özelliklerle karşılaşabiliriz. Tanıtım gününü merakla bekliyoruz.