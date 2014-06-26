Android otomotiv sektörüne resmen adım attı





Google'ın otomotiv endüstrisinin önde gelen isimleri ile oluşturduğu Open Automotive Alliance girişimi ilk meyvesini verdi ve Android Auto platformu I/O 2014 konferansında resmi olarak tanıtıldı.





Apple'ın CarPlay programı ile benzer özelliklere sahip olan Android Auto, akıllı telefon ile araç içi eğlence sistemini birbirine ilişkilendirerek basitleştirilmiş bir Android kullanıcı arayüzünün araç ekranından ulaşılabilir olmasını sağlıyor.





Android Auto arayüzünde navigasyon, iletişim ve müzik gibi belli başlı menüler bulunuyor ve Google Voice Search sayesinde direksiyondaki bir buton ile sistemi ses ile yönetmek mümkün oluyor.





Android Auto kullanıcının ihtiyacı olan bilgiyi doğru zamanda ekrana getirme mantığına odaklanıyor. Tam sürüm Google Haritalar adım adım navigasyonun yanında kullanıcının alışkanlıklarına göre muhtemel güzergahlar hakkında kişisel önerilerde de bulunuyor.





Kullanıcılar sesli olarak SMS yazdırıp gönderebilirken, Google Play Music oynatma listelerine ve kütüphanesine erişebiliyor. Google; Songza, TuneIn gibi pek çok servis ile müzik akışları konusunda ortaklık yapacak.





Android Auto sanılanın aksine araç içi eğlence sisteminde varsayılan kullanıcı arayüzü olarak karşımıza çıkmayacak. Sadece uyumlu akıllı telefonlar ile eşleştiğinde ekrana yerleşen bir arayüz olacak.





Android Auto programını hali hazırda 40 otomotiv üreticisi destekliyor ve ilk araçların yıl bitmeden piyasada olması bekleniyor. Bunlardan birisi de Audi olacak. Android Auto yazılım geliştirme aracı da ilerleyen dönemde geliştiricilere sunulacak.

http://www.phonearena.com/news/Android-Auto-is-here-Google-brings-contextually-aware-Android-interface-to-your-cars-dashboard_id57523