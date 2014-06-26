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Android otomotiv sektörüne resmen adım attı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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28
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Android otomotiv sektörüne resmen adım attı

Google'ın otomotiv endüstrisinin önde gelen isimleri ile oluşturduğu Open Automotive Alliance girişimi ilk meyvesini verdi ve Android Auto platformu I/O 2014 konferansında resmi olarak tanıtıldı.

Apple'ın CarPlay programı ile benzer özelliklere sahip olan Android Auto, akıllı telefon ile araç içi eğlence sistemini birbirine ilişkilendirerek basitleştirilmiş bir Android kullanıcı arayüzünün araç ekranından ulaşılabilir olmasını sağlıyor.

Android Auto arayüzünde navigasyon, iletişim ve müzik gibi belli başlı menüler bulunuyor ve Google Voice Search sayesinde direksiyondaki bir buton ile sistemi ses ile yönetmek mümkün oluyor. 

Android Auto kullanıcının ihtiyacı olan bilgiyi doğru zamanda ekrana getirme mantığına odaklanıyor. Tam sürüm Google Haritalar adım adım navigasyonun yanında kullanıcının alışkanlıklarına göre muhtemel güzergahlar hakkında kişisel önerilerde de bulunuyor.

Kullanıcılar sesli olarak SMS yazdırıp gönderebilirken, Google Play Music oynatma listelerine ve kütüphanesine erişebiliyor. Google; Songza, TuneIn gibi pek çok servis ile müzik akışları konusunda ortaklık yapacak. 

Android Auto sanılanın aksine araç içi eğlence sisteminde varsayılan kullanıcı arayüzü olarak karşımıza çıkmayacak. Sadece uyumlu akıllı telefonlar ile eşleştiğinde ekrana yerleşen bir arayüz olacak. 

Android Auto programını hali hazırda 40 otomotiv üreticisi destekliyor ve ilk araçların yıl bitmeden piyasada olması bekleniyor. Bunlardan birisi de Audi olacak. Android Auto yazılım geliştirme aracı da ilerleyen dönemde geliştiricilere sunulacak.  

http://www.phonearena.com/news/Android-Auto-is-here-Google-brings-contextually-aware-Android-interface-to-your-cars-dashboard_id57523 Yorum Yaz
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SteveMeade 5 yıl en beğenilen
Apple carplay i duyurduğunda anasayfa haberle dolmuştu, şimdi hale bak
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manyakurt 5 yıl
Google I/O da o kadar özensiz bir habercilik yaptınız ki pes dedirtti.
2 Yanıt Yanıtla +19
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Memko35 5 yıl
"Şimdi arabayı Android mi alalım Ios mu? Hangisi daha az yakıt tüketimi sağlar?"
Geleceğe mesaj
1 Yanıt Yanıtla +6
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MegaWolt38 5 yıl
"Motor çalışmayı durdurdu"
"Direksiyondan haber alınamıyor"
"Kendi kendine kapanan-açılan farlar"
Bu ve benzeri android klasiklerini arabalarda görmek mi...Allah korusun.
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madmax59 5 yıl
google artık tuvalet sektörüne de girer ve zıçtığımız mokuda kontol eder
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Technotronic 5 yıl
Artık bütün kullandığımIz aletler akıllı olmaya başlıyoR, bu teknolojiler insan hayatını kolaylaştıracak ama aynı zamanda tembelleştiricektir
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.Tolga 5 yıl
Audi de android kullanacaksa benim gözümde Audi bitmiştir.
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Guest-323E4D72D 5 yıl
Haberi okumadım ama düşünsenize beyler direksiyonu çevirirken kasıyomuş falan :D
frene basıyosun donuyo ASD:as:d:ASD:asdasd
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Virtual Reality 5 yıl
Mercedes Benz fabrikasının kapsında yazan bir söz var: "Gökteki Yıldızı Tanrı, Yerdekini Biz Yarattık"

Google da araba işine girdiğine göre,

Yakın gelecekte, Silikon Vadisin de ki Google merkezinin kapısına "Gökteki Android' i Tanrı, Yerdekini Biz Yarattık" yazılma ihtimali var.
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BARIŞ55 5 yıl Virtual Reality
ilker_xxx

Mercedes Benz fabrikasının kapsında yazan bir söz var: "Gökteki Yıldızı Tanrı, Yerdekini Biz Yarattık"

Google da araba işine girdiğine göre,

Yakın gelecekte, Silikon Vadisin de ki Google merkezinin kapısına "Gökteki Android' i Tanrı, Yerdekini Biz Yarattık" yazılma ihtimali var.

Tüm gezegeni depoluyor abd.
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mehmedaltair 5 yıl
Bunun arayüzü apple'inkinden kat kat daha güzel olmuş google bu tüm ürünler için ortak tasarım dili anlayışını oturtursa çok güzel olacak
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ÖylesineOlalım 5 yıl
CarPlay'li araba Androidli arabadan niye bu kadar pahalı değer mi ?
Seneye bu mesajı bekliyoruz
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kandorfeyta 5 yıl
Vay be her yerdeler
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kancan2087 5 yıl
Gerçekten I/O konferansında Donanım Haber taraf tuttu desek yeridir. Apple WWDC konferansında gerçekten 3 saate yakın canlı yayın yaptılar. Ama I/O konferansında gün gün'er haberler gördük, I/O ile ilgili. Bu tutum değiştirilmeli. Gün Bey zaten Apple taraftarı. Sanki WWDC'de maşallah devrim yaptı, Apple. 3 saat canlı yayın yapıldı. Ama gel gelelim, Google hiç bir şey yapmadı? Olmaz böyle şey. Bu tutum değiştirilmeli. Burada kimseyi amacım kötülemek değil, eleştirmek. Doğruları söylemek. İyi günler.
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IFelix 5 yıl

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OutSecT 5 yıl
bir an araba ürettiler sanmıştım.
bişey sorabilir miyim neden gitmediniz etkinliğe
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