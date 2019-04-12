Android sistem güncellemeleri, Google Play Store üzerinden yapılabilir

Teknoloji Editörü
Bazı Android cihaz üreticilerinin işletim sistemi güncellemeleri için yarışa ayak uydurma çabalarına rağmen, sistem güncellemelerinin dağınık olması Google için büyük sorun teşkil ediyor. Ancak gelen haberlere göre şirket, bu dağınıklığa Play Store üzerinden bir son vermek üzere.
Yeni özellik test aşamasında
Google, Android işletim sisteminin dünya çapındaki dağıtımına ilişkin resmi istatistikleri yayınlamayı bırakmış olmasına rağmen, Android cihazların daha hızlı güncelleme almasını sağlamayı hedefleyen Project Treble gibi iddialı girişimlerin sistem güncellemelerinin hızında büyük bir fark yaratmadığını kesinlikle söyleyebiliriz. Ancak, arama devi üreticilere büyük kolaylık sağlayabilecek yeni bir değişiklik yapmak üzere.Ortaya çıkan haberlere göre Google, cihaz ayarları aracılığı ile işletim sistemi güncellemeleri almak yerine, kullanıcıların aynı şeyleri doğrudan Play Store üzerinden yapabilmelerini sağlayacak bir çözüm geliştiriyor. Konuyu daha da açacak olursak, kullanıcılar bu işlevle birlikte tıpkı uygulamalarda olduğu gibi, işletim sistemlerini kullanıcı dostu bir yerde ve şekilde güncelleyebilecekler. Şirketin bu özelliği henüz test ettiği belirtilirken, kullanıcılara ne zaman sunulacağı konusunda ise net bir bilgi yok.
https://9to5google.com/2019/04/10/android-system-updates-play-store/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Project Treble ile bu gayet mümkün.Anlatayım,
Google, android 7 ile birlikte project treble desteği ekledi 8'de tamamladı, sistem yapısı kabaca 3 bölüme bölündü.
Bunlar;
Kernel(Çekirdek),
System(Android framework vb.),
Üretici Uygulamaları ve Cihaza özgü sürücü kütüphanelerinin(HAL) bulunduğu Vendor bölümü.(+bazı cihazlarda custom)
Treble öncesindede zaten bu bölümler vardı fakat hiç bir üretici neyin nerede olduğuna dikkat etmiyordu, ayrıca vendor bölümü sistem bölümündeydi ve ramdisk üzerinden bir symlink(kısayol) ile sistem bölümünün dışına çağrılıyordu, şimdi tam tersi)
Project treblenin amacı zaten androidi, donanımdan ve arayüzden ayrırarak üreticiden bağımsız hale getirmek.
Yani, androidide windowstaki gibi üreticiden bağımsız olarak güncellemek mümkün.
Android Treble yapısı:
Android 8.0 üstü ile gelen cihazların güncelleme sonrası vendor yapısı:
Resimden anlaşılacağı üzere üreticinin tekrar optimizasyon yapmasına gerek kalmıyor.
Android 7 ve altı için ise vendor bölümünde değişiklik gerekiyor:
Son olarak android sürümünün, sistem kaynaklarından ayrı bir şekilde güncellenmesi ise yeni sorulara neden oluyor.
Yen yazılımsal teknolojileri alabilecekmiyiz? Yoksa sadece sürüm güncellemesi mi alacağız?
Android güvenlik güncellemeleri linux çekirdeğinide kapsıyor(cihaz modeline özgü), güvenlik güncellemeleri nasıl verilecek?
Asıl sorulması gereken sorular bunlardır.