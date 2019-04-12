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Android sistem güncellemeleri, Google Play Store üzerinden yapılabilir

Arama devi Google'ın, Android kullanıcılarının sistem güncellemerini Play Store üzerinden yapmalarını sağlayacak bir çözüm geliştirdiği ortaya çıktı. İşte önemli konunun detayları.
1 ay
4,7b
1
13
android
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Bazı Android cihaz üreticilerinin işletim sistemi güncellemeleri için yarışa ayak uydurma çabalarına rağmen, sistem güncellemelerinin dağınık olması Google için büyük sorun teşkil ediyor. Ancak gelen haberlere göre şirket, bu dağınıklığa Play Store üzerinden bir son vermek üzere.

Yeni özellik test aşamasında

Google, Android işletim sisteminin dünya çapındaki dağıtımına ilişkin resmi istatistikleri yayınlamayı bırakmış olmasına rağmen, Android cihazların daha hızlı güncelleme almasını sağlamayı hedefleyen Project Treble gibi iddialı girişimlerin sistem güncellemelerinin hızında büyük bir fark yaratmadığını kesinlikle söyleyebiliriz. Ancak, arama devi üreticilere büyük kolaylık sağlayabilecek yeni bir değişiklik yapmak üzere.
Ortaya çıkan haberlere göre Google, cihaz ayarları aracılığı ile işletim sistemi güncellemeleri almak yerine, kullanıcıların aynı şeyleri doğrudan Play Store üzerinden yapabilmelerini sağlayacak bir çözüm geliştiriyor. Konuyu daha da açacak olursak, kullanıcılar bu işlevle birlikte tıpkı uygulamalarda olduğu gibi, işletim sistemlerini kullanıcı dostu bir yerde ve şekilde güncelleyebilecekler. Şirketin bu özelliği henüz test ettiği belirtilirken, kullanıcılara ne zaman sunulacağı konusunda ise net bir bilgi yok.

https://9to5google.com/2019/04/10/android-system-updates-play-store/ Yorum Yaz
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BilirKişi00 1 ay
Bu konuda bilgisi olmayan arkadaşlar hemen damlamış. [>:]
Project Treble ile bu gayet mümkün.Anlatayım,
Google, android 7 ile birlikte project treble desteği ekledi 8'de tamamladı, sistem yapısı kabaca 3 bölüme bölündü.
Bunlar;
Kernel(Çekirdek),
System(Android framework vb.),
Üretici Uygulamaları ve Cihaza özgü sürücü kütüphanelerinin(HAL) bulunduğu Vendor bölümü.(+bazı cihazlarda custom)
Treble öncesindede zaten bu bölümler vardı fakat hiç bir üretici neyin nerede olduğuna dikkat etmiyordu, ayrıca vendor bölümü sistem bölümündeydi ve ramdisk üzerinden bir symlink(kısayol) ile sistem bölümünün dışına çağrılıyordu, şimdi tam tersi)
Project treblenin amacı zaten androidi, donanımdan ve arayüzden ayrırarak üreticiden bağımsız hale getirmek.
Yani, androidide windowstaki gibi üreticiden bağımsız olarak güncellemek mümkün.
Android Treble yapısı:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Android 8.0 üstü ile gelen cihazların güncelleme sonrası vendor yapısı:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resimden anlaşılacağı üzere üreticinin tekrar optimizasyon yapmasına gerek kalmıyor.
Android 7 ve altı için ise vendor bölümünde değişiklik gerekiyor:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Son olarak android sürümünün, sistem kaynaklarından ayrı bir şekilde güncellenmesi ise yeni sorulara neden oluyor.
Yen yazılımsal teknolojileri alabilecekmiyiz? Yoksa sadece sürüm güncellemesi mi alacağız?
Android güvenlik güncellemeleri linux çekirdeğinide kapsıyor(cihaz modeline özgü), güvenlik güncellemeleri nasıl verilecek?
Asıl sorulması gereken sorular bunlardır.
:]Project Treble ile bu gayet mümkün.Anlatayım,Google, android 7 ile birlikte project treble de...
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2 Yanıt Yanıtla +5
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Mr. Jingles 1 ay en beğenilen BilirKişi00
Optimizasyona gerek kalmıyorsa yapılacak fazla bir işlem kalmıyor. Tek yapılması gereken arayüzü yeni sisteme entegre etmek oluyor. Tüm bu kolaylıklara rağmen hâlâ 6 ay sonra güncelleme geliyorsa bu tamamen üreticilerin yeni modellerini satmak için yaptığı işgüzarlıktan başka bir şey değil.
Optimizasyona gerek kalmıyorsa yapılacak fazla bir işlem kalmıyor. Tek yapılması gereken arayüzü yeni sisteme entegre etmek oluyor. Tüm bu kolaylıklara rağmen ...
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SEO-Uzmanı 1 ay
güncellemeler 2 şey içerir
1. hata düzeltmeleri bu güzel
2. eski sistemin kaldıramayacağı yeni eklemeler !
bu sistemi çok fena kasa bilir öyle ki ;
eski çalışan telefon komaya girebilir !
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MHEC 1 ay
Kenara itilmiş iyi donanımlı cihazlara gün doğdu.
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BilirKişi00 1 ay
Bu konuda bilgisi olmayan arkadaşlar hemen damlamış. [>:]
Project Treble ile bu gayet mümkün.Anlatayım,
Google, android 7 ile birlikte project treble desteği ekledi 8'de tamamladı, sistem yapısı kabaca 3 bölüme bölündü.
Bunlar;
Kernel(Çekirdek),
System(Android framework vb.),
Üretici Uygulamaları ve Cihaza özgü sürücü kütüphanelerinin(HAL) bulunduğu Vendor bölümü.(+bazı cihazlarda custom)
Treble öncesindede zaten bu bölümler vardı fakat hiç bir üretici neyin nerede olduğuna dikkat etmiyordu, ayrıca vendor bölümü sistem bölümündeydi ve ramdisk üzerinden bir symlink(kısayol) ile sistem bölümünün dışına çağrılıyordu, şimdi tam tersi)
Project treblenin amacı zaten androidi, donanımdan ve arayüzden ayrırarak üreticiden bağımsız hale getirmek.
Yani, androidide windowstaki gibi üreticiden bağımsız olarak güncellemek mümkün.
Android Treble yapısı:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Android 8.0 üstü ile gelen cihazların güncelleme sonrası vendor yapısı:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resimden anlaşılacağı üzere üreticinin tekrar optimizasyon yapmasına gerek kalmıyor.
Android 7 ve altı için ise vendor bölümünde değişiklik gerekiyor:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Son olarak android sürümünün, sistem kaynaklarından ayrı bir şekilde güncellenmesi ise yeni sorulara neden oluyor.
Yen yazılımsal teknolojileri alabilecekmiyiz? Yoksa sadece sürüm güncellemesi mi alacağız?
Android güvenlik güncellemeleri linux çekirdeğinide kapsıyor(cihaz modeline özgü), güvenlik güncellemeleri nasıl verilecek?
Asıl sorulması gereken sorular bunlardır.
2 Yanıt Yanıtla +5
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Mr. Jingles 1 ay BilirKişi00
Optimizasyona gerek kalmıyorsa yapılacak fazla bir işlem kalmıyor. Tek yapılması gereken arayüzü yeni sisteme entegre etmek oluyor. Tüm bu kolaylıklara rağmen hâlâ 6 ay sonra güncelleme geliyorsa bu tamamen üreticilerin yeni modellerini satmak için yaptığı işgüzarlıktan başka bir şey değil.
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smart1978 1 ay BilirKişi00
xda-developers.com/...
play.google.com/...
Seamless Updates de olsa mis gibi olacak ( olasi aksilikte partition B ye gecebilme konforu ve cihaz brick olmama konforu acisindan bence olmazsa olmazlardan olmali her ne kadar Project Treble icin A/B bolumlemesi sarti olmasa da. Arayuz yani calisan Android uzerinde bir guncelleme alacaksa A/B Seamless Updates destegi de BENCE olmasi gerek...
Note9 umda A B bolumlemesi yokta ...
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maskelisuvari 1 ay
Sistem güncellemesinden bahsediliyor,bunun Gsm operatörleri ile alakası yok.Gsm oeratörleri ancak modem firmwareleri ile ilgilenir.Sizin dediğiniz Turkcellin benim pcmin windows 10 olup olmaması ile ilgilenmesi gibi.alakasız birşey.
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terimer 1 ay maskelisuvari
En azindan Amerika'daki her operator kendi sistemleri ile bazi araclarin, ozelliklerin de eklenmesini sagliyor. Mesela, operatore ozel VoWIFI, VoLTE ile ilgili bazi ayarlar, operatorun kendi programlarini isletim sistemine entegre etmesi gibi pekcok konularda aslinda mudahil oluyorlar. Olay modem firmware'i filan degil sadece yani.
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smart1978 1 ay
GSM operatorlerin testlerinin de gecmesi gerekiyor yani sanildigi gibi pek bir fark olmayacaktir sadece Play Store dan guncellemesi gelecek. Kesinlesmesi de pratikte bir anlami yoktur.
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terimer 1 ay smart1978
GSM operatoru testleri sadece bazi ulkelerde uygulaniyor (ABD, Ingiltere vs.), Dunya'nin tamaminda degil.
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