Android sistem güncellemeleri, Google Play Store üzerinden yapılabilir

Bazı Android cihaz üreticilerinin işletim sistemi güncellemeleri için yarışa ayak uydurma çabalarına rağmen, sistem güncellemelerinin dağınık olması Google için büyük sorun teşkil ediyor. Ancak gelen haberlere göre şirket, bu dağınıklığa Play Store üzerinden bir son vermek üzere.

Yeni özellik test aşamasında

Google, Android işletim sisteminin dünya çapındaki dağıtımına ilişkin resmi istatistikleri yayınlamayı bırakmış olmasına rağmen, Android cihazların daha hızlı güncelleme almasını sağlamayı hedefleyen Project Treble gibi iddialı girişimlerin sistem güncellemelerinin hızında büyük bir fark yaratmadığını kesinlikle söyleyebiliriz. Ancak, arama devi üreticilere büyük kolaylık sağlayabilecek yeni bir değişiklik yapmak üzere.

https://9to5google.com/2019/04/10/android-system-updates-play-store/

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Ortaya çıkan haberlere göre Google,aracılığı ile işletim sistemi güncellemeleri almak yerine, kullanıcıların aynı şeyleri doğrudanyapabilmelerini sağlayacak bir çözüm geliştiriyor.daha da açacak olursak, kullanıcılar bu işlevle birlikte tıpkı, işletim sistemlerinibir yerde ve şekilde güncelleyebilecekler. Şirketin bu özelliği henüzbelirtilirken, kullanıcılarasunulacağı konusunda ise net bir bilgi yok.