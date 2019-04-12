Asus ZenFone Max Pro (M2), Android Pie güncellemesi almaya başladı

Teknoloji Editörü
Akıllı telefon üreticilerinden Asus, Android Pie işletim sistemi güncellemesini ZenFone Max Pro (M1) ve Max (M2) modellerine dağıtmaya başlamıştı. Şimdi ise ZenFone Max Pro (M2) kullanıcıları, Android'in en son sürümüyle tanışıyorlar.
İki hafta içinde tüm kullanıcılara gönderilecek
ZenFone Max Pro (M1) ve Max (M2) modellerinde olduğu gibi, ZenFone Max Pro (M2) güncellemesi de şu an için yalnızca Hindistan’da yapılıyor ve Android Pie güncellemesinin diğer ülkelere ne zaman yayılacağı konusunda ise henüz tam bir tarih verilmediğini söyleyelim.16.2017.1903.061 numarası taşıyan bu güncelleme, Nisan güvenlik yaması yerine, Mart güvenlik yaması ile birlikte geliyor ve en fazla iki hafta içinde de diğer ülkelerde dağıtılması bekleniyor.
https://www.gsmarena.com/asus_zenfone_max_pro_m2_now_receiving_android_pie_update-news-36494.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle