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Asus ZenFone Max Pro (M2), Android Pie güncellemesi almaya başladı

Tayvan merkezli teknoloji şirketi Asus, cihazlarına Android Pie güncellemesi dağıtmaya başlamıştı. Gelen haberlere göre sıra ZenFone Max Pro (M2) kullanıcılarına geldi.
1 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Akıllı telefon üreticilerinden Asus, Android Pie işletim sistemi güncellemesini ZenFone Max Pro (M1) ve Max (M2) modellerine dağıtmaya başlamıştı. Şimdi ise ZenFone Max Pro (M2) kullanıcıları, Android'in en son sürümüyle tanışıyorlar.

İki hafta içinde tüm kullanıcılara gönderilecek

ZenFone Max Pro (M1) ve Max (M2) modellerinde olduğu gibi, ZenFone Max Pro (M2) güncellemesi de şu an için yalnızca Hindistan’da yapılıyor ve Android Pie güncellemesinin diğer ülkelere ne zaman yayılacağı konusunda ise henüz tam bir tarih verilmediğini söyleyelim.
16.2017.1903.061 numarası taşıyan bu güncelleme, Nisan güvenlik yaması yerine, Mart güvenlik yaması ile birlikte geliyor ve en fazla iki hafta içinde de diğer ülkelerde dağıtılması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/asus_zenfone_max_pro_m2_now_receiving_android_pie_update-news-36494.php Yorum Yaz
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kuruwa 1 ay
rom ne kadar stabilse cihaz o kadar güzel çalışır rom yapıldı çok intouch 4 e ama güncel rom yapılmadı. ios hiç açmadı beni sevemedim bana itici geliyor sevenlere saygımız sonsuz ama ben sevemedim lg v10 iş icabı arbedede kırılınca gelen tamir parası ile mecbur aldım asus u gelen para buna yetti ki arada üst seviyeler uçtuuu gitti 2856 idi aldığımda tepe modeller şimdi kaç. soft brick t50 yi kurtarıp custom 7 kurmuştum hantal 1gb ramlı telefon mükemmel hızlandı ama derleme eksikti hata doluydu . touch a derlerse oda yağ gibi akar ama uğraşan yok popüler değil.
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kuruwa 1 ay
asus zenfone 3 den minik performans farkı var ama 3 lere pie yok.
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intel7mix 1 ay kuruwa
Custom rom kur çok zor değil. Kurmuyorsanda ağlama burada
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