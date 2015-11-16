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Android telefonunuzun hızlı ayar menüsünü geliştirin

Android telefonunuzun hızlı ayar ekranını root işlemine gerek olmadan daha detaylı hale getirmek "Custom Quick Settings" uygulaması ile elinizde. Detaylar haberimizde,
3 yıl
2,2b
1
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Android telefonunuzun hızlı ayar menüsünü geliştirin

Android işletim sistemli cihazların bildiğiniz üzere ekranın en üst kesiminden aşağıya doğru çekince açılan özel bir "hızlı ayar" menüsü bulunuyor. Burada sunulanlar yeterli gelmeyenler içinse "root" ihtiyacı olmadan çalışan Custom Quick Settings uygulaması yardıma koşuyor.
Oldukça basit bir arayüzü bulunan Custom Quick Settings, yukarıda da dediğimiz gibi root olmadan hızlı ayar menüsünün özelleştirilmesine ve çok daha gelişmiş hale getirilmesine imkan tanıyor. Uygulama ile direkt olarak hızlı ayar menüsü içerisine yüklü diğer uygulamaları başlatma, internet bağlantısı (Herhangi bir internet sitesi) açma ya da daha derin sistemsel ayarlara ulaşma gibi istenilen sayıda seçenek eklenebiliyor.
Bu hızlı ayar seçenekleri ve bağlantılar için bünyesinde 1200'den fazla simge yer alan Custom Quick Settings uygulaması, geliştirici tarafından belirtildiği kadarıyla can sıkıcı bildirimler göstermiyor ve sadece değişiklik yapıldığı zaman kendisini güncellediği için batarya tüketimine olumsuz etkide bulunmuyor.
Custom Quick Settings uygulamasına aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quinny898.app.customquicksettings Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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Pi 3 yıl
Yazi uzerine aklima geldi. Ayarlar bolumunu degistirebilecegimiz bir program yok mu?
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