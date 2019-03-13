Android uygulama yansıtma Windows Insider programına geldi

Microsoft’un Ekim ayındaki Surface etkinliğinde ilk tanıtımını yaptığı Android uygulamaların Windows 10 ekranlarına yansıtılabilmesi özelliği beta testlerine başlamış durumda. Insider katılımcıları şimdilik bu imkândan faydalanıyor.

Önemli adım

Uygulama yansıtma olarak adlandırılan bu yeni çözüm belirli Android uygulamalarını Windows 10 cihazınızın ekranına yansıtmanızı ve buradan erişmenizi sağlıyor. Böylece bilgisayar kullanırken sürekli telefonla meşgul olmaktan kurtuluyorsunuz.

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Microsoft henüz nasıl bir teknoloji ile uygulamaları yansıtacağını açıklamış değil. Surface etkinliğinde bilgisayarına Snapchat uygulamasını yansıtarak arkadaşı ile mesajlaşan bir kullanıcının kısa videosu yayınlandı. Samsung DeX gibi ara yüzü yansıtmaktan ziyade bireysel uygulamaların çalıştırılabildiği görülüyor.

Uygulama yansıtma için telefonun ve bilgisayarın Bluetooth Low Energy teknolojisini desteklemesi gerekiyor. Şu an için sadece Galaxy S8, S8+, S9 ve S9+ modelleri teknoloji ile uyumlu. Bilgisayar tarafında ise sadece Surface Go var. Gelecekte daha fazla cihaz listeye eklenecek.

MacOS tarafında da gördüğümüz Mesajlar veya Siri gibi mobil bileşenlerin masaüstüne taşınması, kullanıcıların telefonlarına daha az odaklanarak bilgisayarlar ile daha fazla etkileşime geçmesine neden oluyor. Bu da masaüstü işletim sistemlerinin yararına oluyor. Normalde Your Phone uygulaması Android telefonunuzdaki mesajları kontrol etme ve dosya transferi yapma imkânı sunuyordu. Uygulama aynalama ise daha geniş kapsamlı.