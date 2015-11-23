Android uyumlu Voisi Recorder'ın beta testine katılın

Zaman zaman telefon konuşmalarını kayıt altına almak gerekebiliyor ancak bu noktada çok fazla uygulama çözümü bulunmuyor. Yeni Android uygulaması Voisi Recorder ise büyük vaadeler ile herkesi ücretsiz beta sürecine davet ediyor.

Yeşil ile beyaz rengin hakim olduğu oldukça sade bir arayüzü bulunan Voisi Recorder, temel olarak kişilerin yaptıkları telefon görüşmelerini kayıt altına almasına imkan tanıyor. Bu işlemi herhangi bir "root" gereksinimi olmadan yerine getirebilen uygulama, aynı zamanda sesli notlar alınması noktasında da görev yapıyor ve gelecek takvim etkinlikleri ile senkronize olarak görüşme sırasında otomatik olarak kayda girebiliyor.

Kayıt sırasında Android cihazların bildirim merkezi üzerinde konumlanan Voisi Recorder, yapılan kayıtları mesaj ya da e-posta yoluyla başkalarına gönderebiliyor ve rehberden hangi kişilerle yapılacak görüşmelerin kayıt altına alınacağını belirleyebiliyor. Uygulama, geliştirici tarafından belirtildiği kadarıyla yüksek ses kalitesi ortaya koyabiliyor.

Kablosuz Bluetooth ya da kablolu kulaklıklarla da kullanılabilen Voisi Recorder, ücretsiz olarak aşağıdan elde edilebiliyor.

http://www.phonearena.com/news/Spotlight-Voisi-Recorder-is-a-pretty-cool-Android-voice-recording-app-that-wants-you-to-beta-test-it_id76035