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Android uyumlu yeni fotoğraf uygulaması Portrait Lens kullanıma sunuldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,9b
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Android uyumlu yeni fotoğraf uygulaması Portrait Lens kullanıma sunuldu
Profesyonel DSLR ve artık üst seviye kompakt fotoğraf makineleri ile çekilen portre fotoğrafları, bazı teknik detaylara da bağlı olarak arka planı bulanık olarak çıkarlar. İşte bu görüntüyü seven Android kullanıcıları için hazırlanan yeni uygulamalardan Portrait Lens, Google Play market üzerinde kullanıma sunuldu.
Her şeyden önce ücretsiz olarak yayınlanan Portrait Lens, özel maskeleme aracı ile çekilen fotoğraflar üzerinde belirlenen bölgelerin bulanık yapılmasına imkan veriyor. Bu sayede anlatılmak istenen konu öne çıkartabiliyor ya da arka planda bulunan rahatsız edici objeler gizlenebiliyor. Aynı zamanda yapılan düzenlemeleri sonradan değiştirebilen uygulama, fotoğraflarda oluşan kumlamaları ve portre fotoğraflardaki kişilerin ciltlerinde bulunan çizgileri de ortadan kaldırabiliyor.
Kullanışlı ara yüzüyle de dikkat çeken Portrait Lens uygulamasına buradan ulaşabilir, hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.



Kaynak:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.websiteam.portraitlens
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.websiteam.portraitlens Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Granes 6 yıl
mertgonul

güzel bir uygulama gibi duruyor

+1 reklam resimleri iyi gibi
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mertgonul 6 yıl
güzel bir uygulama gibi duruyor
Yanıtla +1
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