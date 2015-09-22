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Android ve Web için Gmail güncelledi, kişileri engelleme desteği geldi

3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Android ve Web için Gmail güncelledi, kişileri engelleme desteği geldi
 
Dünyanın en çok kullanılan e-posta servisi Gmail, Android ve Web için çok önemli ve faydalı özelliklerle güncellendi.
Yapılan bu güncelleme ile Gmail'e "kişi engelleme" desteği getirildi. Bu özellik ile istenmeyen kişileri engelleyebilir ve bu sayede o kişilerden gelen e-posta akışını durdurabilirsiniz. Ayrıca Gmail'in Android sürümüne üye olunan e-posta bültenleri için "abonelikten" çıkma desteği de getirildi. Bu destek daha önce sadece masaüstü sürüm içerisinde bulunuyordu.
Desteğin Web sürümüne şimdi, Android platformuna ise önümüzdeki hafta getirileceği açıklandı. Google'ın konu hakkındaki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. 
Android ve Web için Gmail güncelledi, kişileri engelleme desteği geldi
 

http://gmailblog.blogspot.co.uk/2015/09/stay-in-control-with-block-and.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ersin ÇAKI 3 yıl
helesukur. markamam diye ileti geliyor eposta aboneliginden cikmama ragmen yeniden ileti gonderiyorlardi. neyseki simdi engelleyebilecegim
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