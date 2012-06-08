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Android ve iOS için FIFA 13 mobil oyunu 30 Eylül, Need for Speed: Most Wanted ise 30 Ekim'de gelecek.

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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E3 2012 fuarı kapsamında yeni oyunlar duyuran Electronic Arts, mobil platformlar için FIFA 13 ve Need for Speed: Most Wanted sürümleri hazırladığını, bu sonbaharda kullanıcılarla buluşturacağını bildirmişti. Şimdi ise, oyunların kesin çıkış tarihleri müjdelendi!
FIFA 13'ün oynanışında pek bir değişim olmayacak. Takımlar güncellenecek, grafikler geliştirilecek ve oyun mekanikleri daha gerçekçi hale getirilecek. Bunların dışında EA Sports'un Football Club adlı servisinin mobil cihazlar için hazırlanan sürüme de entegre edileceği açıklandı. Ayrıca FIFA 12'deki oyuncularınız tüm özellikleriyle yeni oyuna yüklenebilecek.
Electronic Arts'ın sunumunda da bahsedilen bu yenilikler, dağıtımcının resmi Twitter hesabı üzerinden mobil versiyon için onaylandı. FIFA serisinin yeni oyunu, Android ve iOS'a diğer platformlar ile aynı tarihte, yani 30 Eylül'de çıkacak. FIFA 13'e sonraki ay bir efsane oyun daha katılacak.
İlk olarak Aralık 2005'te piyasaya sürülen Need for Speed: Most Wanted, serinin en başarılı oyularından biriydi. NFS hayranları uzun süredir Most Wanted ile benzer oynanışa sahip bir yapımın geliştirilmesini bekliyordu. Nihayet bu yılki E3 fuarında oyunun Criterion tarafından yeniden geliştirileceği kesinleşti.
2005'ten bu yana çıkan diğer Need for Speed oyunlarının beğenilen özellikleri eklenerek oluşturulacak ikinci Most Wanted'da, aracınız ağır hasar görmeyecek ve harita üzerinde istediğiniz gibi dolaşmanız mümkün olacak.
Maalesef mobil versiyona ait görüntülerden aynı oynanışın bu platformda sunulmayacağını fark ettik. Yine de konsol seviyesine yakın grafikleri Most Wanted'a mobilde büyük popülerlik getirebilir.
Criterion'un yayınladığı basın duyurusuna göre; Need for Speed: Most Wanted, Android, iOS, PS Vita, PS3, Xbox 360 ve PC platformları için Kuzey Amerika'da 30 Ekim, Avrupa'da 1 Kasım'da satışa çıkacak. Daha önceki haberimizde, oyunun mobile ne zaman geleceği tam belli değildi. Artık Ekim sonunun kesin tarih olduğunu biliyoruz. Electronic Arts gibi büyük bir dağıtımcının bu yıla damgasını vuracak oyunlarını ilk çıkış gününde Android ve iOS'a sunacak olması bizleri oldukça sevindirdi.
FIFA 13'ün ilk oynanış videosu ile Need for Speed: Most Wanted'ın mobil ve konsol sürümlerine ait videolarını aşağıdan izleyebilirsiniz.







http://www.droidgamers.com/index.php/game-news/android-game-news/3944-e3-2012-ea-confirms-fifa-13-with-new-football-club-feature-also-need-for-speed-most-wanted-for-android Yorum Yaz
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1 Avatar
OZKNaln 7 yıl
nfs bu sefer eski tadini yakalamis
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Gibson Les Paul 7 yıl
MW'ı çok severim. İnşallah daha erken çıkar
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MattPegasus 7 yıl
NFS grafikleri çok hoş bir an önce gelse de indirsek.
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Patria o Muerte 7 yıl
Güzel bişeye benziyor
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RevivaL 7 yıl
Doğumgünü hediyesi verecekler bana
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Saydam 7 yıl
Nasil yani bunlar mobil mi desenize yeni iphone cok guclu olacak gerci 4 ve 4s de yeter
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setcikard 7 yıl Saydam
Saydam

Nasil yani bunlar mobil mi desenize yeni iphone cok guclu olacak gerci 4 ve 4s de yeter

ilk 2 video pc/konsol gameplay sadece son video oyunun mobil versiyonu.Bu arada olduçka güzel gözüküyor.
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Lord Melkor 7 yıl
Fifa 2012 superdi zaten o kulvarda rakipsiz 13 de daha guzel olcaktir suphesiz
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armanatilgan 7 yıl
Mostwanted oyununu kastettim.
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Lithium 7 yıl
ismini niye most wanted koymuşlar most wanted 2 koysalarmış.eski oyunla karışır bu hep.
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armanatilgan 7 yıl
Bilgisayar versiyonundaki grafiklerden daha iyi gibi geldi bana.
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erci501 7 yıl
Most Wanted ın mobil versiyonu bile süpermiş.
Fifa çok güzel yeni özellikler sunsa da PES candır.
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Baaki 7 yıl
ooo çok iyiymiş ya
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ShaG 7 yıl erci501
erci501
Most Wanted ın mobil versiyonu bile süpermiş.
Fifa çok güzel yeni özellikler sunsa da PES candır.

Mobilde fifa ile pes kıyaslamak çok boş ve gereksiz bir şey olur. Çünkü uzaktan gören biri bile fifanın çok daha iyi olduğunu anlar.
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