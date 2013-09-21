"Android yüklü Nokia cihaz projesi Kasım ayına kadar devam edecek"

Haber Editörü
Bir süre önce Nokia'nın Android işletim sistemli Lumia cihazlarını test ettiğini ve gelecek yılın sonlarında piyasaya sürme ihtimalinin olduğunu belirtmiştik. Son gelen bilgiler projenin halen devam ettiği yönünde.
Çinli kaynaklara göre Mountain View kod adlı proje Nokia'nın Pekin'deki ar-ge ekibi tarafından yürütülüyor. Gelişmekte olan ülke pazarlarını hedefleyen proje, prototip cihazlarda Qualcomm Snapdragon 200 serisinden bir işlemciye yer veriyor.
Proje ekibi Foxconn'a 10 000 adet prototip cihaz ürettirdi ve denemelere başladı. Microsoft henüz Nokia'yı resmi olarak satın almadığı için projenin Kasım ayından önce iptal edilmesi beklenmiyor. Hatta resmi onay verilene kadar projenin devam edeceği belirtiliyor.
Ancak satın almanın tamamlanması ile birlikte projenin de sona ereceği tahmin ediliyor. Zira Microsoft'un Android işletim sistemli bir Nokia cihazına izin vermesinin ihtimali yok görünüyor.
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http://vr-zone.com/articles/nokias-android-phone-still-production-wont-cancelled-november/57124.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bende normalde lumia 920 alacaktım, ama işte 1020 nin çıkmış olması, snapdragon 800'lü nokiaların 3-4 ay içinde piyasaya girecek olmasından ötürü almadım. S4 den 1 ayda çektiğim zulmü birde htc desire dan çekmiştim. gariptir 2side android li telefonlar. türlü türlü romlar yazılımlar vesaire derken insan bıkıyor yoruluyor bir noktada.
Nokia'nın hatası android'e geçmemek değildi, ms ile daha erken anlaşmaları gerekirdi ms'inde wp8 i 2 yıl önce çıkarması gerekirdi. böyle olsaydı herşey farklı olabilirdi. Nokia tepki vermek için geç kalınca sonuda kötü oldu ister istemez. Gerçi bence kaybedilen bir şey yok. Ms nokiayı satın aldıktan sonra iphone kalitesinde cihazlar göreceğimizi düşünüyorum. wp8 i çok beğenen biri oalrak nokia kalitesi korunduktan sonra bence windows mobile'ın önü açık.
Forumlarda ikili polemiklere girmeyi son derece rahtsız bulan bir insanım!
Ancak bu durum rahatsızlık veriyor.
Arkadaşım ettiğin ayıbın farkında mısın acaba?
Bu kadar insan için kullanılacak başka bir benzetme bulamadın mı acaba?
Siz zannediyorsunuz ki sizlerin doğrusu bazısı için "doğru" olmak zorunda!
Halbuki değil, ben ana ekranımın sade olmasını isterim, farklı olmasını isterim.
Benim ve başkalarının talepleri sizden sorulmaz!
Kendinize öyle bir misyon edinmişsiniz ki ne yazdığınızın farkında değilsiniz.
Gerçek dünyaya bir an evvel dönmenizi rica ederim.
Zira hepimiz farklıyız. Sizler de otorite değilsiniz..
Kimse sizlere direkt olarak at gözlüğü takmışlar demiyor!
Ana ekrandan memnun olduğumu söylemem de sizleri neden bu kadar rahatsız etti de böyle yazdınız anlam veremedim.
İnsanlar bu kutuları beğeniyorsa, Size ne oluyor ? Bazısının memnuniyeti sizi neden rahatsız ediyor, otorite misiniz siz?
Bir forum içerisinde mesaj sayınızın yüksek olması, ermiş, albaymış, yarbaymış, gibi sıfatlar taşıyor olmanız, herkese açık bu ortamda her istediğinizi yazabilme hakkını vermez sizlere.
Herkes kendine gelsin.
Sizin gibi düşünmeyen insanlara da tepeden bakıyorsunuz, öyle yapmayınız.
Sizlere kimse karışmıyor, alın androidiniz ile baş başa kalın.. sizin olsun.
Bu muhabbete de devam etmeyelim.