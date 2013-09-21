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"Android yüklü Nokia cihaz projesi Kasım ayına kadar devam edecek"

5 yıl
1,8b
1
123
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir süre önce Nokia'nın Android işletim sistemli Lumia cihazlarını test ettiğini ve gelecek yılın sonlarında piyasaya sürme ihtimalinin olduğunu belirtmiştik. Son gelen bilgiler projenin halen devam ettiği yönünde.

Çinli kaynaklara göre Mountain View kod adlı proje Nokia'nın Pekin'deki ar-ge ekibi tarafından yürütülüyor. Gelişmekte olan ülke pazarlarını hedefleyen proje, prototip cihazlarda Qualcomm Snapdragon 200 serisinden bir işlemciye yer veriyor. 

Proje ekibi Foxconn'a 10 000 adet prototip cihaz ürettirdi ve denemelere başladı. Microsoft henüz Nokia'yı resmi olarak satın almadığı için projenin Kasım ayından önce iptal edilmesi beklenmiyor. Hatta resmi onay verilene kadar projenin devam edeceği belirtiliyor. 

Ancak satın almanın tamamlanması ile birlikte projenin de sona ereceği tahmin ediliyor. Zira Microsoft'un Android işletim sistemli bir Nokia cihazına izin vermesinin ihtimali yok görünüyor.  

http://vr-zone.com/articles/nokias-android-phone-still-production-wont-cancelled-november/57124.html Yorum Yaz
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symbiat 5 yıl en beğenilen
yahu ne android sevdasıymış be arkadaş. kendime s4 (i9505-qualcomm) aldım kardeşime lumia 820, kağıt üstünde lumia 1 gb ram li 2 çekirdek li falan filanda, yahu ezip geçiyor s4 ü.... durmuyor donmuyor beklemiyor yavaşlamıyor arkadaş.
bende normalde lumia 920 alacaktım, ama işte 1020 nin çıkmış olması, snapdragon 800'lü nokiaların 3-4 ay içinde piyasaya girecek olmasından ötürü almadım. S4 den 1 ayda çektiğim zulmü birde htc desire dan çekmiştim. gariptir 2side android li telefonlar. türlü türlü romlar yazılımlar vesaire derken insan bıkıyor yoruluyor bir noktada.
Nokia'nın hatası android'e geçmemek değildi, ms ile daha erken anlaşmaları gerekirdi ms'inde wp8 i 2 yıl önce çıkarması gerekirdi. böyle olsaydı herşey farklı olabilirdi. Nokia tepki vermek için geç kalınca sonuda kötü oldu ister istemez. Gerçi bence kaybedilen bir şey yok. Ms nokiayı satın aldıktan sonra iphone kalitesinde cihazlar göreceğimizi düşünüyorum. wp8 i çok beğenen biri oalrak nokia kalitesi korunduktan sonra bence windows mobile'ın önü açık.
yahu ne android sevdasıymış be arkadaş. kendime s4 (i9505-qualcomm) aldım kardeşime lumia 820, kağıt üstünde lumia 1 gb ram li 2 çekirdek li falan filanda, ya...
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2 Yanıt Yanıtla +19
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ozqur333 5 yıl
ya o değilde windows phone bence içerik olarak kötü telefon değil arayüz felan yağ gibi akıyor. Yani sadece marketi zayıf birde destek yok gibi sanki.Adam gibi şu telefonla uğraşsalar androidide ios'uda ezer geçer.Lumia'lar çok hoş cıvıl cıvıl renkleri var içim gidiyor onları gördükçe.Yani destek olduğunu bilsem gider Lumia alırım.
ya o değilde windows phone bence içerik olarak kötü telefon değil arayüz felan yağ gibi akıyor. Yani sadece marketi zayıf birde destek yok gibi sanki.Adam gibi ...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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badtrip 5 yıl EstrEmO
EstrEmO

Ekranın kare kare olması ve bu karelerin hiç bir esneklik özelleştirme sunmadığını savunmak anlaşılan siz wp kullanıcılarına çok geliyor. Kör insanlara gözlük takmak bir işe yaramaz. Gene yazıyorum ekrandaki bir kaç kutucuğun vereceği deneyim sizi hiç bir zaman ileriye taşıyamaz.

Forumlarda ikili polemiklere girmeyi son derece rahtsız bulan bir insanım!

Ancak bu durum rahatsızlık veriyor.
Arkadaşım ettiğin ayıbın farkında mısın acaba?
Bu kadar insan için kullanılacak başka bir benzetme bulamadın mı acaba?

Siz zannediyorsunuz ki sizlerin doğrusu bazısı için "doğru" olmak zorunda!
Halbuki değil, ben ana ekranımın sade olmasını isterim, farklı olmasını isterim.
Benim ve başkalarının talepleri sizden sorulmaz!

Kendinize öyle bir misyon edinmişsiniz ki ne yazdığınızın farkında değilsiniz.
Gerçek dünyaya bir an evvel dönmenizi rica ederim.
Zira hepimiz farklıyız. Sizler de otorite değilsiniz..
Kimse sizlere direkt olarak at gözlüğü takmışlar demiyor!

Ana ekrandan memnun olduğumu söylemem de sizleri neden bu kadar rahatsız etti de böyle yazdınız anlam veremedim.
İnsanlar bu kutuları beğeniyorsa, Size ne oluyor ? Bazısının memnuniyeti sizi neden rahatsız ediyor, otorite misiniz siz?
Bir forum içerisinde mesaj sayınızın yüksek olması, ermiş, albaymış, yarbaymış, gibi sıfatlar taşıyor olmanız, herkese açık bu ortamda her istediğinizi yazabilme hakkını vermez sizlere.
Herkes kendine gelsin.

Sizin gibi düşünmeyen insanlara da tepeden bakıyorsunuz, öyle yapmayınız.
Sizlere kimse karışmıyor, alın androidiniz ile baş başa kalın.. sizin olsun.

Bu muhabbete de devam etmeyelim.
EstrEmOEkranın kare kare olması ve bu karelerin hiç bir esneklik özelleştirme sunmadığını savunmak anlaşılan siz wp kullanıcılarına çok ...
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DH Misafiri 5 yıl
eğer nokia andoid olursa daha kötü olur bence ipohen nasıl ios ise bence nokiada vindovsla devam etmeli sonuna kadar sonuçta olumlu bir hava yakalamış kafa karıştırmaya hiç gerek yok
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cosica 5 yıl
çıkmaz bu androidli nokia. saçma olur. apple'ın windowslu telefon çıkarması kadar saçma olur.neden kimse apple'dan da beklemiyor androidli telefon çıkarmasını?
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II. Aragorn 5 yıl
Nokia oldugu gibi kalsın bence. Bi farkı olsun diğer markalardan
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EstrEmO 5 yıl
Siz kendinizi istediğiniz kadar kasın hazımsızca cevaplar verin benim fikrimi değiştirmez. Çok sevdiğiniz wp konusunda ne Android i savundum ne iphone ama devamlı bir yarış içinde olan konudaki her zaman eleştiriye açık olmayan kişilerdir. Benim gözümde wp o kurumlardan hiç bir zaman ileriye giyemeyecek. Saçma sapan çok bilirim tarzında üstteki yazılardaki kişileri kale bile almıyorum okumuyorum savunduğunuz altı üstü bir işletim sistemi kaçınız wp un kutucuklu halinden öncesini kullandı acaba...
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badtrip 5 yıl EstrEmO
EstrEmO

Siz kendinizi istediğiniz kadar kasın hazımsızca cevaplar verin benim fikrimi değiştirmez. Çok sevdiğiniz wp konusunda ne Android i savundum ne iphone ama devamlı bir yarış içinde olan konudaki her zaman eleştiriye açık olmayan kişilerdir. Benim gözümde wp o kurumlardan hiç bir zaman ileriye giyemeyecek. Saçma sapan çok bilirim tarzında üstteki yazılardaki kişileri kale bile almıyorum okumuyorum savunduğunuz altı üstü bir işletim sistemi kaçınız wp un kutucuklu halinden öncesini kullandı acaba...


Size bu hayatta başarılar dilerim zira.. kimseyi kaale almayacağınızdan dolayı epey yanlız kalıp düşünecek zamanınız olacak?
İnsanların keyifle kullandığı işletim sistemlerine sürekli çamur atıp ardından da "öncesini kullandınız mı ki" demek de nasip olmuş demek size.

Tianyumu da çok güzeldi animasyonları da, M2D si de... hava durumu da ana ekranda şahane idi.. yapamadığımız değiştiremediğimiz şey yoktu.
Kullandık şimdi ne olacak?

Siz de altı üstü bir işletim sistemini aşağılıyorsunuz?
Siz olmasanız biz de bu satırları yazmayacaz.
konuya kirlilik katmaktan başka bir şey yaptığınız yok, ne kadar hoşunuza gittiğini herkes görüyor burada.

Bu çocukla çocuk olmayacam daha, zira kendisini son mesajından sonra 5-10 yaş grubuna alıyorum.
Siz de sallamayın. Öğrenememiş, insanların rahatsız edilmemesi gerektiğine (artık bu forumda da ne işi varsa - elinde wp telefonu bile yok)

Gerçekten başarılar yani..
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bunu daha önce rus bi geliştirici yapmıştı zaten nokianın N9 modeline nokia şimdi kafasını taşlara vursun inat uğruna androidden uzak durup batttı
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e-Militarist 5 yıl
Android mağaza wp mağazadan geniş değil. İnanmayın. Doğruyu söylemiyorlar. 1 uygulamadan en 10 tane var. Bakınız; forum.donanimhaber.com/...
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KaleyDeskop 5 yıl
korsan marketi olmayan telefon alınırmı özellikle wp:)
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badtrip 5 yıl KaleyDeskop
KaleyDeskop

korsan marketi olmayan telefon alınırmı özellikle wp:)

Telefonu bir oyun cihazına dönüştürmeye niyetiniz yok ise eğer, diğer telefonların yanında daha ucuza aldığınız cihaz için bir 30$ da yazılım için ödemek zor gelmemesi lazım.
Tabi millet olarak ticari kuruluş olan Microsoft'a korsan demeyi biliriz ama bir düşününün bakalım.. gerçekten kimmiş korsan :)

Oyun oynamak önceliği olan gider androidli veya ios lu bir telefon alır..
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jolawe 5 yıl
nokia android yaparsa haritar servisi, kamera teknolojileri, sağlam kasa yapısı vs. özellikleri ile samsungun en büyük rakibi olur.
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FATlH 5 yıl
Nokia yi Microsoft yerine Google almalıydı ve efsane androidle geri dönmeliydi.
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grandcross 5 yıl
yakında böyle live tile ler görürsek şaşırmayın
youtube.com/...
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xxxone 5 yıl
Şu samsung htc yada herhangi markadaki Android cihazları kullanıp kasıyor , takılıyor diye insanlarda ön yargı oluşturmayın artık. Bir nexus cihaz kullanın rica ediyorum .
Android'i bilginizin yettiği kadar özelleştirebilirsiniz.Sınır bilginiz.Üretici firma değil.
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mert1907 5 yıl
Adamlar hala neden projeye devam ediyorlar ki sonuçta en fazla bu sene sonunda bitecek. Bence Nokia satın alım tamamlanmadan piyasaya bi Android cihaz sürüp nabız yoklayacaktır, baktıki tutuyor belkide satmaktan vazgeçerler mobil bölümünü. Ancak benim aklım hala MeeGo'da. Keşke hiç bu işlere girmeyip MeeGo'yu geliştirmeye devam etselerdi, belki de durum çok daha farklı olurdu.
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amönyak 5 yıl mert1907
Hocam ama soyle Bi şey var android cihaz sürmesi wp ortaklığını bitirir
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SoyluTurk3 5 yıl
Android denemek yerine wp8 e adam akıllı destek verse, mağazayı geliştirmek için elinden geleni yapsa daha hoş olur. Nokianın sorunu mağaza ve destek. Yoksa wp8 gayet hoş.
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amönyak 5 yıl SoyluTurk3
Hocam o microsoftun sorumluluğu zaten exclusive uygulamalar veriliyor
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