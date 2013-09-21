"Android yüklü Nokia cihaz projesi Kasım ayına kadar devam edecek"





Bir süre önce Nokia'nın Android işletim sistemli Lumia cihazlarını test ettiğini ve gelecek yılın sonlarında piyasaya sürme ihtimalinin olduğunu belirtmiştik. Son gelen bilgiler projenin halen devam ettiği yönünde.





Çinli kaynaklara göre Mountain View kod adlı proje Nokia'nın Pekin'deki ar-ge ekibi tarafından yürütülüyor. Gelişmekte olan ülke pazarlarını hedefleyen proje, prototip cihazlarda Qualcomm Snapdragon 200 serisinden bir işlemciye yer veriyor.





Proje ekibi Foxconn'a 10 000 adet prototip cihaz ürettirdi ve denemelere başladı. Microsoft henüz Nokia'yı resmi olarak satın almadığı için projenin Kasım ayından önce iptal edilmesi beklenmiyor. Hatta resmi onay verilene kadar projenin devam edeceği belirtiliyor.





Ancak satın almanın tamamlanması ile birlikte projenin de sona ereceği tahmin ediliyor. Zira Microsoft'un Android işletim sistemli bir Nokia cihazına izin vermesinin ihtimali yok görünüyor.

http://vr-zone.com/articles/nokias-android-phone-still-production-wont-cancelled-november/57124.html