Android'in sesli komut özelliği 3. parti uygulamalara destek vermeye başladı

Bir çoğumuzun bildiği gibi Android'in arama butonu sesli vermek için kullanılabiliyor. Ancak bu özellik daha önce yalnızca sistem uygulamaları ile birlikte kullanılabilirken şimdi ise 3. parti uygulamalara da destek gelmiş durumda.

Bu yenilikle birlikte örneğin "send a WhatsApp message to Bob" (Bob'a WhatsApp mesajı gönder) dediğinizde akıllı telefonunuz sonraki söylediklerinizi algılayarak metin halinde karşıdaki kişiye ulaştırabiliyor. Özellikle otomobil sürüşü gibi durumlarda oldukça kullanışlı olan bu özelliğin artık 3. parti uygulamalara destek vermeye başlaması sevindirici. Şimdilik destek verilen uygulamalar arasında WhatsApp, Viber, NextPlus, Telegram ve WeChat gibi popüler yazılımlar bulunuyor. Ancak ilerleyen dönemlerde destek verilen dillerin ve uygulamaların da artacağı açıklandı.