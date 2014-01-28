Androidli Nokia X ile ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıktı





Nokia'nın önümüzdeki aylarda piyasaya sürme ihtimali giderek güçlenen Nokia Normandy/X modeli ile ilgili iddialar da giderek yoğunlaşıyor. Dün bir Vietnam perakendecisinde ortaya çıkan bilgilerden sonra bugün de bazı detaylar paylaşıldı.





Yine Evleaks tarafından paylaşılan bilgilere göre Nokia X ile ilgili Vietnamlı perakendecide açıklanan bazı ayrıntılar hatalı. Nokia X'in Android 4.4 KitKat üzerinde çalışacağı biliniyor ancak resmi Google servisleri yer almıyor.





Nokia bunun yerine Amazon gibi kendi geliştirdiği bir arayüzü KitKat üzerine entegre edecek ve sadece Nokia uygulama mağazasına erişim sağlanacak. Ayrıca üçüncü taraf uygulama mağazaları da cihaz üzerinde önyüklü olarak gelecek.





Cihazın belirtilen özellikleri ise çift SIM, 1500mAh batarya, 4 inçlik 480x800 piksel çözünürlükte ekran, çift çekirdekli 1GHz saat hızında çalışan Snapdragon işlemci, 6 renk seçeneği olarak sıralanıyor.





Bu bakımdan Nokia'nın tam bir Android işletim sistemli akıllı telefon olacağını söylemek mümkün değil. Play mağazası erişim yok ve bu bakımdan mağazadan uygulama kurmak da mümkün değil. Sadece Nokia'nın belirlediği mağazalardan uygulama indirilebiliyor. Aslında Nokia'nın uygulama yönetimini tamamen eline aldığı bir cihaz geliştirdiği söylenebilir. Nokia X modelinin beklenen lansman tarihi ise 25 Şubat veya 25 Mart.

http://vr-zone.com/articles/nokia-x-normandy-launch-six-color-options-nokias-app-store/70750.html