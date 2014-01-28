Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Androidli Nokia X ile ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıktı

5 yıl
9,2b
1
47
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Androidli Nokia X ile ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıktı

Nokia'nın önümüzdeki aylarda piyasaya sürme ihtimali giderek güçlenen Nokia Normandy/X modeli ile ilgili iddialar da giderek yoğunlaşıyor. Dün bir Vietnam perakendecisinde ortaya çıkan bilgilerden sonra bugün de bazı detaylar paylaşıldı.

Yine Evleaks tarafından paylaşılan bilgilere göre Nokia X ile ilgili Vietnamlı perakendecide açıklanan bazı ayrıntılar hatalı. Nokia X'in Android 4.4 KitKat üzerinde çalışacağı biliniyor ancak resmi Google servisleri yer almıyor.

Nokia bunun yerine Amazon gibi kendi geliştirdiği bir arayüzü KitKat üzerine entegre edecek ve sadece Nokia uygulama mağazasına erişim sağlanacak. Ayrıca üçüncü taraf uygulama mağazaları da cihaz üzerinde önyüklü olarak gelecek. 

Cihazın belirtilen özellikleri ise çift SIM, 1500mAh batarya, 4 inçlik 480x800 piksel çözünürlükte ekran, çift çekirdekli 1GHz saat hızında çalışan Snapdragon işlemci, 6 renk seçeneği olarak sıralanıyor.

Bu bakımdan Nokia'nın tam bir Android işletim sistemli akıllı telefon olacağını söylemek mümkün değil. Play mağazası erişim yok ve bu bakımdan mağazadan uygulama kurmak da mümkün değil. Sadece Nokia'nın belirlediği mağazalardan uygulama indirilebiliyor. Aslında Nokia'nın uygulama yönetimini tamamen eline aldığı bir cihaz geliştirdiği söylenebilir. Nokia X modelinin beklenen lansman tarihi ise 25 Şubat veya 25 Mart. 

http://vr-zone.com/articles/nokia-x-normandy-launch-six-color-options-nokias-app-store/70750.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
thestell 5 yıl en beğenilen ayakkabıkutusu
ayakkabıkutusu

İyi yapmışlar , google play deki virüslü uygulamalardan kullanıcıyı korumuşlar.

Google ile ilgili herşeyin silindiği bir android istiyordum adamlar yapmış


Android kimle ilgili acaba?
ayakkabıkutusuİyi yapmışlar , google play deki virüslü uygulamalardan kullanıcıyı korumuşlar.Google ile ilgili herşeyin sil...
Devamını Gör
Yanıtla +35
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
S.Soylu 5 yıl
Telefonun satmaması için ne gerekiyorsa hepsini yapmışlar tebrikler.
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
profecco 5 yıl
geçti android pazarı sür eşeğini windows'a :)
1 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Drakoid 5 yıl
Ram'i de 512 yap da tam alinamaz bir telefon olsun.
Satmamasi icin ozel ozen gostermisler resmen.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rektal muayene 5 yıl
Bi cyanogen moda bakar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fk555897 5 yıl
Telefonun donanımı kötü. 480x800 ekran, 2 çekirdekli işlemci çok kötü. Ayrıca Android 4.4 için biraz daha geliştirilmesi gerekiyor bu telefonun.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redbest 5 yıl fk555897
fk555897
Telefonun donanımı kötü. 480x800 ekran, 2 çekirdekli işlemci çok kötü. Ayrıca Android 4.4 için biraz daha geliştirilmesi gerekiyor bu telefonun.

Ucuz olacak ne demek?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Nokia şöyle kısıtlanmasını adamsın da ama suç microsoftun adam gibi ozellestiredilebilir bi sistem yapaydi androidden baya pazar payı alirdi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
keremec 5 yıl
Asha bir telefon olacagi icin buyuk gelisme asha larda symbian kullanilmaktansa degistirilmis android daha iyidir bence.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redbest 5 yıl keremec
keremec
Asha bir telefon olacagi icin buyuk gelisme asha larda symbian kullanilmaktansa degistirilmis android daha iyidir bence.

Ashalarda Symbian hiç kullanılmadı.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 5 yıl
Nokia tasarımıyla hoş olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shadowtr 5 yıl
Çöp üretme uzmanı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LİVERPOOLYWNA 5 yıl
Nokia galaxy s olsaymis adı keşke
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 5 yıl
1500 batarya nedir Nokia efendi ? Windows Phone benzemez Android,fondip yaparak içer o bataryayı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cinemaker 5 yıl
adamlar tutucu bir şekilde windowsda ısrar ettiler yıllarca satamadılar akıllanmadılar şirketi devretmek zorunda kaldılar şimdi de android telefon çıkarmaya karar vermişler bu nokia yöneticilerinin (eski) IQ larından şüphe ediyorum
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 5 yıl
Teknik özellikleri de uzaymış hani. Ne yapacaksak o kadar hızı.
Hele ki 1500mAh batarya var ki, konuş konuş bitmez...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +283 12 Angry Men +169 Informed +152 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +86 MS4343 +81 Chronotide +80
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9181 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, nokia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Sound Blaster EVO serisi oyuncu kulaklıkları video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim