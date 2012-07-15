Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android'li üreticilere karşı açılan patent davalarının değeri 1 trilyon doları aştı

6 yıl
2,7b
1
49
Mobil Uygulamalar
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Görüntüleme çözümleriyle yakından tanıdığımız Japon devi Fujifilm’de Android’le bağlantılı firmalara patent davası açan firmalar kervanına katıldı. Japon devinin iddiasına göre, Google’ın geçtiğimiz yıl satın aldığı Motorola Mobility, kendilerine ait 4 patenti ihlal gerekçesiyle dava açtı. Buraya kadar klasik bir dava olarak gözükse de aslından bu davanın başka bir anlamı daha var; Android’e karşı açılan patent davalarının değeri 1 trilyon doları aştı.

Bu davanın ayrıntısı geldikçe sizlere aktarmayı sürdüreceğiz ancak bu yazımızda üzerinde duracağımız nokta daha çok Android’e karşı açılan patent davaları.

Patent davaları denildiğin akla gelen ilk firma şüphesiz Apple. Fakat, bu konudaki ilginç durum Apple’a karşı açılan davaların; Android’li üreticileri karşı açılandan çok daha az olması. Şöyle ki; karşı davaları göz ardı ettiğimizde Apple’a karşı son yıllarda Kodak ve Nokia’nın dava açtığını görmekteyiz ki Nokia ile geçtiğimiz yıl Apple karşılıklı anlaşmaya vararak patent ihlal davalarını sonlandırmıştı.

Android cephesinde ise patent konusunda işler gerçekten karışık. 8 büyük firma, Android üzerinden ilgili firmalara fikri haklara tecavüzden dava açmış durumda. Bunlardan 7’sinin iddiası ise direk olarak patent ihlali. Bu firmalar ve açtıkları patent davaların değerleri ise şöyle;

  • Apple: 565,68 milyar dolar
  • Oracle: 144,42 milyar dolar
  • Microsoft: 246,9 milyar dolar
  • Gemalto: 6,52 milyar dolar
  • British Telecom: 27,02 milyar dolar
  • Nokia: 6,89 milyar dolar
  • Fujifilm: 8,47 milyar dolar

e-bay açtığı dava ise patent ihlali değil ancak farklı bir fikri hak davası olduğu için bu listeye eklemedik. Görüldüğü üzere, Android’e karşı açılan davaların toplam değeri Fujifilm’in davasıula birlikte 1 trilyon doları aşmış durumda.

Elbette bu durum farklı şekillerde yorumlanabilir. Kimi okuyucularımız meyve veren ağaç taşlanır diyerekten Android’li üreticileri savunabilir; kimi okuyucularımız ise Apple, Oracle, Microsoft ya da Nokia’yı. Fakat fikri haklar, firmaların gelecek güvenceleri olduğu için kolay kolay bu tarz davalardan vazgeçmeyecekleri ve vazgeçmedikleri ortada. Dolayısıyla Google ya da üreticilerin belki anlaşma yoluyla belki de davalarda yapacağı güçlü savunmalar ile bu sürecin üstesinden hızlı ve efektif şekilde gelmesi Android platformunun faydasına olacaktır. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
myhotyro 6 yıl en beğenilen
"Apple: 565,68 milyar dolar"

Elmaya bak kendi değerinden fazlasını Android'den istiyor. Yani Elma diyorki, Android Elmadan değerli :)

(Düzetme: İmla hataları)
"Apple: 565,68 milyar dolar"Elmaya bak kendi değerinden fazlasını Android'den istiyor. Yani Elma diyorki, Android Elmadan değerli :)(Düze...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BiG_mAsTeR 6 yıl
mnstrdnc
Steve jobs bosuna dememis calinti diye ama belki de yukselisi hoslarina gitmemistir androidin yukselisi

Jobs iyi bir pazarlamaciydi CEO degil.
Yillarca var olan seyleri allayip pullayip Iphone kullanicilarina yeni bir teknolojiymis gibi satti.
mnstrdncSteve jobs bosuna dememis calinti diye ama belki de yukselisi hoslarina gitmemistir androidin yukselisiJobs iyi bir pazarlama...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murdocklawless 6 yıl
açılan davaların hepsi fıss çıkıyor. bıkmadan usanmadan dava açmaya devam ediyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Jesse James 6 yıl
Şu anda dünyanın en büyük virüsü Google, bunu farketmeniz için daha neler olması gerekiyor. Ayrıca henüz sonuçlanmış bir dava yok. Birçoğunuz yazdığı yorumlar ile yazılım dünyasından ne kadar uzak ancak bir o kadar da içindeymiş gibi davrandığını gösterdi. Bir teknoloji için milyar dolarlık araştırma geliştirme(herşey içinde) yap birde üzerine aylarını harca sonra bir tane taklitçi gelsin o maliyete ve zaman harcamasına hiç bulaşmadan kopyalasın daha ucuza satsın. Eğer buna engel olunmazsa teknoloji üreten firma batar taklitçi de olduğu yerde devam eder. Burdan Google' a taklitçi demiyorum, Google oldukça büyük ve komplike bir firmadır ancak aradaki zaman farkını bu şekilde kapatmaya çalışmamalı. Microsoft ne yaptı Android üreticileri ile lisans anlaşması peki Google neden bu yolu seçmiyorda davaları uzatabildiği kadar uzatmaya çalışıyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nurettinaz 6 yıl
bu degerin yarisini zaten tek basina apple olusturmakta
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nurettinaz 6 yıl
bu degerin yarisini zaten tek basina apple olusturmakta
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
bi oracle kazanabilir bence diğerleri fıss
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilker90 6 yıl
dokunmatik ekran olayı 1985 yılında Hp bilgisayarlarında kullanıyordu
diğer konuya bende katılıyorum market olayına.. apple sadece 1 kuruşluk köfteyi 10 kuruşa nasıl satarımı yaptı bir anda zengin oldu halen daha öylede yapıyor geliştirilen her programdan yüzde 60 apple yüzde 40 bulana veriliyor... yaptığı iş oturduğu yerden para kazanmak
darkaura
cemto yıllardır iphone kullandım ekranın küçüklüğünden şuan s3 geçiş yaptım, jobs denilmedik bırakılmamış ama iphone olmasaydı şuan ki dokunmatik ekranlar market uygulamaları olmuycaktı , eskiler bilir windows mobilde uygulama bulur data kablosuyla hafıza kartına at ordan kur vs.. uzun işlerdi bugün market uygulamaları varsa bunun icatcısı iphone dur.
dokunmatik ekran iphonedan cok oncede vardi. ayni sekilde uygulama marketide market seklinde olmasada linuxda software repository olarak cok uzun zamandir mevcut. linuxda yeni uygulama kurmak icin tek kod yazmaniz yeterli. internetteki serverlarindan kendi indirip yukluyor. applein yaptigi bu sisteme kattigi tek sey market haline getirerek para ile satis yapmak. apple in kendi icat ettigi bir sey yok ama hakkini yememek gerek yeni teknolojileri kullanisli hale getirip ortalama insanalrin kullanabilcegi guzel urunler haline getiriyorlar.

Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senatorlines 6 yıl
Amedra
DH MisafiriBırakın bu boş işleri, islam elden gidiyor, hergün filistinde onlarca çocuk ölüyor biz de bu siyonistlerin patentlerini tartışıyoruz. bırakın yesinler birbirlerini. oturun namazınızı kılın, hayır yapın vs. bırakın bu boş telefon işlerini...
misafir..

S.A. kardeş hiç mühendislikle ilimle teknikle işimiz olmasın yani, böyle iyiz öyle mi, dünya teknoloji devi firmalar boğuşuyor rekabet ediyor, bak kore ne oldu samsung+lg duman etti ortalığı, bizde ise arçelik ve vestel yerinde sayıyor, yoksa dünya markası oldular da bizim mi haberimiz yok, telefon artık mini bilgisayar oldu teknoloji işi oldu adamlar bu seviyeye yatarak gelmedi, teknik projeleri gökten zembille de inmedi bildiğim kadarıyla, acaba Peygamber de mi sadece namaz kılın başka hiç bişeyle uğraşmayın demişti, ilimle teknikle hiç uğraşmayın mı demişti? Biz bu kafayla anca nalları toplarız, ne kore ne de japonya oluruz, olsak olsak ancak araplar gibi oluruz!
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 6 yıl senatorlines
senatorlines

Amedra

DH MisafiriBırakın bu boş işleri, islam elden gidiyor, hergün filistinde onlarca çocuk ölüyor biz de bu siyonistlerin patentlerini tartışıyoruz. bırakın yesinler birbirlerini. oturun namazınızı kılın, hayır yapın vs. bırakın bu boş telefon işlerini...
misafir..


S.A. kardeş hiç mühendislikle ilimle teknikle işimiz olmasın yani, böyle iyiz öyle mi, dünya teknoloji devi firmalar boğuşuyor rekabet ediyor, bak kore ne oldu samsung+lg duman etti ortalığı, bizde ise arçelik ve vestel yerinde sayıyor, yoksa dünya markası oldular da bizim mi haberimiz yok, telefon artık mini bilgisayar oldu teknoloji işi oldu adamlar bu seviyeye yatarak gelmedi, teknik projeleri gökten zembille de inmedi bildiğim kadarıyla, acaba Peygamber de mi sadece namaz kılın başka hiç bişeyle uğraşmayın demişti, ilimle teknikle hiç uğraşmayın mı demişti? Biz bu kafayla anca nalları toplarız, ne kore ne de japonya oluruz, olsak olsak ancak araplar gibi oluruz!

hocam şimdi bizdeki firmaların sahipleri sadece paraya baktıkları için teknoloji konusunda yerinde sayıyorlar.

ama dediğiniz doğru bizim insanımıza cumhuriyet çok bile kıymetini bilen yok.

açılan fabrikaları kapattıran, önüne ne gelirse kabul eden insanlardan ne bekleyebiliriz ki.

bizim insanımızda şu anlayış var işin ucu bana dokunmasında ne olursa olsun. üstteki yorumlara bakıyorum da sanki firmanın hissedarları bu arkadaşlar.

halbuki bu yorum yapanların bir kısmı ana-baba parasıyla bu teknolojileri elde eden arkadaşlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senatorlines 6 yıl
Bakıyorum bizim insanımız bu işi de Cimbom-Sarı Laci Kanaryam havasına çekmiş, kimi Galatasaraylı kimi Fenerbahçeli kuru kuruya marka tutmalar, bi de yanına Android için afferin ve Maaşallah çekenler var, ondan sonra android ihlallerinden androide değer biçenler, yani ne kadar android patent ihlal ettiyse o kadar değerliymiş, Vatandaş patentin ve fikri hakların ne olduğunu ya bilmiyor ya da önemsemiyor burası Türkiye misali, hepsi karadeniz fıkrası, memleketimizden manzaralar! Doğrusu bu davaların hepsini Andoidli üreticiler kaybetmeyebilir, bu kadar da kör cahil değiller ya diyecem ama bu ihlaller doğruysa ki büyük çoğunluğu doğruya benziyor, Android orman kanununa göre hareket ettiyse, bu kadar icradan ancak başka gezegene kaçarak kurtulur. O kadar firma bu kadar davayı spor olsun diye mi açtı, demek ki sadece Apple patentleri için dava açmıyormuş, Nokia daha yeni uyandi elinde telefonlarla ilgili temel takribi 12.000. patent var android bunlardan da ihlal ettiyse yandı, bıraksın başka gezegene kaçsın gitsin hiç olmassa orda fikri haklar kanunu diye bişey yoktur her halde, :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 6 yıl
Evet belki ilk bakışta bu tür haberler bu yaşananlar bize saçma, çocukca veya gereksiz gelebilir ancak günümüz teknolojisi ve imkanları onları ortaya çıkaranları, var edenlerin kontrlü altında heran... Artık teknolojide gelinen şu noktada icat edilen, yapılan yada üretilen bir çöp bile önemli değerler taşıyabildiği için, bunların patent haklarına sahip oluyorlar..
Ve zaten suyu kaynamış olan (iyi veya kötü anlamda) üstüne bu patent kozları ile saldırarak onları püskürtmeye çalışıyorlar, bu uçuk rakamlar zaten ellerinden geleni ardına koymadıklarının göstergesi :) Bu da bu işin bir parçası..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myhotyro 6 yıl
Shady
darkauraOracle davayi kaybetmemis miydi? Apple haber her nasilsa bu davayi haber etmeyi atlamis.
Oracle ile Google arasındaki dava tamamen kapanmis değil. Haziran sonu itibariyle temyiz süreci başladı.

Oracle Google davasının temelininde Android değil Java var. Yanılıyor olabilirim ama dava değeri bildiğim kadarıyla bu kadar yüksek değil.
Oracle da Apple gibi çakallık yapmaya kalktı. Sun'ı satın aldıktan sonra Sun'a verdiği paradan daha fazlasını dava ile Google'dan talep etti. Mehkemede de tamamen haksız olduğu davayı doğal olarak kaybetti.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cemto 6 yıl
yıllardır iphone kullandım ekranın küçüklüğünden şuan s3 geçiş yaptım, jobs denilmedik bırakılmamış ama iphone olmasaydı şuan ki dokunmatik ekranlar market uygulamaları olmuycaktı , eskiler bilir windows mobilde uygulama bulur data kablosuyla hafıza kartına at ordan kur vs.. uzun işlerdi bugün market uygulamaları varsa bunun icatcısı iphone dur.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 6 yıl cemto
cemto

yıllardır iphone kullandım ekranın küçüklüğünden şuan s3 geçiş yaptım, jobs denilmedik bırakılmamış ama iphone olmasaydı şuan ki dokunmatik ekranlar market uygulamaları olmuycaktı , eskiler bilir windows mobilde uygulama bulur data kablosuyla hafıza kartına at ordan kur vs.. uzun işlerdi bugün market uygulamaları varsa bunun icatcısı iphone dur.

dokunmatik ekran iphonedan cok oncede vardi. ayni sekilde uygulama marketide market seklinde olmasada linuxda software repository olarak cok uzun zamandir mevcut. linuxda yeni uygulama kurmak icin tek kod yazmaniz yeterli. internetteki serverlarindan kendi indirip yukluyor. applein yaptigi bu sisteme kattigi tek sey market haline getirerek para ile satis yapmak. apple in kendi icat ettigi bir sey yok ama hakkini yememek gerek yeni teknolojileri kullanisli hale getirip ortalama insanalrin kullanabilcegi guzel urunler haline getiriyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2695 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, motorola ve
7 etiket daha nokia google fujifilm android Apple microsoft oracle
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Kingston HyperX 120 SSD video inceleme 6 yıl Uygulama Haber 13.Bölüm "Ouya, Amazing Alex ve iDownloader diğer 11 konu" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim