Android'li üreticilere karşı açılan patent davalarının değeri 1 trilyon doları aştı

Görüntüleme çözümleriyle yakından tanıdığımız Japon devi Fujifilm’de Android’le bağlantılı firmalara patent davası açan firmalar kervanına katıldı. Japon devinin iddiasına göre, Google’ın geçtiğimiz yıl satın aldığı Motorola Mobility, kendilerine ait 4 patenti ihlal gerekçesiyle dava açtı. Buraya kadar klasik bir dava olarak gözükse de aslından bu davanın başka bir anlamı daha var; Android’e karşı açılan patent davalarının değeri 1 trilyon doları aştı.

Bu davanın ayrıntısı geldikçe sizlere aktarmayı sürdüreceğiz ancak bu yazımızda üzerinde duracağımız nokta daha çok Android’e karşı açılan patent davaları.

Patent davaları denildiğin akla gelen ilk firma şüphesiz Apple. Fakat, bu konudaki ilginç durum Apple’a karşı açılan davaların; Android’li üreticileri karşı açılandan çok daha az olması. Şöyle ki; karşı davaları göz ardı ettiğimizde Apple’a karşı son yıllarda Kodak ve Nokia’nın dava açtığını görmekteyiz ki Nokia ile geçtiğimiz yıl Apple karşılıklı anlaşmaya vararak patent ihlal davalarını sonlandırmıştı.

Android cephesinde ise patent konusunda işler gerçekten karışık. 8 büyük firma, Android üzerinden ilgili firmalara fikri haklara tecavüzden dava açmış durumda. Bunlardan 7’sinin iddiası ise direk olarak patent ihlali. Bu firmalar ve açtıkları patent davaların değerleri ise şöyle;

Apple: 565,68 milyar dolar

Oracle: 144,42 milyar dolar

Microsoft: 246,9 milyar dolar

Gemalto: 6,52 milyar dolar

British Telecom: 27,02 milyar dolar

Nokia: 6,89 milyar dolar

Fujifilm: 8,47 milyar dolar

e-bay açtığı dava ise patent ihlali değil ancak farklı bir fikri hak davası olduğu için bu listeye eklemedik. Görüldüğü üzere, Android’e karşı açılan davaların toplam değeri Fujifilm’in davasıula birlikte 1 trilyon doları aşmış durumda.

Elbette bu durum farklı şekillerde yorumlanabilir. Kimi okuyucularımız meyve veren ağaç taşlanır diyerekten Android’li üreticileri savunabilir; kimi okuyucularımız ise Apple, Oracle, Microsoft ya da Nokia’yı. Fakat fikri haklar, firmaların gelecek güvenceleri olduğu için kolay kolay bu tarz davalardan vazgeçmeyecekleri ve vazgeçmedikleri ortada. Dolayısıyla Google ya da üreticilerin belki anlaşma yoluyla belki de davalarda yapacağı güçlü savunmalar ile bu sürecin üstesinden hızlı ve efektif şekilde gelmesi Android platformunun faydasına olacaktır.