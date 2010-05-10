Android'li cihazların toplam satış sayısı, Amerika'da iPhone'u geride bıraktı

Dünyanın önemli araştırma kuruluşları arasında yer alan NPD'nin Amerika'daki akıllı telefon pazarının 2010 yılının ilk çeyreğindeki durumunun mercek altına alındığı raporu bir ilki ortaya koydu; Android OS, iPhone OS'i ilk defa geçmeyi başardı.
NPD'nin yaptığı araştırmaya göre Amerika'nın en popüler ikinci akıllı telefonu olan iPhone ilk çeyrekte %21'lik satış payı elde edebildi. Fakat Android OS'li telefonlar ise pazardaki satışların %28'lik bir kısmını oluşturarak ilk defa iPhone OS'i geride bırakmayı başardı. Rapora göre Amerika'nın en çok satan akıllı telefonu Blackberry ilk çeyrekte elde ettiği %36'lık satış payıyla liderliğini korumaya devam etti.
Araştırmaya göre Amerikan pazarındaki akıllı telefonların ortalama satış fiyatı geçen senenin aynı dönemine göre %3'lük azalmayla 151 dolara gerilerken, ortalama telefon fiyatlarıysa %5'lik artışla 88 dolara yükseldi.
Bakalım Android OS, gelecek ay satışa sunulması beklenen iPhone HD'e rağmen iPhone OS'e karşı elde ettiği bu başarıyı devam ettirebilecek mi ?
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Aslında var. iPhone tek ürünle piyasada olduğu sürece Android'e pazar payı kaybetmeye devam edecek.
Yanlış düşünüyorsun bence.
Sonuçta androidli telefonLAR. biri samsung biri HTC biri Google bilmemne.. Sonuçta Apple hala çok daha büyük pazar payına sahip..
Yalnız unutmayın Android'li telefonLAR da tek bir markaya ait değil, o LAR içine dahil olan markaların kendi aralarında da rekabet var. Onlar önce zaten dar olan o pazar payını bir paylaşsınlar. Kim ne kadarını elde edebiliyor ortaya çıksın sonra apple'ın pazar payını daraltmaya gelir iş.
Fazla söze gerek yok sanırım.