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Android'li cihazların toplam satış sayısı, Amerika'da iPhone'u geride bıraktı

9 yıl
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın önemli araştırma kuruluşları arasında yer alan NPD'nin Amerika'daki akıllı telefon pazarının 2010 yılının ilk çeyreğindeki durumunun mercek altına alındığı raporu bir ilki ortaya koydu; Android OS, iPhone OS'i ilk defa geçmeyi başardı.

NPD'nin yaptığı araştırmaya göre Amerika'nın en popüler ikinci akıllı telefonu olan iPhone ilk çeyrekte %21'lik satış payı elde edebildi. Fakat Android OS'li telefonlar ise pazardaki satışların %28'lik bir kısmını oluşturarak ilk defa iPhone OS'i geride bırakmayı başardı. Rapora göre Amerika'nın en çok satan akıllı telefonu Blackberry ilk çeyrekte elde ettiği %36'lık satış payıyla liderliğini korumaya devam etti.

Araştırmaya göre Amerikan pazarındaki akıllı telefonların ortalama satış fiyatı geçen senenin aynı dönemine göre %3'lük azalmayla 151 dolara gerilerken, ortalama telefon fiyatlarıysa %5'lik artışla 88 dolara yükseldi.

Bakalım Android OS, gelecek ay satışa sunulması beklenen iPhone HD'e rağmen iPhone OS'e karşı elde ettiği bu başarıyı devam ettirebilecek mi ?


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kaansen32 9 yıl
bu haberin bence pek bir etkisi yok çünkü iphone herkezin de dediği gibitek ürünle piyasada ve artık yavaş yavaş herkez 3g ve 3gs lere alıştı yani insanlar telefon alımında farklılık arıyorlar kısacası iphone hd yada artık 4g mi desem adı ne olacaksa çıkınca bu oran tekrar iphone os lehine eminim dönecektir
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bravoecho 9 yıl
Bence Android karşısında iPhone 4G yada HD (adı herneyse) ve RIM pazar kaybedecek hemde ciddi oranda. 3 üreticinin arka arkaya çıkardığı Androidli modellerle yıl sonuna kadar bu fark hepten açılacak. RIM iş odaklı olduğundan daha az etkilenir lakin Apple mevcut anlayışında revizyona gitmezse 2 seneye kalmaz Nokia'nın durumuna düşebilir.
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Computeus 9 yıl
@_KadirşinaS_
Aslında var. iPhone tek ürünle piyasada olduğu sürece Android'e pazar payı kaybetmeye devam edecek.
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HyperioИ 9 yıl

Computeus

@_KadirşinaS_
Aslında var. iPhone tek ürünle piyasada olduğu sürece Android'e pazar payı kaybetmeye devam edecek.


Yanlış düşünüyorsun bence.
Sonuçta androidli telefonLAR. biri samsung biri HTC biri Google bilmemne.. Sonuçta Apple hala çok daha büyük pazar payına sahip..

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_KadirşinaS_ 9 yıl

Computeus

@_KadirşinaS_
Aslında var. iPhone tek ürünle piyasada olduğu sürece Android'e pazar payı kaybetmeye devam edecek.


Yalnız unutmayın Android'li telefonLAR da tek bir markaya ait değil, o LAR içine dahil olan markaların kendi aralarında da rekabet var. Onlar önce zaten dar olan o pazar payını bir paylaşsınlar. Kim ne kadarını elde edebiliyor ortaya çıksın sonra apple'ın pazar payını daraltmaya gelir iş.
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_KadirşinaS_ 9 yıl
Shady
iPhone ilk çeyrekte %21'lik satış payı elde edebildi. Fakat Android OS'li telefonlar ise pazardaki satışların %28]'lik bir kısmını oluşturarak ilk defa iPhone OS'i geride bırakmayı başardı.


Fazla söze gerek yok sanırım.
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Batuist 9 yıl
dejavu mu yaşıyorum.. aynı haberi yine okumuştuk... hemde aynı yerde, yine burada... fx57nin haberi olmasın..
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EfeAYDIN 9 yıl
Bence şuan dünya teknolojisini yönlendirebilecek en büyük şirket google gelecek yıllarda ipleri daha da eline alcak gibi yazılımda resmen her dala girip çok başarılı oluyolar. Bence android telefonların piyasayı tamamen ele geçirmesi tahminlerden de erken olacak.
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