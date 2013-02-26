Andy Rubin: Google'ın perakende mağaza açma gibi bir planı yok

Google'ın kısa süre önce Apple'ın perakende mağazaları tarzında kendi ürünlerini satacağı mağazalar açacağı hakkında bilgiler ortaya çıkmış, ancak resmi bir açıklama gelmemişti.

Google'ın Mobil ve Dijital içerik kıdemli başkan yardımcısı Andy Rubin tarafından yapılan son açıklama, firmanın böyle bir çalışma ya da hedef içinde olmadığını ortaya çıkardı. Kullanıcıların cihazlarını satın almadan önce denemeye ihtiyaçları olmadığını belirten Andy Rubin, bu nedenle Google'ın perakende mağazalara ihtiyacı olmadığını ve Google'ın cihazlarının satılacağı bir perakende dükkan için henüz erken olduğunu belirtti.

İnternetin gelişmesi ile kullanıcıların alacakları cihazlar için çok daha kolay ve iyi bilgi aldığı bir dönemde olduğumuzu hatırlatan Andy Rubin, bu gibi nedenlerden dolayı da yakın zaman içerisinde bir market yapılanması düşünmediklerini açıkça belirtmiş oldu.

http://www.slashgear.com/google-confirms-no-plans-for-retail-stores-26271625/