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Andy Rubin: Google'ın perakende mağaza açma gibi bir planı yok

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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Andy Rubin: Google'ın perakende mağaza açma gibi bir planı yok
Google'ın kısa süre önce Apple'ın perakende mağazaları tarzında kendi ürünlerini satacağı mağazalar açacağı hakkında bilgiler ortaya çıkmış, ancak resmi bir açıklama gelmemişti.
Google'ın Mobil ve Dijital içerik kıdemli başkan yardımcısı Andy Rubin tarafından yapılan son açıklama, firmanın böyle bir çalışma ya da hedef içinde olmadığını ortaya çıkardı. Kullanıcıların cihazlarını satın almadan önce denemeye ihtiyaçları olmadığını belirten Andy Rubin, bu nedenle Google'ın perakende mağazalara ihtiyacı olmadığını ve Google'ın cihazlarının satılacağı bir perakende dükkan için henüz erken olduğunu belirtti.
İnternetin gelişmesi ile kullanıcıların alacakları cihazlar için çok daha kolay ve iyi bilgi aldığı bir dönemde olduğumuzu hatırlatan Andy Rubin, bu gibi nedenlerden dolayı da yakın zaman içerisinde bir market yapılanması düşünmediklerini açıkça belirtmiş oldu.

http://www.slashgear.com/google-confirms-no-plans-for-retail-stores-26271625/ Yorum Yaz
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Vedpla 6 yıl
Şöyle Türkiyeye bir mağaza içinde 800 liradan nexus olmayacak ama insan bekliyor işte :(
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Makaroncu 6 yıl
onsos1100
her zaman diyorum ve burda da diyeceğim..Bu google yöneticilerinde gram ticari zeka yok....

Yok yok he he
5 sene önce sadece arama motoruydu şimdi android, youtube, chrome, gmail...
Haritalar konusunda da rakipsiz ve dünyanın en değerli şirketlerinden biri
Sen adamlarda ticari zeka yok diyosun :D
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V4LKyR 6 yıl
onsos1100
her zaman diyorum ve burda da diyeceğim..Bu google yöneticilerinde gram ticari zeka yok....

Var, var. Kiloyla hemde. Adamlar bir arama motoru sitesi ile dünyanın en değerli şirketlerinden biri haline geldiler. :)
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Merc4eve 6 yıl
onsos1100
her zaman diyorum ve burda da diyeceğim..Bu google yöneticilerinde gram ticari zeka yok....

hahahahahahahahahaahahahahahahahahahahahahaahahahahahahahahahahahahaahahahahahahahahahahahahaahahahahahahahahahahahahaahahahahahahahahahahahahaahahahahahahahahahahahahaahahahahahahahahahahahahaahahahahahahahahahahahahaahahahahahahahahahahahahaahahahahahahahahahahahahaahahahahahahahahahahahahaahahahahahahahahahahahahaahahahahahahahahahahahahaahahahahahahahahahahahahaahahahahahahahahahahahahaahahahahahahahahahahahahaahahahahahahahahahahahahaahahaha
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onsos1100 6 yıl
her zaman diyorum ve burda da diyeceğim..
Bu google yöneticilerinde gram ticari zeka yok....
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londoner23 6 yıl
bugün açmazsa yarın açar.. şuan bu haberlerle milletin nabzını tutuyorlar....
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xxxx1 6 yıl
ticaret yapmanın nesi erken,sanki bedava verecekler lafa bak...2020 yıllardamı aççaksınız?..işte buna aşırı kendine güven derler,bu bazen ters teper, ne olduğunuzu anlayamazsınız...
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Açsa fena olmazdı. En azından rekabet artardı.
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bayraak 6 yıl
Şöyle Türkiyede bir mağaza açsa ne iyi olurdu
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