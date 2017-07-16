Andy Rubin'in şirketi Essential'dan kötü haber var

Android'in kurucusu Andy Rubin'in şirketi Essential, yeni telefonunu tanıttıktan yaklaşık bir ay sonra üst düzey yöneticilerinden birini kaybetti. Essential'ın pazarlama bölümü başkan yardımcısı Brian Wallace, şirketten ayrıldığını açıkladı. Wallace şimdi müzisyen will.i.am tarafından kurulan i.am+ şirketinde baş pazarlama yöneticisi olarak çalışıyor.

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Wallace'ın ayrılışı, Essential'da işlerin yolunda gitmediğinin son göstergesi oldu. Zira şirketin tek önemli kaybı Wallace değil. Essential'ın web sitesinde iletişim şefi olarak görünen Andy Fouché da kısa süre önce şirketteki görevinden ayrıldığını doğrulamıştı. Bu gemiyi terk etme hamleleri kuşkusuz ki sıkıntılı bir süreç geçiren şirket için iyi bir izlenim vermiyor.

Essential geçtiğimiz ay "Essential PH-1" adlı yeni telefonunu tanıtmıştı. Ancak 700 dolarlık cihazın, Apple ve Samsung'un hakimiyetinde olan akıllı telefon pazarında nasıl rekabet edebileceği merak konusu oldu. Ancak görünen o ki rekabete girebilmek için önce telefonu piyasaya çıkarmak gerek. Söz verilen tarih geçmesine rağmen cihazın henüz alıcılarına teslim edilememesi kafalarda soru işareti oluşmasına neden olmuş durumda.

Her şeye rağmen Bloomberg, yatırımcıların desteğini alarak 300 milyon dolarlık finansmanı kasasına koyan Essential'ın olayları çözmek ve şirketin etrafında gezen kara bulutları dağıtmak için bol miktarda zamanının ve parasının olduğunu söylüyor.

http://www.businessinsider.com/essential-marketing-vice-president-leaves-after-seven-months-2017-6