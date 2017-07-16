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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Andy Rubin'in şirketi Essential'dan kötü haber var

Söz verildiği tarihte müşterilere teslim edilmeyen Essential Phone daha piyasaya çıkmadan şirketin pazarlama yöneticisi Brian Wallace görevinden ayrıldı. Telefonun piyasaya çıkış tarihi belli değil...
1 yıl
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13
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Android'in kurucusu Andy Rubin'in şirketi Essential, yeni telefonunu tanıttıktan yaklaşık bir ay sonra üst düzey yöneticilerinden birini kaybetti. Essential'ın pazarlama bölümü başkan yardımcısı Brian Wallace, şirketten ayrıldığını açıkladı. Wallace şimdi müzisyen will.i.am tarafından kurulan i.am+ şirketinde baş pazarlama yöneticisi olarak çalışıyor.
 
Ayrıca Bkz. "Karşınızda dünyanın en hızlı drone’u "
Wallace'ın ayrılışı, Essential'da işlerin yolunda gitmediğinin son göstergesi oldu. Zira şirketin tek önemli kaybı Wallace değil. Essential'ın web sitesinde iletişim şefi olarak görünen Andy Fouché da kısa süre önce şirketteki görevinden ayrıldığını doğrulamıştı. Bu gemiyi terk etme hamleleri kuşkusuz ki sıkıntılı bir süreç geçiren şirket için iyi bir izlenim vermiyor.
 
Essential geçtiğimiz ay "Essential PH-1" adlı yeni telefonunu tanıtmıştı. Ancak 700 dolarlık cihazın, Apple ve Samsung'un hakimiyetinde olan akıllı telefon pazarında nasıl rekabet edebileceği merak konusu oldu. Ancak görünen o ki rekabete girebilmek için önce telefonu piyasaya çıkarmak gerek. Söz verilen tarih geçmesine rağmen cihazın henüz alıcılarına teslim edilememesi kafalarda soru işareti oluşmasına neden olmuş durumda.
 
Her şeye rağmen Bloomberg, yatırımcıların desteğini alarak 300 milyon dolarlık finansmanı kasasına koyan Essential'ın olayları çözmek ve şirketin etrafında gezen kara bulutları dağıtmak için bol miktarda zamanının ve parasının olduğunu söylüyor.

http://www.businessinsider.com/essential-marketing-vice-president-leaves-after-seven-months-2017-6 Yorum Yaz
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Armin van Buuren* 1 yıl RichesMen
RichesMen

Bu telefon ilk haberinde herkes ooo onumara kral telefon diyordu bende şöyle yazmıştım fiyatı Apple ve Samsung en üst cihazları fiyatını satıyorsun sana neden vereyim ben bu parayı? Apple ve Samsung bilindik bir marka yarın bir gün ekran kırıldığında batarya öldüğünde vs bir şeyler olduğunda ben kiminle sorunumu gidericem ? kara borsadanmı bulacam vay anam vay ...

Amerika'daki adam için problem olmaz, lokal bir firma zaten. Sen Türkiye'de zaten alamazsın.
RichesMenBu telefon ilk haberinde herkes ooo onumara kral telefon diyordu bende şöyle yazmıştım fiyatı Apple ve Samsung en üst cihaz...
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Kerim5100 1 yıl
Jet Fadıl incoming...
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aycibin 1 yıl
s8 ve g6 2017'de devrim denecek tasarımlar yaptı.ancak kullanışsız ekran oranları biraz gölgeledi.denilen şekilde piyasaya çıkarlarsa iphone8 ve essensial da bunu bir adım öteye götürerek ve tam ekranı kullanmasıyla yeni bir devrim yapacaklar.
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muratkaya 1 yıl
İlk çıkan haberden beri balon olduğunu söylüyorum ve öyle de olacak gibi görünüyor. Bir kere o fiyata iPhone dururken kimse bunu almaz.
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kadirirdem 1 yıl
Tasarımı çok güzel telefon fakat seri üretebilmesi lazım ve o ekran kolay üretilebilecek gibi değil.
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Kerim5100 1 yıl
Jet Fadıl incoming...
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akmac 1 yıl
Yeni iPhone daha önce piyasaya sürülürse bu telefon patlar.
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alemburda34 1 yıl
Leeco araba olayina donmesin??
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Overkahan 1 yıl
İpini koparan telefon işine giriyor sonrası ise malum.Android'in kurucususun tamam ama bana diğerlerinden farklı ne vereceksin ? Tasarım desen yok, yazılım desen yok, f/p desen yok.Ben neden seni tercih edeyim ?
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RichesMen 1 yıl
Bu telefon ilk haberinde herkes ooo onumara kral telefon diyordu bende şöyle yazmıştım fiyatı Apple ve Samsung en üst cihazları fiyatını satıyorsun sana neden vereyim ben bu parayı? Apple ve Samsung bilindik bir marka yarın bir gün ekran kırıldığında batarya öldüğünde vs bir şeyler olduğunda ben kiminle sorunumu gidericem ? kara borsadanmı bulacam vay anam vay ...
1 Yanıt Yanıtla +1
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Armin van Buuren* 1 yıl RichesMen
RichesMen

Bu telefon ilk haberinde herkes ooo onumara kral telefon diyordu bende şöyle yazmıştım fiyatı Apple ve Samsung en üst cihazları fiyatını satıyorsun sana neden vereyim ben bu parayı? Apple ve Samsung bilindik bir marka yarın bir gün ekran kırıldığında batarya öldüğünde vs bir şeyler olduğunda ben kiminle sorunumu gidericem ? kara borsadanmı bulacam vay anam vay ...

Amerika'daki adam için problem olmaz, lokal bir firma zaten. Sen Türkiye'de zaten alamazsın.
1 Yanıt Yanıtla +5
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