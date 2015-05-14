Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Anestezi robotları geliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,1b
1
8
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Anestezi robotları geliyor

Hayatın hemen her alanında kendisine yer bulmaya başlayan robotlar, yaşamı kolaylaştırmanın yanında insanların yaptıkları işleri de yavaş yavaş üstleniyor. Şimdi sırada anestezi alanı var.

Johnson & Johnson tarafından geliştirilen Sedasys anestezi robotları ABD İlaç Komisyonu'nun - FDA 2013 yılındaki onayının ardından belirli hastanelerde kullanılmaya başlandı. Hali hazırda ABD'de 4 hastanede Sedasys anestezi robotları kullanılıyor. 

Anestezi uygulaması, ağrısız ve güvenli bir ameliyat için kişinin çeşitli ilaçlar yardımıyla ağrı duymasının önlenmesi işlemine verilen ad. Riskli bir işlem olan anestezide alınan tedbirler sayesinde ölüm oranı 185 binde bire kadar düşürüldü. 

Bu bakımdan anestezi robotlarının da bu riskleri göznünde bulundurması gerekiyor. FDA 2010 yılında bu sisteme izin vermemişti. Ancak J&J firması sadece kolonoskopi veya endoskopi gibi basit görüntüleme işlemlerinde ve bir uzman gözetiminde kullanılması şartı ile izin alabildi. 

Sedasys robotunun bir insan anestezi uzmanından daha katı sınırlamaları olduğu belirtiliyor. Robot hastaya verilecek dozu ayarladıktan sonra hızlı bir şekilde işleme başlıyor. Ancak düşük kan oksijeni değeri veya nabzın yavaşlaması gibi durumlarda robot anesteziyi durduruyor veya yavaşlatıyor. 

Anestezi robotlarının hastaya çıkarılacak faturaları da azalttığı ifade ediliyor. Örneğin kalın bağırsak incelemesi kolonoskopi için anestezi yaklaşık olarak 2000$ maliyet çıkarıyordu. Ancak Sedasys robotu sayesinde 150$-200$ maliyetler sözkonusu. Ayrıca otomatik sistemlerin devlete de daha az maliyetli olacağı dile getiriliyor zira ABD'de bir anestezi uzmanının yıllık maaşı 277 bin dolar civarında. 

ABD Anestezi Üniversitesi üyeleri Sedasys robotuna şiddetle karşı çıkıyor ve robotların bir uzman kadar hassas olamayacağını savunuyor. Ancak FDA onayı sonrasında eleştiriler biraz azalmış durumda. Bununla birlikte İngiltere'de daha ağır cerrahi müdahaleler için anestezi yapabilecek ve hatta bunu çocuklara da uygulayabilecek sistemler test ediliyor.  

http://www.popsci.com/meet-machine-could-replace-anesthesiologists?con&amp;dom=pulse&amp;src=syndication Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
CodeMachine 4 yıl
Yıllık değil aylık olacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
enzomaresca 4 yıl
Anestezi tecrübe işidir. Hastanın yaşı , genel durumu , ek hastalıklarına ve işlem süresine göre yapılacak ilaç ve dozu değişir. Bu da tip bilgisi ve tecrübe gerektirir. Robotlar asla bunu ayarlayamaz. Bu işin geleceği olacağını düşünmüyorum .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 4 yıl
Hayatî onem tasiyan islemlerde hata payini dusuruyorsa ki oyle, teknolojiye birakilmasi guzel gelisme
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
uguralcepp 4 yıl
Oha o kadar ücret organ nakil doktorlarına bile verilmiyor. Türkiye nin en kral nakilcisi 70 bin TL artı yaptığı iş primi alıyor. Öyle bir şey olsa Amerikaya kaçar zaten
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drserk 4 yıl
Yıllık maaş 270bin usd mi....haber kaynağı da iyi abartmış..oldu olacak 1 milyon usd...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fiyaka1903 4 yıl
Abd de bir anestezistin yillik maasi 270bin dolar mi.........
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lazeran 4 yıl
anestezisyenlere yazık olacak desenize.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
McAslan92 4 yıl
nerde doktorlara giydirecek yer arayanlar ortada yoklar hala
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Ahmet ve Osman İnceliyor 4 yıl Haftanın iOS oyun ve uygulamaları video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim