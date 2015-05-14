Anestezi robotları geliyor

Hayatın hemen her alanında kendisine yer bulmaya başlayan robotlar, yaşamı kolaylaştırmanın yanında insanların yaptıkları işleri de yavaş yavaş üstleniyor. Şimdi sırada anestezi alanı var.





Johnson & Johnson tarafından geliştirilen Sedasys anestezi robotları ABD İlaç Komisyonu'nun - FDA 2013 yılındaki onayının ardından belirli hastanelerde kullanılmaya başlandı. Hali hazırda ABD'de 4 hastanede Sedasys anestezi robotları kullanılıyor.





Anestezi uygulaması, ağrısız ve güvenli bir ameliyat için kişinin çeşitli ilaçlar yardımıyla ağrı duymasının önlenmesi işlemine verilen ad. Riskli bir işlem olan anestezide alınan tedbirler sayesinde ölüm oranı 185 binde bire kadar düşürüldü.





Bu bakımdan anestezi robotlarının da bu riskleri göznünde bulundurması gerekiyor. FDA 2010 yılında bu sisteme izin vermemişti. Ancak J&J firması sadece kolonoskopi veya endoskopi gibi basit görüntüleme işlemlerinde ve bir uzman gözetiminde kullanılması şartı ile izin alabildi.





Sedasys robotunun bir insan anestezi uzmanından daha katı sınırlamaları olduğu belirtiliyor. Robot hastaya verilecek dozu ayarladıktan sonra hızlı bir şekilde işleme başlıyor. Ancak düşük kan oksijeni değeri veya nabzın yavaşlaması gibi durumlarda robot anesteziyi durduruyor veya yavaşlatıyor.





Anestezi robotlarının hastaya çıkarılacak faturaları da azalttığı ifade ediliyor. Örneğin kalın bağırsak incelemesi kolonoskopi için anestezi yaklaşık olarak 2000$ maliyet çıkarıyordu. Ancak Sedasys robotu sayesinde 150$-200$ maliyetler sözkonusu. Ayrıca otomatik sistemlerin devlete de daha az maliyetli olacağı dile getiriliyor zira ABD'de bir anestezi uzmanının yıllık maaşı 277 bin dolar civarında.





ABD Anestezi Üniversitesi üyeleri Sedasys robotuna şiddetle karşı çıkıyor ve robotların bir uzman kadar hassas olamayacağını savunuyor. Ancak FDA onayı sonrasında eleştiriler biraz azalmış durumda. Bununla birlikte İngiltere'de daha ağır cerrahi müdahaleler için anestezi yapabilecek ve hatta bunu çocuklara da uygulayabilecek sistemler test ediliyor.

http://www.popsci.com/meet-machine-could-replace-anesthesiologists?con&dom=pulse&src=syndication