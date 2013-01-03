Angry Birds Noel haftası 30 milyon, sadece Noel gecesi 8 milyon indirme rakamını yakaladı





Tatil dönemi olduğu için en çok indirim ve satışların yaşandığı Noel haftası, uygulama indirme açısından da rekorlara sahne oluyor. iOS ve Android platformlarında Noel gecesi 1.7 milyar uygulama indirilerek yeni bir rekora imza atıldı. Fenomen Angry Birds oyunu da Noel haftasında rekor kıran yapımlardan.





Rovio yaptığı duyuruda, 22-29 Aralık tarihleri arasındaki haftada 30 milyon indirme sayısına ulaşırken, sadece 25 Aralık günü 8 milyon kez indirildi. Noel günüde 17.4 milyon Android ve iOS cihazının aktive edildiği belirtiliyor. Böylece her yeni cihaza bir Angry Birds oyunu kurulmuş oldu.





2009’dan bu yana 1 milyar indirme sayısını geride bırakan Angry Birds, aylık 200 milyon da aktif kullanıcıya sahip ve en çok oynanan mobil oyunlar arasında yer alıyor.