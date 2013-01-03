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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Angry Birds Noel haftası 30 milyon, sadece Noel gecesi 8 milyon indirme rakamını yakaladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Tatil dönemi olduğu için en çok indirim ve satışların yaşandığı Noel haftası, uygulama indirme açısından da rekorlara sahne oluyor. iOS ve Android platformlarında Noel gecesi 1.7 milyar uygulama indirilerek yeni bir rekora imza atıldı. Fenomen Angry Birds oyunu da Noel haftasında rekor kıran yapımlardan.

Rovio yaptığı duyuruda, 22-29 Aralık tarihleri arasındaki haftada 30 milyon indirme sayısına ulaşırken, sadece 25 Aralık günü 8 milyon kez indirildi. Noel günüde 17.4 milyon Android ve iOS cihazının aktive edildiği belirtiliyor. Böylece her yeni cihaza bir Angry Birds oyunu kurulmuş oldu.

2009’dan bu yana 1 milyar indirme sayısını geride bırakan Angry Birds, aylık 200 milyon da aktif kullanıcıya sahip ve en çok oynanan mobil oyunlar arasında yer alıyor. 

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darkaura 6 yıl
Hak ediyor. Basarili bir oyunda olmasi gerekn her sey var. Basit bir kullanim, basit bir oyun ama cok farkli sonuclar doguran, birbirinin ayni iki atisin mumkun olmadigi gelismis bir fizik motoru.
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TechN9ne 6 yıl
1 dolar olduğunu düşünürsek sadece 25 aralıkta 8 milyon dolar, 2009'dan bu yana da en az 1 milyar dolar mı kazandılar yani ha? vay arkadaş..
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