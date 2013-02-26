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Angry Birds animasyon serisi 16 Mart'ta gösterilmeye başlanıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Angry Birds animasyon serisi 16 Mart'ta gösterilmeye başlanıyor

Mobil platformların fenomen oyunu Angry Birds, bugüne kadar sayısı versiyon ile bir milyardan fazla indirme sayısı elde etti. Yapımlarını hediyelik eşya ve aksesuar ağı ile destekleyen ve geçtiğimiz yıl bir de animasyon filmi hazırlayan Rovio, bu yıl da önemli yenilikler sunacak.

Firma, uzun soluklu olacak Angry Birds Toons adlı bir animasyon serisine başlayacağını duyurdu. 16/17 Mart tarihlerinde ilk bölümü yayınlanacak olan animasyon serisi sadece Angry Birds mobil uygulamaları içerisinden izlenebilecek. Bunun dışında herhangi bir kaynaktan izlenemeyecek. Muhtemelen bir güncelleme ile mobil oyunlar çizgi animasyon bölümlerine sahip olacak.

Bir yıl içerisinde 52 bölüm olacak ve bölümler birkaç dakika sürecek. Seri ile kızgın kuşların ve kötü domuzların hayat hikayeleri ve başlarından geçen olaylar anlatılacak. Rovio yeni animasyon serisi ile oyunlara olan ilgiyi en üst seviyede tutmayı planlıyor.  

http://www.slashgear.com/angry-birds-cartoon-premiering-march-16-26271600/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
GoldPunch 6 yıl
Angry Birds'de sıktı artık.
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londoner23 6 yıl
hiç oynamadım...
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yassu 6 yıl GoldPunch
GoldPunch
Angry Birds'de sıktı artık.


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