Angry Birds aylık 260 milyon aktif kullanıcı sayısını geçti





Rovio'nun üç yılı geride bırakan fenomen oyunu Angry Birds, iOS üzerinde başladığı macerasına şu anda Android, Chrome tarayıcısı, PC, Mac ve Facebook üzerinde devam ediyor. Şu ana kadar bir milyar indirme sayısını geçen oyun, sadece Noel gecesi 30 milyon indirme sayısına ulaştı.





Firma yaptığı açıklamada aylık aktif kullanıcı sayısı bakımından da kendi rekorlarını kırdıklarını duyurdu. Aralık ayı ölçümlerine göre Angry Birds yapımını aylık aktif olarak 263 milyon kişi oynadı. Buna tüm platformlar dahil.





Firmanın yatırımları ile oyuna ilgi her geçen gün artıyor ve Finlandiya'da Angry Birds gazozu satışlarda Coca Cola'yı geçmişti. 2016 yılı için bir de sinema filmine hazırlanan kızgın kuşlar, bu yıl kullanıcılara özel sürprizler de hazırlıyor.





Son olarak 30 yeni seviyeden oluşan Pig Dipper bölümü Angry Birds Space sürümüne eklenmişti.

http://thenextweb.com/insider/2013/01/11/angry-birds-pushes-rovio-to-a-new-record-month-as-263m-people-play-its-games-in-december-2012/