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Şu anda 1 kişi burada

Angry Birds evrimine hazır olun

Bugüne kadar Angry Birds oyunlarını pek çok farklı oynanış türü altında geliştiren Finli Rovio, son olarak aksiyon RPG tarafına da bir örnek sunmaya karar verdi.
2 yıl
3,9b
1
9
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil oyun dünyasının ilklerinden olan ve Angry Birds fenomeni ile bir dönem zirveye çıkan Finli Rovio, son zamanlarda eski hakimiyetinden çok uzak. Yeniden çıkışa geçmek isteyen firmanın adeta denemediği tür kalmadı. Şimdi de bir aksiyon RPG türü ile geliyor.

Evrim mi?

Angry Birds Evolution adındaki yeni oyun adından da anlaşılacağı üzere evrim niteliği taşıyor zira Angry Birds oyunları bugüne kadar genelde platform tarzında geliştiriliyordu ve sapan fırlatma, bina yapımı, balon patlatma, tilt, yarış gibi türler görmüştük. Yeni oyun ise daha farklı olan karşılıklı mücadele türünde geliştirilmiş. Elbette oyunda evrimleşen karakterlere de vurgu var.

Oyuncular Angry Birds ekibini oluşturduktan sonra domuzlara karşı mücadeleye girişiyorsunuz. İlerledikçe ve puanlar kazandıkça yeni kuşlar yumurtadan çıkarabiliyorsunuz, kuşlarınızı geliştirebiliyorsunuz. Toplamda 100’den fazla kuş ve 90 civarında da domuz karakteri var. Kuş tasarımları ise daha gelişmiş ve bu noktada biraz daha Angry Birds Action oyununa yaklaştığını görüyoruz.

Ayrıca Bkz. "Injustice 2: Tanrılar bu sefer aramızda değil"

Domuzlara karşı mücadele verirken PvP tarzında dünyanın her yerinden oyuncularla da kapışabiliyorsunuz. Haftalık olarak da çeşitli turnuvalar düzenleniyor. Haziran ayında indirmeye sunulacak olan oyuna kayıt yaptırırsanız 8$ değerinde bir başlangıç paketi hediye edilecek.

 

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Mianfei 2 yıl en beğenilen
Şu çöp oyunlardan bi ben mi nefret ediyorum anlamadım
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snomask 1 yıl
Herkes sevmeyebilir ama sonuçta bir marka bilinirliliği var. adamlarda bunu kullanarak yeni oyun yapıyorlar.
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genpoker 1 yıl
Yine bir para tuzağı 'pay to win' oyunu.
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dyddsul 1 yıl
hugo ve tolga abide börtü böcek diye bir oyun vardı savaş arenası onu andırıyor :)
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game07 2 yıl
Tavşanın suyunun suyu
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xnoname 2 yıl
Angry Birds yapımcısını zengin eden bir oyun 2 dolar üstü fiyattan 1 milyardan fazla indirme var oyuncakları dünyanın en çok satan ilk 5 lisanslı ürünü ama DH çöp diyor
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-Lanaya- 2 yıl
Ne kadar abarttiniz. Büyük cogunlukla cocuklarin oynadigi, zaman gecirmek amacli yapilmis bir oyuna "çöp" demek nasil bir mantiktir? Ne bekliyosunuz the last of us tarzi bir hikaye mi?
1 Yanıt Yanıtla
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Exterminio 2 yıl -Lanaya-
-Lanaya-
Ne kadar abarttiniz. Büyük cogunlukla cocuklarin oynadigi, zaman gecirmek amacli yapilmis bir oyuna "çöp" demek nasil bir mantiktir? Ne bekliyosunuz the last of us tarzi bir hikaye mi?

Aslında zamanında akıllı telefon dünyasının benchmarkı olan ve her yaştan insanın oynadığı bir oyundu. Telefonun performansını angry birds'ü akıcı oynatıp oynatmamasıyla değerlendirirdik. Bu 6-7 sene önceydi ama, burada bu oyuna çöp diyenler o yakın dönemleri bile bilmeyecek kadar küçük yaşta oldukları için böyle diyorlar
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Giresunlufuk 2 yıl
Evrim geçirse ne olur? Çöp yine çöp. Bıkmadılar şu Angry Birds sevdasından.
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Mianfei 2 yıl en beğenilen
Şu çöp oyunlardan bi ben mi nefret ediyorum anlamadım
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