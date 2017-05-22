Angry Birds evrimine hazır olun

Mobil oyun dünyasının ilklerinden olan ve Angry Birds fenomeni ile bir dönem zirveye çıkan Finli Rovio, son zamanlarda eski hakimiyetinden çok uzak. Yeniden çıkışa geçmek isteyen firmanın adeta denemediği tür kalmadı. Şimdi de bir aksiyon RPG türü ile geliyor.

Evrim mi?

Angry Birds Evolution adındaki yeni oyun adından da anlaşılacağı üzere evrim niteliği taşıyor zira Angry Birds oyunları bugüne kadar genelde platform tarzında geliştiriliyordu ve sapan fırlatma, bina yapımı, balon patlatma, tilt, yarış gibi türler görmüştük. Yeni oyun ise daha farklı olan karşılıklı mücadele türünde geliştirilmiş. Elbette oyunda evrimleşen karakterlere de vurgu var.

Oyuncular Angry Birds ekibini oluşturduktan sonra domuzlara karşı mücadeleye girişiyorsunuz. İlerledikçe ve puanlar kazandıkça yeni kuşlar yumurtadan çıkarabiliyorsunuz, kuşlarınızı geliştirebiliyorsunuz. Toplamda 100’den fazla kuş ve 90 civarında da domuz karakteri var. Kuş tasarımları ise daha gelişmiş ve bu noktada biraz daha Angry Birds Action oyununa yaklaştığını görüyoruz.

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Domuzlara karşı mücadele verirken PvP tarzında dünyanın her yerinden oyuncularla da kapışabiliyorsunuz. Haftalık olarak da çeşitli turnuvalar düzenleniyor. Haziran ayında indirmeye sunulacak olan oyuna kayıt yaptırırsanız 8$ değerinde bir başlangıç paketi hediye edilecek.