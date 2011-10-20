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Angry Birds ilk uluslararası ofisini Çin'de açtı

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugüne kadar 400 milyona yakın indirme sayısı ile tüm zamanların rekorunu kıran platform oyunu Angry Birds, yapımcısı Rovio'ya da dev şirket olma imkanını verdi. Finli Rovio ilk uluslararası ofisini Çin'de açtı. 

Şangay'da faaliyetlerine başlayan ofis firmanın uluslararası alanda atacağı adımların ilkini oluşturuyor. Rovio medyadan sorumlu yöneticisi Peter Vesterbacka, dünyanın en yenilikçi ve en teknolojik kentlerinden olduğu için Şangay seçimini yaptıklarını belirtti. 

Angry Birds en kalabalık hayran kitlesine Çin'de sahip. Bu bakımdan bir teşekkür anlamı da taşıyor. Geçen ay Çin'de bir Angry Birds tema parkı açılmıştı. Resmi olmayan bu park çok ilgi görüyor. 

Rovio, Çin'de China Mobile, Renren, Baidu gibi 10'a yakın firmayla işbirliği yapacak. Bu işbirliği Angry Birds eğlencesini tüm ülkeye yayacak. Rovio, Asya pazarına da bu merkezden yayılacak. 

Angry Birds Çin'de 40 milyondan fazla indirildi. Rovio için bu ülkede büyük bir potansiyel bulunuyor. 

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Mobile Prof. 7 yıl
Sebep?.
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alpa07 7 yıl
Şu sesleri değiştirseler bi cok gıcık
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gfbekir 7 yıl
hemen angry kangals a baslamamiz lazim bu iste iyi para var
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TearsForFears 7 yıl
CodeMachine ; bu oyun bu kadar çok oynanıyorsa ve sen bu kadar kişinin oynadığı oyuna saçmalık diyorsan bende sana beyinsiz geri-zekalı , özürlü diyorum.
Gameloft oyunlarının haricinde 3 boyutlu güzel oyun çok nadir var.Gameloft oyunlarından sonrada bu tür eğlenceli oyunlar geliyor.
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Batuist 7 yıl
tabi çin gibi tüm yazılımları legal olarak satın alan bir ülkeye gidin ki daha çok satar para kazanırsınız.
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CodeMachine 7 yıl
Şu salak oyundan köşeyi döndüler ya, saçmalığın dik alası. bu oyunu oynayanlar artık nasıl bir can sıkıntısı çekiyorsa...
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OvernightSensation 7 yıl
nomenestomen
Vay be adamlar ne para kazandı kuşlardan :D

valla ya pc oyunları bile bir şirketi baştan bu kadar zengin yapamazdı :D
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Ekabirr 7 yıl
Vay be adamlar ne para kazandı kuşlardan :D
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ahkbjk 7 yıl
bada ya daha çıkmayacak mı bu oyun?
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