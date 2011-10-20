Angry Birds ilk uluslararası ofisini Çin'de açtı

Bugüne kadar 400 milyona yakın indirme sayısı ile tüm zamanların rekorunu kıran platform oyunu Angry Birds, yapımcısı Rovio'ya da dev şirket olma imkanını verdi. Finli Rovio ilk uluslararası ofisini Çin'de açtı.





Şangay'da faaliyetlerine başlayan ofis firmanın uluslararası alanda atacağı adımların ilkini oluşturuyor. Rovio medyadan sorumlu yöneticisi Peter Vesterbacka, dünyanın en yenilikçi ve en teknolojik kentlerinden olduğu için Şangay seçimini yaptıklarını belirtti.





Angry Birds en kalabalık hayran kitlesine Çin'de sahip. Bu bakımdan bir teşekkür anlamı da taşıyor. Geçen ay Çin'de bir Angry Birds tema parkı açılmıştı. Resmi olmayan bu park çok ilgi görüyor.





Rovio, Çin'de China Mobile, Renren, Baidu gibi 10'a yakın firmayla işbirliği yapacak. Bu işbirliği Angry Birds eğlencesini tüm ülkeye yayacak. Rovio, Asya pazarına da bu merkezden yayılacak.





Angry Birds Çin'de 40 milyondan fazla indirildi. Rovio için bu ülkede büyük bir potansiyel bulunuyor.