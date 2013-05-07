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Angry Birds oyunları artık platformlararası senkronize edilebilecek

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Angry Birds oyunları artık platformlararası senkronize edilebilecek
Mobil platformlarda başlayarak fenomen haline gelen ve kısa süre sonra da masaüstü platformlara yayılan Angry Birds pek çok farklı cihazda oynanır hale geldi. Ancak gelinen seviyenin diğer cihaza geçildiğinde devam etmemesi oldukça eleştiriliyordu.

Geliştirici Rovio önemli bir adım atarak Rovio Account adıyla senkronizasyon hizmetini yayına soktuğunu duyurdu.

Hizmet şimdilik sadece iOS cihazları için ve belirli bölgelerde pilot olarak faaliyete başladı. Finlandiya ve Polonya ülkelerinde bazı Angry Birds oyunları desteklenirken, ABD de ise ilk Angry Birds oyunları desteklenmiyor. The Croods sürümünde problemsiz çalıştığı rapor ediliyor. 

Kullanıcılar hesap oluşturduktan sonra oyunlarındaki seviye ve skorlarını diğer cihazlara da aktarabiliyor. Bir cihaza hesap kurulduğunda o güne kadar oynanmış seviyeleri de senkronize ediyor. İlerleyen aylarda hizmetin daha fazla bölgeye yayılması bekleniyor. 

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2418639,00.asp Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Smile75 6 yıl
Abi işte bu süper oldu. Acayip sevindim ya.
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Zenci Forvet 6 yıl
Hmm güzelmiş.
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UpTheIrons 6 yıl
Her zamanki gibi ilk olarak İOS
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